Як з віком змінюється уявлення про те, коли настає старість? Вчені помітили закономірність

Разом із дорослішанням люди більш схильні переглядати вік, який асоціюють із старістю, у бік збільшення.

Дослідження демонструють, що з кожним новим поколінням розуміння віку старості зміщується в бік більшої цифри.

Науковці вважають, що причиною цього є, зокрема, збільшення очікуваної тривалості життя та пенсійного віку, повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Psychology and Aging.

Учені провели аналіз відповідей більше 14 тисяч німців на питання: "Людину якого віку ви б описали як стару?". Участь у дослідженні взяли особи, народжені між 1911 та 1974 роками. Вони відповідали на одне і те ж питання до восьми разів протягом 25-ти років.

Результати спостереження показали, що дорослішання змушує людей переглядати вік, який вони сприймають як старість, у бік збільшення.

65-річні, які народилися в 1931 році, передбачали початок старості в 74 роки. Народжені в 1944 році, у тому самому віці початком старості вважали 75 років. На противагу цьому люди, які народилися ще у 1911, стверджували, що старість починається в 71.

Однак уявлення про те, коли закінчується зрілість і починається літній вік, мають тенденцію до стабілізації. Схожі уявлення про роки старості демонстрували учасники дослідження, які народились між 1936 і 1951 роками, а також народжені між 1952 та 1974 роками.

Автори дослідження вважають, що чим старшими стають люди, тим більш віддаленим у часі вони вважають період старості. Імовірно, причиною цього є стереотипи щодо віку.

"Це може бути пов’язано з тим, що багато людей не хочуть бути старими, тому вони відкладають настання старості", – говорить співавтор дослідження Маркус Веттштайн.

Сприйняття того, коли настає старість, було вищим для жінок і нижчим для учасників, які мали слабке здоров’я чи були самотніми. Однак учені вважають, що виключно цих характеристик учасників недостатньо, аби пояснити результати аналізу.

Керолайн Абрахамс, директорка благодійної організації Age UK, вважає поширеною ситуацію, коли люди (навіть ті, яким за 70) вважають старими осіб, які принаймні на кілька років доросліші за них. Вона припускає, що це відображає негативне ставлення до старості в західних культурах.

"Це ганьба, якщо вік заважає нам жити настільки повноцінним і щасливим життям, яке ми могли би мати в наші останні роки, через те, що ми самі обмежуємо свою активність і власні прагнення", – сказала вона.

Раніше ми писали про яскраві образи людей, які не соромляться ні свого віку, ні вигляду.