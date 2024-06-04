Мовлення неандертальців та сучасних людей: вчені, ймовірно, знайшли основну відмінність між ними

Вчені знайшли відмінності у будові мозку неандертальців та сучасної людини. Вони вплинули на здатність спілкуватися, зокрема використовувати метафори – перенесення ознак одного предмета чи явища на інший на основі їхньої схожості.

Нові дані вказують на те, що неандертальці мали голосовий та слуховий апарат, які не суттєво відрізнялися від наших. Це означає, що анатомічно вони мали здатність розмовляти, повідомляють IFL Science та The Conversation.

"Докази є фрагментарними і неоднозначними, що дає нам складні питання, як, коли і чому виникла мова.

На щастя, нещодавні відкриття в археології та інших дисциплінах додали кілька нових шматочків до цієї "мовної головоломки", що дозволило скласти життєздатну картину розуму неандертальців", – зазначили дослідники.

Для порівняння мозку неандертальця та сучасної людини вчені створили 3D-модель його мозку, використовуючи зліпок черепа (ендокаст) та деформуючи мозок Homo Sapiensa, щоб він помістився в ендокаст.

Таким чином дослідники з’ясували, що неандертальці мали відносно велику потиличну частину, яка відповідала за зір. Відповідно вона була менш доступною для інших завдань, таких як мовлення.

Друга відмінність полягає у тому, що вони мали мозочок іншої форми. Ця підкіркова структура відповідає зокрема за обробку мови, говоріння та вільне володіння нею.

"Унікальна сферична форма сучасного людського мозку сформувалася після того, як 300 тисяч років тому з'явилися перші Homo Sapiens", – зауважили автори дослідження.

Однак вчені припускають, що неандертальці могли використовувати символізм, виготовляючи знаряддя праці, дерев’яні списи, прикраси та підвіски. Йдеться про використання пір’я та гравіювання на кістках та каменях.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що людський мозок поступово збільшується.