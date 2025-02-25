Чи гарантує безпеку дотримання правил двох стін під час обстрілів? Пояснює експерт

Чому не варто користуватись правилом двох стін під час обстрілу

Від початку повномасштабного вторгнення чимало українців дотримуються правила "двох стін", аби вберегтися під час російських атак.

Такий запобіжний захід може частково знизити ризики ушкоджень, однак не захищає від ударної хвилі, уламків чи прямого влучання снаряда.

На цьому наголосив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький в інтерв’ю для "УП. Життя".

"Правило двох стін ніколи не гарантувало достатню безпеку. Для цього наполегливо рекомендую використовувати укриття, тобто захисні споруди цивільного захисту", – зауважив Віктор Вітовецький.

Рівень безпеки будівлі значною мірою залежить від того, який тип конструкції обрали для її спорудження: монолітний, панельний чи цегляний.

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Найбільш стійкими вважаються монолітні залізобетонні будинки, бо мають цілісну структуру. А тому не мають слабких точок у місцях з’єднань.

Панельні ж конструкції значно вразливіші, каже Вітовецький.

"Небезпека панельних будинків у тому, що їхня конструкція нагадує "картковий будиночок". При вибуху втрачається цілісність будівлі – і панелі можуть частково або навіть цілими блоками складатися. Навіть якщо удар припадає на верхні поверхи, конструкція може обвалитися аж до фундаменту", – говорить він.

Цегляні будинки кращі за "панельки", але поступаються монолітним.

"Цегла – матеріал досить стійкий. Завдяки невеликому розміру елементів і цементному з’єднанню цегляна кладка частково нагадує моноліт.

Цегляна структура локалізує пошкодження – це дозволяє уникнути масштабних руйнувань, характерних для панельних будинків. Проте стійкість залежить від якості кладки, типу цементу та інших факторів", – пояснює директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС.

Одним із таких факторів є товщина стіни. Якщо вона достатня, то це гарантує певний ступінь захисту від вторинних проявів вибуху.

"Єдине, що ширина такої стінки має бути близько 2,5 цеглини. Це понад 50 сантиметрів", – зазначає експерт.

Однак під час атаки зовсім не варто розраховувати на гіпсокартонні стіни – вони не витримають жодних наслідків бойових дій чи уламків.

Експерт наголошує, що окрему небезпеку становить ударна хвиля, яку навіть міцні стіни не завжди здатні стримати.