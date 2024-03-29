Не бізон і не зуброн: що ви знаєте про рогатого велетня, який живе в Україні? ТЕСТ

Зубр – це єдиний вид тварин Червоної книги України, який має статус зниклого в природі Усі факти правдиві! Зубр – це єдиний вид тварин Червоної книги України, який має актуальний природоохоронний статус "зниклого в природі". На зубрів активно полювали протягом останніх століть, аж до цілковитого винищення у ХХ ст. Є історичні свідчення про масштаби полювання на зубрів, зокрема на території України, коли до столу вельмож щоденно готували і подавали м'ясо кількох десятків зубрів, або ж коли на них полювали лише заради шкіри, а не м'яса! Але природоохоронцям вдалося зберегти вид у неволі. Вся сучасна популяція зубра походить лише від 12 особин, які утримувалися на той час в зоопарках і звіринцях. І, так, зубри можуть заходити на сільськогосподарські угіддя, ласувати рослинами та ненароком лякати людей! Вся сучасна популяція зубра походить від 12 особин, які вижили у неволі Усі факти правдиві! Зубр – це єдиний вид тварин Червоної книги України, який має актуальний природоохоронний статус "зниклого в природі". На зубрів активно полювали протягом останніх століть, аж до цілковитого винищення у ХХ ст. Є історичні свідчення про масштаби полювання на зубрів, зокрема на території України, коли до столу вельмож щоденно готували і подавали м'ясо кількох десятків зубрів, або ж коли на них полювали лише заради шкіри, а не м'яса! Але природоохоронцям вдалося зберегти вид у неволі. Вся сучасна популяція зубра походить лише від 12 особин, які утримувалися на той час в зоопарках і звіринцях. І, так, зубри можуть заходити на сільськогосподарські угіддя, ласувати рослинами та ненароком лякати людей! Європейські зубри часом заходять на людські угіддя і можуть налякати Усі факти правдиві! Зубр – це єдиний вид тварин Червоної книги України, який має актуальний природоохоронний статус "зниклого в природі". На зубрів активно полювали протягом останніх століть, аж до цілковитого винищення у ХХ ст. Є історичні свідчення про масштаби полювання на зубрів, зокрема на території України, коли до столу вельмож щоденно готували і подавали м'ясо кількох десятків зубрів, або ж коли на них полювали лише заради шкіри, а не м'яса! Але природоохоронцям вдалося зберегти вид у неволі. Вся сучасна популяція зубра походить лише від 12 особин, які утримувалися на той час в зоопарках і звіринцях. І, так, зубри можуть заходити на сільськогосподарські угіддя, ласувати рослинами та ненароком лякати людей! В Україні мʼясо зубрів вважалося делікатесом і подавалося на стіл знаті Усі факти правдиві! Зубр – це єдиний вид тварин Червоної книги України, який має актуальний природоохоронний статус "зниклого в природі". На зубрів активно полювали протягом останніх століть, аж до цілковитого винищення у ХХ ст. Є історичні свідчення про масштаби полювання на зубрів, зокрема на території України, коли до столу вельмож щоденно готували і подавали м'ясо кількох десятків зубрів, або ж коли на них полювали лише заради шкіри, а не м'яса! Але природоохоронцям вдалося зберегти вид у неволі. Вся сучасна популяція зубра походить лише від 12 особин, які утримувалися на той час в зоопарках і звіринцях. І, так, зубри можуть заходити на сільськогосподарські угіддя, ласувати рослинами та ненароком лякати людей! Усі варіанти Усі факти правдиві! Зубр – це єдиний вид тварин Червоної книги України, який має актуальний природоохоронний статус "зниклого в природі". На зубрів активно полювали протягом останніх століть, аж до цілковитого винищення у ХХ ст. Є історичні свідчення про масштаби полювання на зубрів, зокрема на території України, коли до столу вельмож щоденно готували і подавали м'ясо кількох десятків зубрів, або ж коли на них полювали лише заради шкіри, а не м'яса! Але природоохоронцям вдалося зберегти вид у неволі. Вся сучасна популяція зубра походить лише від 12 особин, які утримувалися на той час в зоопарках і звіринцях. І, так, зубри можуть заходити на сільськогосподарські угіддя, ласувати рослинами та ненароком лякати людей!