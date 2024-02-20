Астрономи знайшли найбільшу чорну діру у Всесвіті: її маса – 17 мільярдів Сонць

Астрономи віднайшли надмасивну чорну діру, яка щодня поглинає таку кількість газу й пилу, що дорівнює масі Сонця.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Astronomy.

Команда вчених на чолі австралійськими астрономами встановила, що маса чорної діри в центрі квазара J0529-4351 становить близько 17 мільярдів Сонць. Вона так швидко зростає, що практично досягла максимальної межі поглинутих речовин.

Квазар – це надзвичайно яскраве активне галактичне ядро. Його випромінювання живиться від надмасивної чорної діри.

J0529-4351 – квазар, знайдений у Космічному Полудні (приблизно через 1,5 мільярда років після Великого Вибуху). Це дуже ранній період в історії Всесвіту.

Астрономи підрахували, що знайдена чорна діра зростає зі швидкістю близько 370 сонячних мас на рік. Це – максимальна стабільна швидкість, з якою можуть живитися чорні діри. Її ще називають межею Еддінгтона.

Якщо швидкість збільшиться, речовина почне світитися настільки сильно, що тиск випромінювання відштовхуватиме її, поки та не опиниться поза межами гравітаційної досяжності.

Хоча існує багато чорних дір, які ризикують перетнути межу Еддінгтона, нововідкрита є найбільш яскравою і "хижою" з них.

На сьогодні вчені ще не встановили точні механізми утворення надмасивних чорних дір. Дослідження квазара J0529-4351 може допомогти це з'ясувати.

Нагадаємо, астрономи виявили 18 чорних дір, які "розірвали й поглинули" сусідні зорі.