Освітні заклади на захід від Києва мають перейти на офлайн – МОН

Міністерство освіти і науки планує, що всі освітні заклади на захід від Києва мають до вересня перейти на офлайн-навчання.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

"Ми зараз рухаємося тим способом, щоб навчальні заклади на захід від Києва до вересня вийшли в офлайн, однозначно всі", – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, вихід на стаціонарне навчання у багатьох випадках передбачатиме зокрема перехід на кілька змін чи вечірнє навчання.

Як зазначив Винницький, станом на сьогодні впровадити такі зміни неможливо у прифронтових областях, зокрема в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, оскільки там складна безпекова ситуація через російські обстріли.

“Є проблема, з якою ми маємо боротися, оскільки сформувати світогляд дітей онлайн – важко. Однак мрія про офлайн для цих регіонів поки що недосяжна”, – каже він.

Нагадаємо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявив, що діти в прифронтових областях провели від до 5 тисяч годин в укриттях за два роки.

Анна Штопенко, "УП. Життя"