Чоловік з США намагався провезти трьох пітонів у своїх штанях через кордон: його засудили

У США чоловіка засудили за те, що він намагався провезти трьох бірманських пітонів у своїх штанях з Канади.

Про це пише Associated Press та USA Today.



38-річний Келвін Баутіста купив пітонів за 2,5 тисячі доларів у магазині рептилій у Канаді.



Під час поїздки автобусом з канадського Монреаля до Нью-Йорка він поклав тварин у мішки для змій, а самі мішки заховав собі у штани.



Співробітники митної та прикордонної служби помітили дивні грудочки в штанях чоловіка під час перевірки його паспорта.



Подія сталася 15 липня 2018 року, однак вирок суду чоловік отримав лиш нещодавно.



Як йдеться в повідомленні прокуратури, чоловік визнав свою провину в суді в червні 2023 року, за вісім місяців до винесення вироку.



Однак Келвіну Баутісту присудили 1 рік умовно і штраф в розмірі 5 тисяч доларів.



Що відомо про бірманських пітонів



Бірманський пітон – одна з найбільших змій у світі. Його загальна довжина сягає 5-6,5 метрів, а вага – до 130 кілограмів. Здебільшого він мешкає у країнах Азії. Також його завезли до штату Флорида.



Імпорт бірманських пітонів регулюється міжнародним договором і федеральними правилами США, згідно з якими тварина належить до "небезпечних для людини".



Нагадаємо, у США жінка намагалася провезти з Кенії фекалії жирафа. Митники вилучили незвичний багаж через загрозу зараження.



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