Чому люди впевнені у своїй правоті попри необізнаність у темі? Вчені мають припущення

Науковці з’ясували, що люди схильні вважати, що знають всю необхідну інформацію для ухвалення рішень чи обґрунтування своєї позиції, навіть якщо фактично це не так.

Феномен під назвою "ілюзія достатності інформації" детально описали у психологічному дослідженні в журналі PLoS ONE, пише Popular Science.

"Міжособистісні конфлікти та суперечки частішають, що призводить до збільшення гніву, тривоги та загального стресу. Ми хотіли розібратися в цих непорозуміннях і подивитися, чи можна їх усунути", – розповідає співавтор дослідження та нейрофізіолог з Університету штату Огайо Ангус Флетчер.

Команда з Університету штату Огайо, Стенфордського університету та Університету Джона Гопкінса залучила до дослідження 1 261 американця. Усі вони прочитали статтю про вигадану школу, якій не вистачало води.

Перша група прочитала статтю, в якій наводилися лише причини, чому ця школа повинна об'єднатися з іншою, яка має кращу воду.

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Друга група читала статтю, в якій наводилися лише причини, чому школам краще не об'єднуватися, а шукати інші шляхи розв'язання проблеми.

Третя група була контрольною. Її учасники прочитали всі аргументи на користь об'єднання і розділення шкіл.

Виявилося, що більшість представників двох перших груп вважали, що мають достатньо інформації для ухвалення рішення щодо шкіл.

Хоча учасники не розуміли загальну картину, а читали лише аргументи "за" чи "проти" об’єднання шкіл, вони були впевнені, що мають рацію, та планували дотримуватися прочитаних рекомендацій.

"На рішення учасників значною мірою впливало те, який зріз інформації вони отримували. При цьому учасники вважали, що більшість інших людей ухвалили б рішення, подібне до їхнього", – йдеться у дослідженні.

Вчені вважають причиною цього явища "наївний реалізм", а також описали новий феномен – "ілюзію достатності інформації".

Цей термін означає, що люди рідко замислюються над тим, якої інформації їм бракує, та вважають достатньою ту кількість інформації, яку мають.

"Що менше знає наш мозок, то більше він впевнений, що знає все необхідне. Це змушує нас поспішати з остаточними висновками й судженнями та думати, що ми маємо достатньо фактів", – сказав Флетчер.

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