Тест
Не бізон і не зуброн: що ви знаєте про рогатого велетня, який живе в Україні? ТЕСТ
— 29 березня, 06:00
Фото: kwasny222/DEPOSITPHOTOS
Фото: kwasny222/DEPOSITPHOTOS
Зубр – це великий рогатий і кошлатий бик, про якого чули майже всі. Та не всі знають, що тварину можна зустріти в Україні.
Крім цього, цей вид постраждав від окупації, тому потребує особливо дбайливого ставлення.
"Українська правда. Життя" підготувала тест про європейських зубрів разом з Остапом Решетилом, доцентом Львівського національного університету імені Івана Франка, експертом та менеджером проєктів Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.
Перевірте себе і дізнайтеся більше про цих гігантів!