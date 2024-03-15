У США слідом за матір'ю визнали винним батька хлопця, який убив чотирьох людей у школі

У США слідом за матір’ю у ненавмисному вбивстві визнали винним батька підлітка, який відкрив стрілянину у школі, вбив чотирьох людей й ще сімох поранив.

Про це пишуть BBC та CNN.

Батька Ітана Крамблі – Джеймса Крамблі – звинувачують у ненавмисному вбивстві через ігнорування напередодні смертельної стрілянини ознак того, що їхній син може вдатися до агресії.

Прокурори звинуватили його у "грубій недбалості (у догляді за сином – ред.) ".

За даними слідства, чоловік купив 9-мм пістолет SIG Sauer для сина за кілька днів до нападу, не убезпечив його належним чином, проігнорував погіршення психічного здоров’я підлітка та не виявив "розумну обачливість", щоб запобігти можливій небезпеці.

Попри те, що чоловік не визнає себе винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Такий термін загрожує і матері підлітка – Дженніфер Крамблі, яку визнали винною за аналогічними статтями у лютому цього року.

12 суддів присяжних понад 10 годин обговорювали ухвалення відповідного рішення.

Свою вину жінка також не визнала.

Зазначається, що суддя оголосить вирок обом членам подружжя 9 квітня.

Нагадаємо, що 30 листопада 2021 року 15-річний Ітан Крамблі відкрив вогонь у середній школі Оксфорду в штаті Мічиган. Під час стрілянини він убив чотирьох учнів та поранив семеро людей – шістьох учнів і вчителя.

У 2023 році Ітана засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Сторона обвинувачення під час судового процесу заявила, що мати хлопця – Дженніфер Крамблі несе відповідальність за смерті, спричинені її сином. За їхніми словами, жінка проявила "грубу недбалість", адже дала підлітку пістолет і не забезпечила його належним психіатричним лікуванням.

На суді прокурори представили докази того, що Ітан Крамблі хотів отримати психіатричну допомогу: він скаржився на галюцинації, нібито бачив удома "дияволів" та "привидів", утім батьки не реагували на це.

Водночас Дженніфер Крамблі заперечувала наявність проблем у сина.

Дженніфер Крамблі у залі суду Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Вранці перед стріляниною у школі відбулися збори через малюнок Ітана, на якому був зображений пістолет і людина, яка стікає кров’ю. Батьки хлопця перервали малюнок, щоб піти на роботу й відмовилися забирати хлопця додому.

Після цього адміністрація школи відправила Ітана назад до класу, не перевіривши рюкзак, а якому лежав пістолет. За кілька годин підліток почав стрілянину.

Також відомо, що пістолет був "різдвяним подарунком" для Ітана, адже за три дні до масового вбивства вони разом із матір’ю відвідали стрільбище, на якому підліток вчився користуватися зброєю.

Захист Дженніфер стверджував, що провина лежить на інших, зокрема, на її чоловікові, який неналежним чином зберігав пістолет, а також на школі, яка начебто не повідомила їй про проблеми з поведінкою сина.

Звинуватили й самого Ітана, який власноруч спланував і здійснив напад.

Раніше ми повідомляли, що у США вперше визнали винною матір підлітка, що влаштував стрілянину у школі.