Чи є у Всесвіту центр і, якщо так, то де він? Пояснює наука

Ідея про те, що у Всесвіту повинен бути центр і він розташований саме там, де ми живемо, була настільки вкоріненою, що впродовж кількох тисяч років людство вірило, ніби все обертається навколо Землі.

Коперниківська революція змістила Землю з цієї позиції, але після цього центром Всесвіту деякий час вважалося Сонце. Лише завдяки спостереженням за Чумацьким Шляхом Сонце "понизили" до звичайної зірки на галактичних просторах, пише IFLScience.

У 1920-х роках, коли астрономи прийшли до висновку, що Чумацький Шлях – це лише одна галактика серед багатьох, людству довелося змиритися з тим, що наше розташування зовсім не особливе. У цей час було все ще природно думати, що у Всесвіту є центр.

Однак тепер космологи впевнені: Всесвіт не має аналогів ядру Землі. Крім того, немає конкретного місця, де трапився Великий вибух – він був усюди.

Крім того, більша частина Всесвіту прихована від нас. Це настільки далекий простір, що з моменту створення Всесвіту світло не встигає досягти Землі. А те, що ми можемо бачити, називається спостережуваним Всесвітом – областю, достатньо близькою, щоб світло могло досягти нас за 14 мільярдів років після Великого вибуху.

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"Ми могли б очікувати, що видимий Всесвіт буде сферою з радіусом 14 мільярдів світлових років, але через те, як простір розширився за цей час, цей радіус насправді становить приблизно 45 мільярдів років", – зазначають у IFLScience.

Незалежно від розміру, швидкість світла означає, що ми можемо бачити однакові відстані в усіх напрямках, якщо деякі дуже дивні спостереження вчених не підтвердяться. Отже, що стосується Всесвіту, який можна спостерігати, ми справді перебуваємо в центрі.

Наприклад, астрономи з галактики Андромеди могли би бачити трохи далі, ніж ми, у напрямку від нас, але трохи менше – у напрямку до нас. Тож вони також мали б бути центром спостережуваного Всесвіту.

Але це дещо інший Всесвіт, який здебільшого збігається з нашим, хоч і з невеликими відмінностями. І що далі перебуває спостерігач, то менше його спостережуваний Всесвіт перекривається з нашим.

Раніше телескоп NASA дослідив найпотужніший вибух з часів формування Всесвіту.