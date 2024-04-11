Усі розділи
Підтримати УП

Де в Україні можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії? ФОТО

Богдана Торба — 11 квітня, 12:00
Де в Україні можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії? ФОТО
В українських містах у квітні почали цвісти дерева
Ужгородська міська рада/ФБ

У квітні в Україні зазвичай розпочинається сезон цвітінь.

Конкретний період залежить від погоди і регіону, але цьогоріч у міських ботсадах і парках вже можна побачити, як цвітуть сакури та магнолії.

"УП.Життя" зібрала локації в деяких українських містах, де можна знайти цвітіння.

Київ

Перші сакури у Києві в цьому році розквітли у Дніпровському та Деснянському районах. Втім помилуватися квітучими деревами можна буде у всіх районах Києва.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповідають, що цей період триватиме близько двох тижнів.

В Києві цвітуть сакури
Помилуватися сакурами можна в кожному районі Києва
Михайло Криволапов/КМДА

Японські вишні ростуть у ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. У ботсаду ім. Гришка буде цвісти й бузок – там росте близько 1,5 тис. кущів 21 виду.

Окрім цього, сакури висадили у парках та скверах столиці, до прикладу:

у Дніпровському районі:

  • на бульварі Верховної Ради.

У Деснянському районі:

  • у парку "Кіото".

У Дарницькому районі:

  • у парку Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

  • у Сирецькому парку;
  • на Володимирській гірці;
  • у сквері біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

  • у Наводницькому парку;
  • у сквері біля театру імені Івана Франка.
Сакури цвітуть у парках Києва
Цвітіння сакур у київському парку "Кіото"
Михайло Криволапов/КМДА

У Подільському районі:

  • у Куренівському парку;
  • у сквері № 3 на Контрактовій площі.

В Оболонському районі:

  • у парку "Наталка".

У Солом’янському районі:

  • у парку імені Миколи Зерова;
  • у Солом’янському ландшафтному парку.

У Святошинському районі:

  • у сквері на бульварі Академіка Вернадського.

У Голосіївському районі:

  • у сквері на вул. Івана Федорова.
Через теплу погоду сакури почали цвісти швидше
Сакури в Києві будуть цвісти упродовж двох тижнів
Михайло Криволапов/КМДА

Цвітіння магнолій можна знайти на таких локаціях:

Оболонський район:

  • парк "Наталка".

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича.

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави.
Магнолії в ботанічному саду ім.Гришка
Квіти магнолії можна побачити у ботсаду ім. Гришка
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка/ФБ

Дніпровський район:

  • парк "Перемога".

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний".

Печерський район:

  • сквер імені Марії Заньковецької.

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені М. Рильського.
Магнолії цвітуть у Києві
Цвітіння магнолії у столиці
Михайло Криволапов/КМДА

Львів

У Львові сакури зазвичай починають цвісти в останні тижні квітня. Але цьогоріч через високу температуру повітря квіти на деревах з'явилися раніше.

Наприклад, кілька десятків сакур росте у парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ біля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Крім цього місця, помилуватися японськими вишнями можна на таких локаціях:

  • вулиця Чернівецька;
  • площа Петрушевича;
  • алея на вулиці Городоцькій (біля церкви св. Анни);
  • площа Митна;
  • двір Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10;
  • Музей народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького;
  • Парк культури;
  • вулиця Тютюнників, 27;
  • вулиця Героїв Майдану;
  • перетин вулиць Студентської та Зеленої.
Алея сакур цвіте у Львові
Через теплу погоду сакури у Львові зацвіли раніше
Roma Romko/Природно-заповідний фонд України

Сезон магнолій у Львові також уже стартував і шукати квітучі дерева можна:

  • у Домі Франка;
  • у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка (вул. Черемшини, 44 та вул. Кирила і Мефодія, 4);
  • у парку "Сад Благовіщення";
  • на вулиці Парковій;
  • біля театру імені Марії Заньковецької.
Магнолії розквітли біля Львівського храму
У парку "Сад Благовіщення" минулоріч висадили 50 магнолій
Любомир Зубач

Більше локацій з магноліями, сакурами, тюльпанами і фруктовими деревами можна переглянути на "Квітковій карті Львова", яку розробило управління туризму та управління екології міста.

Ужгород

Сакури в Ужгороді цвітуть приблизно два тижні і знайти їх можна майже на кожній вулиці міста.

Найбільше ж дерев росте на Київській та Православній набережних. А на проспекті свободи квітнуть сакури, подаровані місту Посольством Японії в Україні. Ось ще декілька місць із цвітіннями:

  • вулиця Брайщаків;
  • вулиця Марії Заньковецької;
  • север Томаша Масарика;
  • Слов'янська набережна;
  • вулиця Олександра Довженка.
Містяни в Ужгороді милуються сакурами
Сакури в Ужгороді будуть цвісти до кінця квітня
Ужгородська міська рада/ФБ

Кожної весни в Ужгороді розцвітає й декілька видів магнолій. Квітнуть дерева не лише в Ужгородському Ботсаду, а й у провулках та на вулицях міста. Тож магнолії можна побачити:

  • на вулиці Небесної Сотні;
  • на території Замкової гори;
  • у провулку Підгірному;
  • на набережній річки Уж;
  • поруч з будівлею Закарпатської ОДА (вул.Шевченка).
Сакури цвітуть на вулиці Ужгорода
Квітучі вулиці Ужгорода
Ужгородська міська рада/ФБ

Мукачево

В Мукачево завдяки теплому клімату квітковий сезон настає найшвидше. Найдовша алея сакур на Закарпатті росте на вулиці Ужгородській. На ній висадили 252 дерева, а довжина алеї – 1371 метр. Окрім цих локацій, дерева цвітуть:

  • на алеї на вулиці Маргітича;
  • на вулиці Пряшівській;
  • біля Мукачівського державного університету;
  • у мікрорайоні Росвигово;
  • на вулиці Карпенка-Карого;
  • на вулиці Яна Амоса Коменського;
  • у парку Перемоги.
Алея сакур в Мукачеві
В Мукачеві квітковий сезон настає найшвидше
Мукачівська міська рада/ФБ

Магнолії в Мукачево розцвіли раніше за сакури і шукати їх варто у таких місцях:

  • на площі Кирила і Мефодія;
  • у Центральному парку;
  • у сквері Драгоманова;
  • на вулиці Свято-Михайлівській;
  • у парку імені Андрія Кузьменка;
  • на площі Героїв Майдану;
  • на вулиці Миколи Гоголя.
Квіти білих магнолій зʼявилися в Мукачеві
Магноліії в Мукачеві зацвіли раніше за сакури
Мукачівська міська рада/ФБ

Дніпро

Насолодитися цвітінням сакур можна й у Дніпрі. Щоб знайти японські вишні, потрібно йти:

  • на територію Університету залізничного транспорту;
  • на вулицю Набережна Перемоги;
  • на алею біля пам’ятника Янгелю;
  • у "Новокодацький" парк;
  • у сквер Героїв поруч із проспектом Поля.
Квіти на деревах зʼявилися у Дніпрі
Квіткові дерева можна знайти у Дніпрі
Суспільне Дніпро

Магнолії у Дніпрі розквітли майже на місяць раніше передбаченого часу. Тому милуватися ними упродовж приблизно двох тижнів вдасться:

  • на Успенській площі;
  • у сквері Прибережному;
  • у сквері Героїв.
Рожеві магнолії розцвіли у Дніпрі
Магнолії в Дніпрі будуть цвісти упродовж двох тижнів
Суспільне Дніпро

Крім сакур та магнолій майже у кожному українському місті можна буде натрапити на квітучі кущі бузку. Зазвичай він починає цвісти у травні і триває це упродовж одного-двох місяців.

Читайте також :
Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти? ТЕСТ
Реклама:

Головне сьогодні