Де в Україні можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії? ФОТО
У квітні в Україні зазвичай розпочинається сезон цвітінь.
Конкретний період залежить від погоди і регіону, але цьогоріч у міських ботсадах і парках вже можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії.
"УП.Життя" зібрала локації в деяких українських містах, де можна знайти цвітіння.
Київ
Перші сакури у Києві в цьому році розквітли у Дніпровському та Деснянському районах. Втім помилуватися квітучими деревами можна буде у всіх районах Києва.
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповідають, що цей період триватиме близько двох тижнів.
Японські вишні ростуть у ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. У ботсаду ім. Гришка буде цвісти й бузок – там росте близько 1,5 тис. кущів 21 виду.
Окрім цього, сакури висадили у парках та скверах столиці, до прикладу:
у Дніпровському районі:
- на бульварі Верховної Ради.
У Деснянському районі:
- у парку "Кіото".
У Дарницькому районі:
- у парку Партизанської слави.
У Шевченківському районі:
- у Сирецькому парку;
- на Володимирській гірці;
- у сквері біля Золотих воріт.
У Печерському районі:
- у Наводницькому парку;
- у сквері біля театру імені Івана Франка.
У Подільському районі:
- у Куренівському парку;
- у сквері № 3 на Контрактовій площі.
В Оболонському районі:
- у парку "Наталка".
У Солом’янському районі:
- у парку імені Миколи Зерова;
- у Солом’янському ландшафтному парку.
У Святошинському районі:
- у сквері на бульварі Академіка Вернадського.
У Голосіївському районі:
- у сквері на вул. Івана Федорова.
Цвітіння магнолій можна знайти на таких локаціях:
Оболонський район:
- парк "Наталка".
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича.
Дарницький район:
- парк Партизанської слави.
Дніпровський район:
- парк "Перемога".
Солом’янський район:
- парк "Відрадний".
Печерський район:
- сквер імені Марії Заньковецької.
Голосіївський район:
- Голосіївський парк імені М. Рильського.
Львів
У Львові сакури зазвичай починають цвісти в останні тижні квітня. Але цьогоріч через високу температуру повітря квіти на деревах з'явилися раніше.
Наприклад, кілька десятків сакур росте у парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Крім цього місця, помилуватися японськими вишнями можна на таких локаціях:
- вулиця Чернівецька;
- площа Петрушевича;
- алея на вулиці Городоцькій (біля церкви св. Анни);
- площа Митна;
- двір Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10;
- Музей народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького;
- Парк культури;
- вулиця Тютюнників, 27;
- вулиця Героїв Майдану;
- перетин вулиць Студентської та Зеленої.
Сезон магнолій у Львові також уже стартував і шукати квітучі дерева можна:
- у Домі Франка;
- у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка (вул. Черемшини, 44 та вул. Кирила і Мефодія, 4);
- у парку "Сад Благовіщення";
- на вулиці Парковій;
- біля театру імені Марії Заньковецької.
Більше локацій з магноліями, сакурами, тюльпанами і фруктовими деревами можна переглянути на "Квітковій карті Львова", яку розробило управління туризму та управління екології міста.
Ужгород
Сакури в Ужгороді цвітуть приблизно два тижні і знайти їх можна майже на кожній вулиці міста.
Найбільше ж дерев росте на Київській та Православній набережних. А на проспекті свободи квітнуть сакури, подаровані місту Посольством Японії в Україні. Ось ще декілька місць із цвітіннями:
- вулиця Брайщаків;
- вулиця Марії Заньковецької;
- север Томаша Масарика;
- Слов'янська набережна;
- вулиця Олександра Довженка.
Кожної весни в Ужгороді розцвітає й декілька видів магнолій. Квітнуть дерева не лише в Ужгородському Ботсаду, а й у провулках та на вулицях міста. Тож магнолії можна побачити:
- на вулиці Небесної Сотні;
- на території Замкової гори;
- у провулку Підгірному;
- на набережній річки Уж;
- поруч з будівлею Закарпатської ОДА (вул.Шевченка).
Мукачево
В Мукачево завдяки теплому клімату квітковий сезон настає найшвидше. Найдовша алея сакур на Закарпатті росте на вулиці Ужгородській. На ній висадили 252 дерева, а довжина алеї – 1371 метр. Окрім цих локацій, дерева цвітуть:
- на алеї на вулиці Маргітича;
- на вулиці Пряшівській;
- біля Мукачівського державного університету;
- у мікрорайоні Росвигово;
- на вулиці Карпенка-Карого;
- на вулиці Яна Амоса Коменського;
- у парку Перемоги.
Магнолії в Мукачево розцвіли раніше за сакури і шукати їх варто у таких місцях:
- на площі Кирила і Мефодія;
- у Центральному парку;
- у сквері Драгоманова;
- на вулиці Свято-Михайлівській;
- у парку імені Андрія Кузьменка;
- на площі Героїв Майдану;
- на вулиці Миколи Гоголя.
Дніпро
Насолодитися цвітінням сакур можна й у Дніпрі. Щоб знайти японські вишні, потрібно йти:
- на територію Університету залізничного транспорту;
- на вулицю Набережна Перемоги;
- на алею біля пам’ятника Янгелю;
- у "Новокодацький" парк;
- у сквер Героїв поруч із проспектом Поля.
Магнолії у Дніпрі розквітли майже на місяць раніше передбаченого часу. Тому милуватися ними упродовж приблизно двох тижнів вдасться:
- на Успенській площі;
- у сквері Прибережному;
- у сквері Героїв.
Крім сакур та магнолій майже у кожному українському місті можна буде натрапити на квітучі кущі бузку. Зазвичай він починає цвісти у травні і триває це упродовж одного-двох місяців.