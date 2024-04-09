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Майже 80% українців відчувають стрес та сильну знервованість – опитування

Віра Шурмакевич — 9 квітня, 14:01
Майже 80% українців відчувають стрес та сильну знервованість – опитування
47% респондентів заявили, що мають поганий настрій і спостерігають погіршення сну
Jaykayl/Depositphotos

77% українців відчувають стрес і сильну знервованість, а ще 52% – тривожність і напругу.

Такими є результати опитування, яке соціологічна компанія Gradus Research провела в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Ще 47% респондентів заявили, що мають поганий настрій і спостерігають погіршення сну, а 42% – відчувають себе роздратованими та злими.

Також українців турбує:

  • відчуття постійної втоми – це відзначили 39% опитаних;
  • емоційна нестабільність (32%);
  • відсутність душевної гармонії (30%);
  • апатія та нав’язливі думки (29%);
  • відсутність мотивації та зниження продуктивності (27%).

Респонденти скаржилися на те, що бояться гучних звуків (28%), втратили апетит (18%) та мають постійне бажання плакати (14%).

Опитані зазначили, що причинами виникнення стресу для них є:

  • переживання за безпеку рідних (70%) та розлука з ними (29%);
  • ризик втратити життя (51%) і майно (35%) чи отримати поранення (28%);
  • ризик втратити роботу та залишитися без доходів (34%);
  • відсутність можливості покинути країну (17%) або ж навпаки – страх того, що чекає за кордоном (5%).

Також респонденти розповіли, що намагаються власними силами долати стрес і негативні емоції. Для цього, наприклад, "сидять" в Інтернеті (39%), переглядають телебачення, фільми та серіали (34%), спілкуються (32%) та проводять час з рідними (26%).

Більшість українців відчувають стрес та знервованість
Респонденти розповіли, що намагаються власними силами долати стрес і негативні емоції
.shock/Depositphotos

Натомість лише 3% опитаних регулярно відвідують психолога чи психотерапевта, хоч необхідність у допомозі відчувають аж 40% людей. При цьому 29% не вважають свої проблеми достатніми для звернення до фахівця, а 25% переконані, що зможуть впоратися з своїми проблемами самотужки.

На думку опитаних, до спеціаліста слід звертатися з такими питаннями:

  • надмірний стрес (42%);
  • втрата близької людини (39%);
  • участь у бойових діях та перебування в полоні (38%);
  • порушення сну, постійна втома, апатія, роздратування (35%);
  • зміни в поведінці, які можуть зашкодити рідним (32%);
  • тривога (31%).

34% опитаних вважають, що наразі найбільше психологічної допомоги потребують військові. 30% назвали людей, які втратили близьких на війні, а 23% – цивільних, які пережили окупацію.

Нагадаємо, допомогти впоратися із проблемами ментального здоров’я можуть сімейні лікарі та терапевти. Для цього вони пройшли відповідне навчання.

Такі послуги є безкоштовними для пацієнтів, бо вони передбачені Програмою медичних гарантій.

Наразі їх надають сімейні лікарі з-понад майже тисячі медзакладів, які вже уклали угоду із Національною службою здоровʼя України. Переглянути їхній перелік можна на інтерактивній мапі.

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