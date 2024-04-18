Чи обмінюють військових, які не мають статусу полоненого? Пояснює Координаційний штаб

Чи може повернутися з полону боєць без статусу військовополоненого – пояснення

Не всі військовополонені мають відповідний статус. Навіть якщо є свідки взяття бійця у полон, він все одно може вважатися зниклим безвісти, поки цю інформацію не підтвердить Міжнародний комітет Червоного Хреста або це не встановлять з інших джерел.

Чи може повернутися з полону військовий без статусу полоненого та як підтвердити цей статус офіційно – "УП. Життя" розповіли представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко та речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

За словами Яценка, непідтверджений статус "полоненого" не впливає на процеси обмінів.

Він зазначає, що існують "польові обміни" – коли в бойових умовах російські та українські підрозділи швидко і непублічно міняються захопленими під час бою полоненими. Однак таке явище досить рідкісне.

Також представник Координаційного штабу додає, що полонених військових із "непідтвердженим" статусом обмінюють майже так само, як і "підтверджених".

"Ми збираємо інформацію усіма каналами. Є певні неофіційні підтвердження. Звісно, ми опитуємо тих, хто вийшов з полону, це важливе джерело інформації для нас, і є різні канали, якими ми отримуємо цю інформацію.

Не всю інформацію ми можемо підтвердити родинам. Ми говоримо їм тільки тоді, коли є неспростовні свідчення", – пояснює Петро Яценко.

Крім того, бійці, які вважалися зниклими безвісти, часто опиняються у списках на обмін, які подає країна-агресор. Наприклад, у січні 2024 року Координаційний штаб повернув 230 українських захисників, серед яких понад 40 вважалися зниклими безвісти.

"Як показує досвід, на обмінах нам вдається повернути до третини тих, хто вважався зниклими безвісти. Тому це в жодному разі не вирок. Надія є, ми шукаємо цю людину і намагаємося повернути", – каже Яценко.

Як підтвердити статус полоненого?

Військова частина може визнати бійця полоненим і без офіційного підтвердження від держави-агресора, яке надається через МКЧХ до Національного інформаційного бюро. Це відбувається на розсуд командира і залежить від того, чи вважає військова частина достатніми наявні відомості про перебування бійця в полоні.

Проте підтвердження через МКЧХ є найбільш достовірним. Існує три шляхи підтвердження статусу військовополоненого через МКЧХ.

Підтвердження від російського "Національного бюро інформації" через МКЧХ

МКЧХ – це посередник у передачі інформації через Національне інформаційне бюро, що є і в Україні, і в Росії.

Коли МКЧХ в Україні звертається із запитом до російського бюро щодо встановлення долі зниклої людини, можуть бути 4 варіанти відповіді.

"Перший варіант: бюро пише, що у них є інформація щодо цієї людини й вони підтверджують його статус військовополоненого.

Другий варіант: статус військовополоненого не підтверджують, тому що ця людина загинула під час бойових дій/її тіло перебуває у якомусь морзі.

Третій варіант: вони відповідають, що інформації про цю людину у них немає. Четвертий варіант – взагалі не відповідають", – пояснює Олександр Власенко.

Цей процес може тривати місяцями. Якщо військового російське НІБ визнає полоненим, його статус змінюється і в Україні.

Підтвердження від МКЧХ після відвідування місць утримання полонених

Підтвердити статус військовополоненого можуть представники МКЧХ, які відвідують місця утримання.

"Уявімо, що ми прийшли до колонії, щоб відвідати десятеро людей. Бачимо – а там їх не 10, а 50. І ми питаємо – а хто інші 40? Ми збираємо інформацію про цих 40 і тоді змінюється їхній статус. Але це зрідка буває – все-таки частіше відповідає НІБ", – розповідає Власенко.

Делегації, які відвідують колонії, складаються лише з громадян третіх країн. Утім, росіяни не завжди допускають їх до місць утримання.

Безпосередня присутність МКЧХ під час виходу бійців у полон

Цей спосіб під час повномасштабної війни застосовувався лише під час виходу оборонців Маріуполя з "Азовсталі" у травні 2022 року.

"Якщо людину зареєстрували, нам навіть підтвердження російського НІБ не потрібно. Ми вже звертаємося до них, маючи ці списки, і просимо прояснити, в якому місці ця людина перебуває, говоримо, що ми хочемо її побачити. Тобто нам навіть від них не треба підтвердження, що ця людина є військовополоненим", – пояснює речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

Раніше ми розповідали, чи може дзвінок або відео з полону змінити статус зниклого безвісти.