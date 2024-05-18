Батьки переоцінюють математичні здібності синів частіше, ніж доньок: до чого це може призвести

Батьки схильні переоцінювати математичні здібності своїх синів у порівнянні з дочками. Цей гендерний стереотип у сім'ї може негативно впливати на успішність дівчат у математиці.

Дослідження, результати якого представили на лекції в Університетському коледжі Лондона, засвідчило, що батьки вірять у успішність своїх дітей у читанні та математиці незалежно від їхньої статі. Проте коли мова йде про математику, вони значно частіше переоцінюють здібності своїх синів, пише The Guardian.

"Ми іноді чуємо, що дівчатка не люблять математику, але що було зроблено для того, щоб зрозуміти, чому так?

Я цілком переконана, що справа не в тому, що вони не люблять її, а в тому, що це результат впливу стереотипів протягом багатьох років", – зазначила Валентина Тоней, економістка з Університету Саутгемптона (Англія).

Команда дослідників проаналізувала дані майже трьох тисяч дітей. Батьків попросили оцінити здібності їхніх синів та доньок до математики та читання в різні періоди часу. Ці оцінки порівнювали з фактичними результатами восьми- та дев’ятирічних дітей у тестах Naplan (The National Assessment Program – Literacy and Numeracy – тест, у межах якого перевіряють базові навички грамотності та лічби – ред).

Тестування показало, що існує гендерна упередженість у тому, як батьки сприймають здібності своїх дітей. Дівчатка показали кращі результати з читання, а хлопчики – з математики.

Тестування показало, що існує гендерна упередженість у тому, як батьки сприймають здібності своїх дітей realinemedia/Depositphotos

Порівнюючи з математикою, у читанні батьки переважно оцінювали здібності дівчаток вище. Однак у математиці надмірна впевненість батьків у здібностях хлопчиків значно випереджала їхні дещо кращі результати.

Цю гендерну упередженість не помітили приблизно у десятої частини батьків, які відповіли на запитання вже після того, як отримали результати своїх дітей. Ефект також був меншим у високоосвічених матерів і тих, хто працює в професіях, де переважають жінки.

"Батьки потребують об'єктивної інформації про навички та здібності, щоб якнайкраще підтримувати своїх дітей. Результати цих тестів можуть бути доволі потужним інструментом для того, щоб змінити їхнє переконання", – зауважила Тоней.

Крім того, дослідники дійшли висновку, що упередженість батьків впливає на освіту дитини. Діти, батьки яких були переконані у їхніх здібностях, показали кращі результати на наступних тестах Naplan. Внаслідок цього збільшився розрив між хлопцями та дівчатами у виконанні завдань з математики.

"Чим більше батьки переоцінюють своїх дітей, тим вищий рівень їхніх навичок через два роки. Оскільки батьки більше переоцінюють математичні здібності хлопчиків, це призводить до посилення різниці в математичних здібностях між хлопчиками і дівчатками", – сказала дослідниця Валентина Тоней.

Раніше ми розповідали, які 25 фраз надихнуть вашу дитину бути більш впевненою в собі.