Де в Україні можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії? ФОТО

В українських містах у квітні почали цвісти дерева

У квітні в Україні зазвичай розпочинається сезон цвітінь.

Конкретний період залежить від погоди і регіону, але цьогоріч у міських ботсадах і парках вже можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії.

"УП.Життя" зібрала локації в деяких українських містах, де можна знайти цвітіння.

Київ

Перші сакури у Києві в цьому році розквітли у Дніпровському та Деснянському районах. Втім помилуватися квітучими деревами можна буде у всіх районах Києва.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповідають, що цей період триватиме близько двох тижнів.

Помилуватися сакурами можна в кожному районі Києва Михайло Криволапов/КМДА

Японські вишні ростуть у ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. У ботсаду ім. Гришка буде цвісти й бузок – там росте близько 1,5 тис. кущів 21 виду.

Окрім цього, сакури висадили у парках та скверах столиці, до прикладу:

у Дніпровському районі:

на бульварі Верховної Ради.

У Деснянському районі:

у парку "Кіото".

У Дарницькому районі:

у парку Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

у Сирецькому парку;

на Володимирській гірці;

у сквері біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

у Наводницькому парку;

у сквері біля театру імені Івана Франка.

Цвітіння сакур у київському парку "Кіото" Михайло Криволапов/КМДА

У Подільському районі:

у Куренівському парку;

у сквері № 3 на Контрактовій площі.

В Оболонському районі:

у парку "Наталка".

У Солом’янському районі:

у парку імені Миколи Зерова;

у Солом’янському ландшафтному парку.

У Святошинському районі:

у сквері на бульварі Академіка Вернадського.

У Голосіївському районі:

у сквері на вул. Івана Федорова.

Сакури в Києві будуть цвісти упродовж двох тижнів Михайло Криволапов/КМДА

Цвітіння магнолій можна знайти на таких локаціях:

Оболонський район:

парк "Наталка".

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича.

Дарницький район:

парк Партизанської слави.

Квіти магнолії можна побачити у ботсаду ім. Гришка Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка/ФБ

Дніпровський район:

парк "Перемога".

Солом’янський район:

парк "Відрадний".

Печерський район:

сквер імені Марії Заньковецької.

Голосіївський район:

Голосіївський парк імені М. Рильського.

Цвітіння магнолії у столиці Михайло Криволапов/КМДА

Львів

У Львові сакури зазвичай починають цвісти в останні тижні квітня. Але цьогоріч через високу температуру повітря квіти на деревах з'явилися раніше.

Наприклад, кілька десятків сакур росте у парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Крім цього місця, помилуватися японськими вишнями можна на таких локаціях:

вулиця Чернівецька;

площа Петрушевича;

алея на вулиці Городоцькій (біля церкви св. Анни);

площа Митна;

двір Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10;

Музей народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького;

Парк культури;

вулиця Тютюнників, 27;

вулиця Героїв Майдану;

перетин вулиць Студентської та Зеленої.

Через теплу погоду сакури у Львові зацвіли раніше Roma Romko/Природно-заповідний фонд України

Сезон магнолій у Львові також уже стартував і шукати квітучі дерева можна:

у Домі Франка;

у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка (вул. Черемшини, 44 та вул. Кирила і Мефодія, 4);

у парку "Сад Благовіщення";

на вулиці Парковій;

біля театру імені Марії Заньковецької.

У парку "Сад Благовіщення" минулоріч висадили 50 магнолій Любомир Зубач

Більше локацій з магноліями, сакурами, тюльпанами і фруктовими деревами можна переглянути на "Квітковій карті Львова", яку розробило управління туризму та управління екології міста.

Ужгород

Сакури в Ужгороді цвітуть приблизно два тижні і знайти їх можна майже на кожній вулиці міста.

Найбільше ж дерев росте на Київській та Православній набережних. А на проспекті свободи квітнуть сакури, подаровані місту Посольством Японії в Україні. Ось ще декілька місць із цвітіннями:

вулиця Брайщаків;

вулиця Марії Заньковецької;

север Томаша Масарика;

Слов'янська набережна;

вулиця Олександра Довженка.

Сакури в Ужгороді будуть цвісти до кінця квітня Ужгородська міська рада/ФБ

Кожної весни в Ужгороді розцвітає й декілька видів магнолій. Квітнуть дерева не лише в Ужгородському Ботсаду, а й у провулках та на вулицях міста. Тож магнолії можна побачити:

на вулиці Небесної Сотні;

на території Замкової гори;

у провулку Підгірному;

на набережній річки Уж;

поруч з будівлею Закарпатської ОДА (вул.Шевченка).

Квітучі вулиці Ужгорода Ужгородська міська рада/ФБ

Мукачево

В Мукачево завдяки теплому клімату квітковий сезон настає найшвидше. Найдовша алея сакур на Закарпатті росте на вулиці Ужгородській. На ній висадили 252 дерева, а довжина алеї – 1371 метр. Окрім цих локацій, дерева цвітуть:

на алеї на вулиці Маргітича;

на вулиці Пряшівській;

біля Мукачівського державного університету;

у мікрорайоні Росвигово;

на вулиці Карпенка-Карого;

на вулиці Яна Амоса Коменського;

у парку Перемоги.

В Мукачеві квітковий сезон настає найшвидше Мукачівська міська рада/ФБ

Магнолії в Мукачево розцвіли раніше за сакури і шукати їх варто у таких місцях:

на площі Кирила і Мефодія;

у Центральному парку;

у сквері Драгоманова;

на вулиці Свято-Михайлівській;

у парку імені Андрія Кузьменка;

на площі Героїв Майдану;

на вулиці Миколи Гоголя.

Магноліії в Мукачеві зацвіли раніше за сакури Мукачівська міська рада/ФБ

Дніпро

Насолодитися цвітінням сакур можна й у Дніпрі. Щоб знайти японські вишні, потрібно йти:

на територію Університету залізничного транспорту;

на вулицю Набережна Перемоги;

на алею біля пам’ятника Янгелю;

у "Новокодацький" парк;

у сквер Героїв поруч із проспектом Поля.

Квіткові дерева можна знайти у Дніпрі Суспільне Дніпро

Магнолії у Дніпрі розквітли майже на місяць раніше передбаченого часу. Тому милуватися ними упродовж приблизно двох тижнів вдасться:

на Успенській площі;

у сквері Прибережному;

у сквері Героїв.

Магнолії в Дніпрі будуть цвісти упродовж двох тижнів Суспільне Дніпро

Крім сакур та магнолій майже у кожному українському місті можна буде натрапити на квітучі кущі бузку. Зазвичай він починає цвісти у травні і триває це упродовж одного-двох місяців.