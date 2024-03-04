Самотня косатка за дві хвилини вбила велику білу акулу: вчені занепокоєні її поведінкою

На узбережжі Кейптауна, столиці Південної Африки, самець косатки за дві хвилини самотужки вбив 2,5-метрову молоду білу акулу.

Це сталось 18 червня 2023 року на відстані 800 метрів від берега поблизу острова Сіл біля затоки Моссел. Вчені довго мізкували над причинами такої поведінки тварини.

Свої висновки вони опублікували у журналі African Journal of Marine Science, пише CNN.

“Протягом двох десятиліть щорічних візитів до Південної Африки я спостерігав значний вплив цих косаток на місцеву популяцію білих акул. Бачити, як самець косатки проносить печінку білої акули повз наше судно, – це незабутньо.

Попри мій побожний страх перед цими хижаками, я все більше занепокоєний екологічним балансом узбережжя”, – каже морський біолог з Італійського центру вивчення акул та Університету Сієни доктор Прімо Мікареллі.

Косатки – дуже розумні та соціальні тварини, які зазвичай полювали на великих тварин у групі.

Як пояснила провідна авторка дослідження з Родоського університету Елісон Таунер, косатки зазвичай оточували велику здобич, як-от морських левів, тюленів та акул, і використовувати для нападу свій об’єднаний інтелект і силу. Вона вивчала цих тварин протягом 17 років.

У двогодинному полюванні зазвичай брали участь від 2 до 6 косаток.

“Це спостереження виявило докази поодинокого полювання принаймні однієї косатки, що кидає виклик традиційній кооперативній мисливській поведінці, відомій у регіоні.

Це новаторське розуміння хижацької поведінки цього виду. Присутність косаток, які полюють на акул, можливо, пов’язана з ширшою динамікою екосистеми. Швидкий розвиток цього явища ускладнить науковцям завдання йти в ногу з часом”, — сказала Таунер.

18 червня кілька науковців, які були на борту корабля, спостерігали, як самець косатки схопив акулу за лівий грудний плавник і “кілька разів штовхнув вперед, перш ніж зрештою випотрошити її”. На це він втратив близько двох хвилин.

Косатки у природному середовищі FOTO4440/Deositphotos

Дослідники припускають, що косатки вперше почали націлюватися на білих акул у 2015 році.

За словами Таунера, лише у 2022 році на аерофотозаписі вперше вдалося зафіксувати, як косатки вбивають велику білу акулу.

“Хоча ми не маємо переконливих доказів щодо конкретних факторів, поява пари косаток може бути пов’язана з ширшими змінами в екосистемі. Очевидно, що людська діяльність, зокрема промислове рибальство, навантажує наші океани”, – зауважила науковиця.

Косатки-вбивці відлякують популяції білих акул, але дослідники не знають, куди акули переселяються.

“Коли вони переміщаються, то можуть в кінцевому підсумку перетинатися з інтенсивним рибальським промислом”, – додала Таунер.

Вчені припускають, що вбивство самотньою косаткою стало можливим завдяки меншому розміру білої акули.

Швидкість атаки може відображати майстерність і ефективність косатки як хижака. Це також може бути відповіддю на стрес, пов’язаний із полюванням поблизу берегової лінії в районах, де багато людей, зазначають науковці.