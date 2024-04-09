Майже 80% українців відчувають стрес та сильну знервованість – опитування

47% респондентів заявили, що мають поганий настрій і спостерігають погіршення сну

77% українців відчувають стрес і сильну знервованість, а ще 52% – тривожність і напругу.

Такими є результати опитування, яке соціологічна компанія Gradus Research провела в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Ще 47% респондентів заявили, що мають поганий настрій і спостерігають погіршення сну, а 42% – відчувають себе роздратованими та злими.

Також українців турбує:

відчуття постійної втоми – це відзначили 39% опитаних;

опитаних; емоційна нестабільність ( 32% );

); відсутність душевної гармонії ( 30% );

); апатія та нав’язливі думки ( 29% );

); відсутність мотивації та зниження продуктивності (27%).

Респонденти скаржилися на те, що бояться гучних звуків (28%), втратили апетит (18%) та мають постійне бажання плакати (14%).

Опитані зазначили, що причинами виникнення стресу для них є:

переживання за безпеку рідних ( 70% ) та розлука з ними ( 29% );

) та розлука з ними ( ); ризик втратити життя ( 51% ) і майно ( 35% ) чи отримати поранення ( 28% );

) і майно ( ) чи отримати поранення ( ); ризик втратити роботу та залишитися без доходів ( 34% );

); відсутність можливості покинути країну (17%) або ж навпаки – страх того, що чекає за кордоном (5%).



Також респонденти розповіли, що намагаються власними силами долати стрес і негативні емоції. Для цього, наприклад, "сидять" в Інтернеті (39%), переглядають телебачення, фільми та серіали (34%), спілкуються (32%) та проводять час з рідними (26%).

Респонденти розповіли, що намагаються власними силами долати стрес і негативні емоції .shock/Depositphotos

Натомість лише 3% опитаних регулярно відвідують психолога чи психотерапевта, хоч необхідність у допомозі відчувають аж 40% людей. При цьому 29% не вважають свої проблеми достатніми для звернення до фахівця, а 25% переконані, що зможуть впоратися з своїми проблемами самотужки.

На думку опитаних, до спеціаліста слід звертатися з такими питаннями:

надмірний стрес ( 42% );

); втрата близької людини ( 39% );

); участь у бойових діях та перебування в полоні ( 38% );

); порушення сну, постійна втома, апатія, роздратування ( 35% );

); зміни в поведінці, які можуть зашкодити рідним ( 32% );

); тривога (31%).

34% опитаних вважають, що наразі найбільше психологічної допомоги потребують військові. 30% назвали людей, які втратили близьких на війні, а 23% – цивільних, які пережили окупацію.

Нагадаємо, допомогти впоратися із проблемами ментального здоров’я можуть сімейні лікарі та терапевти. Для цього вони пройшли відповідне навчання.

Такі послуги є безкоштовними для пацієнтів, бо вони передбачені Програмою медичних гарантій.

Наразі їх надають сімейні лікарі з-понад майже тисячі медзакладів, які вже уклали угоду із Національною службою здоровʼя України. Переглянути їхній перелік можна на інтерактивній мапі.