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Тест

Не бізон і не зуброн: що ви знаєте про рогатого велетня, який живе в Україні? ТЕСТ

— 29 березня, 06:00
Фото: kwasny222/DEPOSITPHOTOS
Фото: kwasny222/DEPOSITPHOTOS

Зубр – це великий рогатий і кошлатий бик, про якого чули майже всі. Та не всі знають, що тварину можна зустріти в Україні.

Крім цього, цей вид постраждав від окупації, тому потребує особливо дбайливого ставлення.

"Українська правда. Життя" підготувала тест про європейських зубрів разом з Остапом Решетилом, доцентом Львівського національного університету імені Івана Франка, експертом та менеджером проєктів Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

Перевірте себе і дізнайтеся більше про цих гігантів!

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Які з цих фактів про зубрів правдиві?

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Скільки є підвидів зубра?

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Яка різниця між зубром і бізоном?

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Що найбільше люблять їсти зубри?

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У якій країні світу найбільша популяція зубрів?

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Скільки зубрів живе в Україні зараз?

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Де зафіксовано найбільше зубрів в Україні?

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Як зубри будують сімейне життя?

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Чи можна схрестити зубра і бізона?

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Коли зник останній представник зубра у дикій природі?

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Які з цих фактів про імена зубрів правдиві?

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У якій області України зубри найбільше постраждали від російської окупації?