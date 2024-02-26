Вчені зафіксували різке зростання вживання антидепресантів серед молоді після старту пандемії COVID-19

Частота призначення антидепресантів для людей молодого віку (від 12 до 25 років) різко зросла після початку пандемії COVID-19. Особливо помітною ця тенденція є серед дівчат.

У дослідженні, опублікованому в журналі Pediatrics, вчені стверджують, що з березня 2020 року рівень призначення антидепресантів у США зріс майже на 64%, пише CNN.

“Під час пандемії я зрозумів, що призначав антидепресанти так часто, як ніколи раніше. Я не можу навіть підрахувати, скільки педіатрів сказали мені, що через це відчувають себе психіатричними клініцистами”, – каже автор дослідження доктор Као-Пінг Чуа. Він також є педіатром первинної ланки та доцентом кафедри педіатрії в Школі громадського здоров’я Мічиганського університету.

За його словами, у цей період рівень призначення антидепресантів особливо зріс серед дівчат-підлітків віком від 12 до 17 років – на 130%. Для дівчат віком від 18 до 25 років цей показник зріс на 60%.

“Водночас ми бачимо, що після березня 2020 року рівень призначення антидепресантів молодим чоловікам не змінився, а серед хлопців-підлітків спостерігаємо дивовижне зниження”, – додає дослідник.

“На другий рік пандемії кількість відвідувань невідкладної допомоги з приводу поганого психічного здоров’я серед молоді зросла, і ми спостерігали сплеск відвідувань у зв’язку зі спробами самогубства або самоушкодження, особливо серед дівчат-підлітків”, – зазначає доктор Неха Чаудхарі, психіатр Массачусетської загальної лікарні.

“Відмінності за статтю – те, що мене найбільше вразило”, – каже доктор Као-Пінг Чуа.



Серед причин такої тенденції дослідники називають пандемічні стресові фактори: втрата близьких, перехід до віртуального навчання та відсутність соціального життя тощо.

Крім того, зростання рівня обізнаності про психічне здоров’я та зменшення стигматизації могли спонукати більше молодих людей шукати допомоги, звертаючись зі своїми проблемами до сімейних лікарів або психотерапевтів.

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