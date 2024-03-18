Поліція викрила школяра, який вів канал з інтимними фото підлітків і вимагав гроші за видалення
Черкаська кіберполіція викрила школяра, який був адміністратором Telegram-канал із забороненим контентом, зокрема, інтимними фотографіями інших підлітків.
"Адміном" виявився 14-річний киянин, повідомила поліція Черкаської області.
На каналі він поширював особисті дані підлітків, зокрема матеріали порнографічного характеру. За видалення таких публікацій вимагав у неповнолітніх гроші.
"До поліції звернулися батьки одного з потерпілих підлітків. Кіберполіція встановила адміністратора каналу. Він виявився неповнолітнім хлопцем з Києва.
Серед потерпілих є і хлопці, і дівчата. Поліція поки що не розголошує їхню кількість. Правоохоронці заблокували Telegram-канал та вилучили мобільний телефон хлопця.
Були проведені обшуки і вилучені речові докази у кримінальному провадженні", – розповіла у коментарі для "УП. Життя" начальниця відділу комунікацій поліції Черкащини Зоя Вовк.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання, збут, розповсюдження дитячої порнографії). Наразі триває експертиза контенту. Фахівці мають переконатися, чи є матеріали порнографічними.
Підозру 14-річному киянину поки що не вручили.
Нагадаємо, раніше у Техасі суд покарав чоловіка, який місяцями поширював інтимні фото колишньої дівчини в інтернеті, на порносайтах тощо. Його змусили виплатити потерпілій 1,2 млрд доларів.