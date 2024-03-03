Подружжя військових з дитиною і матері з немовлятами: що відомо про загиблих від удару дрона в Одесі

Під завалами житлового будинку в Одесі, в який вночі 2 березня ударив російський дрон, рятувальники знайшли тіла 10 людей. Серед них – двоє матерів з немовлятами, трирічний хлопчик, чоловіки віком 35, 40 та 54 років та 73-річна жінка.

Російський ударний дрон, який влучив у багатоповерхівку, вщент зруйнував один підʼїзд. Рятувальна операція триває. Під завалами може бути ще четверо людей.

Близько обіда 2 березня під завалами знайшли тіла трирічного Марка і його батька Віталія. Мати дитини Анастасія перебуває у реанімації. Сьогодні її сестра Тетяна Юрчик повідомила, що стан жінки стабільно важкий, але вона у свідомості.

Надвечір 2 березня деблокували тіла 31-річної Анни Гайдаржи та її чотиримісячного сина Тимофій. Як уточнили рятувальники, мама притисла синочка до грудей. Чоловік та донька жінки дивом залишилися цілими – вони перебували в сусідній кімнаті.

Анна Гайдаржи була донькою пастора Одеської Пересипської церкви Миколая Сідака, повідомили в Одеському обласному об'єднанні церков ЄХБ.

Також внаслідок дронової атаки по Одесі загинула багатодітна родина військових. Тіла Олега, Тетяни та їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами.

Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами, пише “Суспільне”.

Вранці 3 березня, більше ніж через добу після російської атаки по Одесі, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще однієї жінки й немовляти. У ДСНС розповіли, що мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах.