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Чоловік з США намагався провезти трьох пітонів у своїх штанях через кордон: його засудили

Ірина Бура — 28 лютого, 14:13
dwiputra18/DEPOSITPHOTOS

У США чоловіка засудили за те, що він намагався провезти трьох бірманських пітонів у своїх штанях з Канади.

Про це пише Associated Press та USA Today.

38-річний Келвін Баутіста купив пітонів за 2,5 тисячі доларів у магазині рептилій у Канаді.

Під час поїздки автобусом з канадського Монреаля до Нью-Йорка він поклав тварин у мішки для змій, а самі мішки заховав собі у штани.

Співробітники митної та прикордонної служби помітили дивні грудочки в штанях чоловіка під час перевірки його паспорта.

Подія сталася 15 липня 2018 року, однак вирок суду чоловік отримав лиш нещодавно.

Як йдеться в повідомленні прокуратури, чоловік визнав свою провину в суді в червні 2023 року, за вісім місяців до винесення вироку.

Однак Келвіну Баутісту присудили 1 рік умовно і штраф в розмірі 5 тисяч доларів.

Що відомо про бірманських пітонів

Бірманський пітон – одна з найбільших змій у світі. Його загальна довжина сягає 5-6,5 метрів, а вага – до 130 кілограмів. Здебільшого він мешкає у країнах Азії. Також його завезли до штату Флорида.

Імпорт бірманських пітонів регулюється міжнародним договором і федеральними правилами США, згідно з якими тварина належить до "небезпечних для людини".

Нагадаємо, у США жінка намагалася провезти з Кенії фекалії жирафа. Митники вилучили незвичний багаж через загрозу зараження.

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