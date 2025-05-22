Наскільки українці довіряють родичам, іноземцям, ЗСУ та владі? Опитування

З 2017 по 2024 рік майже вдвічі (з 17% до 32%) зросла частка українців, які переконані, що більшості людей можна довіряти.

Водночас 67,5% досі вважають, що потрібно бути дуже обережним у стосунках з людьми, свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

Соціологи з’ясували, що українці найбільше довіряють членам своєї родини. За даними опитування у 2024 році, 83,8% українців повністю довіряють близьким (хоча у 2017 році цей показник сягав 90,4%).

У порівнянні з 2017 роком зросла довіра до людей іншої національності (4,5% проти 1,9%) і до людей іншої релігії (5,1% проти 2,1%), але загальний рівень недовіри до "чужих" залишається доволі високим.

Довіра до знайомих, сусідів і навіть тих, з ким випадково перетинаються, залишається на середньому рівні – українці частіше "деякою мірою" довіряють, але рідко – повністю.

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Яким інституціям довіряють українці

Лідер за рівнем довіри – Збройні сили України. Частка тих, хто повністю їм довіряє, зросла більш ніж утричі: з 20,6% у 2017 до 69,4% у 2024 році.

"За результатами аналізу можемо констатувати зростання довіри в українському суспільстві", – кажуть соціологи.

У 2017 році лише 20,6% повністю довіряли ЗСУ, а 49,7% – частково. У 2024 році фіксували різке зростання довіри – 69,4% повністю довіряють, лише 5,1% не дуже довіряють.

Церква (28,1%) та благодійні організації (13,6%) мають високий рівень довіри, хоча не такий, як ЗСУ.

Верховній Раді повністю довіряють лише 2,6% громадян, Кабміну – 1,9%, політичним партіям – 1,8%. Хоча ці показники трохи зросли, більшість респондентів або не дуже довіряють, або не довіряють зовсім.

Є позитивна динаміка зростання довіри до благодійних та гуманітарних організацій. У 2017 році їм повністю довіряли 8,6%, а у 2024 році майже вдвічі більше – 13,6%.

Соцмережам довіряють більше, проте недовіра залишається значною. У 2017 лише 2% повністю довіряли соцмережам, водночас у 2024 році – 4,7%.

Часткове покращення, але загалом високий рівень недовіри зберігається до державних служб. У 2017 році до них фіксували 1,4% повної довіри, а у 2024-му – 4,6%.

Ставлення до ЗМІ лишається неоднозначною. У 2017 році лише 1,6% українців повністю довіряли медіа, тоді як 44,3% зазначали, що "не дуже" їм довіряють.

У 2024 році рівень повної довіри зріс до 5,9%, однак загальний рівень недовіри залишається високим: 44,7% респондентів заявили, що "не дуже довіряють" ЗМІ, а 19,3% – зовсім не довіряють.

Всеукраїнське соціологічне опитування проводилося Marie Cederschiold University (Швеція), Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.