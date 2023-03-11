В Канаді померла косатка, яка жила у неволі майже 50 років

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 березня 2023

В Онтаріо в Канаді 9 березня померла косатка Кіска. Вона жила в неволі у парку MarineLand, який розташовано на Ніагарському водоспаді.

Трагічну звістку повідомили в установі, пише Reuters.

MarineLand повідомили, що стан здоров’я Кіски погіршився за останні тижні.

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"Команда догляду за морськими ссавцями та експерти зробили все можливе, щоб підтримати комфорт Кіски, і оплакуватимуть її втрату", – зазначають у парку.

 Фото: richcarey/Depositphotos

Кіску захопили в Ірландських водах у 1979 році. Їй було близько 47 років.

Служба захисту тварин перевіряла умови перебування Кіски 160 разів з січня 2020 року. 

Група захисту прав тварин People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) описала Кіску як "найсамотнішу косатку в світі", чиє життя було відзначене "трагедією за трагедією" після того, як усі п’ятеро її дитинчат померли, не доживши до семи років.

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