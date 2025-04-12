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Де можна побачити, як цвітуть сакури? Локації в українських містах

Богдана Торба — 12 квітня, 14:00
Де можна побачити, як цвітуть сакури? Локації в українських містах
У квітні в Україні зазвичай починають цвісти сакури
Ужгородська міська рада/ФБ

У квітні в Україні зазвичай розпочинається сезон цвітінь.

Конкретний період залежить від погоди і регіону, тому через похолодання в цьому році дерева квітнуть пізніше, ніж торік.

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Однак за лічені дні весна знову тішитиме теплом, і можна буде побачити, як у ботсадах і парках цвітуть сакури.

"УП.Життя" зібрала локації в різних містах, де можна знайти квітучі дерева.

Київ

Сакури ростуть у зелених зонах усіх районів столиці, пишуть у Київській міській держадміністрації. Там розповідають, що цьогоріч період цвітінь триватиме близько двох тижнів.

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Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.

Окрім цього, за інформацією КМДА, сакури висадили у парках та скверах столиці:

у Голосіївському районі:

  • у сквері на вул. Івана Федорова;
  • у сквері біля ВДНГ;
  • у сквері Героїв Маріуполя.

У Дарницькому районі:

  • у парку Партизанської слави.

У Деснянському районі:

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  • у сквері на вул. Олександри Екстер;
  • у парку імені Сержа Лифаря;
  • у парку "Кіото".
Сакури цвітуть у парках Києва
Цвітіння сакур у київському парку "Кіото"
Фото: КМДА

У Дніпровському районі:

  • на бульварі Верховної Ради;
  • на Дарницькій площі;
  • у парку "Перемога".

В Оболонському районі:

  • у парку "Наталка";
  • у сквері на просп. Степана Бандери;
  • у "Саду Каменів";
  • у парку "Пуща-Водиця";
  • у сквері на вул. Олександра Архипенка;
  • у сквері на вул. Йорданській;
  • у сквері на вул. Героїв полку "Азов".

У Печерському районі:

  • у Наводницькому парку;
  • на бульварі Липському;
  • у сквері імені Марії Заньковецької.

У Подільському районі:

  • у Куренівському парку;
  • у сквері біля кінотеатру "Жовтень";
  • у ландшафтному заказнику "Долина річки Коноплянка";
  • у сквері № 3 на Контрактовій площі.

У Святошинському районі:

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  • у сквері на бульв. Академіка Вернадського;
  • у парку "Інтернаціональний";
  • у парку на вул. Ореста Васкула;
  • у парку "Гамбурзький";
  • у парку "Совки".

У Солом’янському районі:

  • у парку імені Миколи Зерова;
  • у парку "Відрадний";
  • у парку "Супутник";
  • у парку "Юність";
  • у парку Захисників України;
  • у сквері імені Максима Шаповала.

У Шевченківському районі:

  • на Майдані Незалежності;
  • у парку на схилах Пейзажної алеї;
  • у Сирецькому парку;
  • на Володимирській гірці;
  • у сквері біля Золотих воріт;
  • у сквері біля Оперного театру;
  • у парку імені Тараса Шевченка;
  • у сквері Верстатобудівний.
Через теплу погоду сакури почали цвісти швидше
Сакури можна побачити майже в кожному районі Києва
Фото: КМДА

Ужгород

Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть з середини квітня до початку травня приблизно два тижні. Їх можна побачити майже на кожній вулиці міста. Щороку тут проводять "Сакура Фест" та безкоштовні екскурсії квітучими місцями.

Щоб допомогти швидше знайти цвітіння, в Ужгородській міськраді створили інтерактивну карту з локаціями. Cеред них:

  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Бращайків;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Клари Лабик;
  • Набережна Незалежності;
  • вул. Ференца Ракоці;
  • вул. Володимира Гошовського;
  • вул. Петра Скунця;
  • вул. Гойди;
  • сквер Масарика;
  • Ротарі парк;
  • вул. Митна;
  • парк Святої Тетяни;
  • вул. Томаша Масарика;
  • сквер Лаборця;
  • площа Народна;
  • площа Театральна;
  • вул. Августина Волошина;
  • Ботанічний сад УжНУ;
  • сквер Марії Терезії;
  • Київська набережна;
  • вул. Івана Чендея;
  • площа Богдана Хмельницького;
  • Слов'янська набережна;
  • Студентська набережна;
  • проспект Свободи;
  • вул. Марії Заньковецької;
  • вул. Михайла Грушевського;
  • вул. Тиводара Легоцького;
  • вул. Миколи Бобяка;
  • вул. Собранецька;
  • площа Шандора Петефі;
  • Православна набережна;
  • вул. Швабська;
  • проспект Свободи;
  • вул. Героїв 128-ї бригади.
Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть приблизно два тижні
Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть приблизно два тижні
Фото: Ужгородська міська рада
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Мукачево

У місті близько 6 тисяч метрів вулиць із сакурами, пишуть у Мукачівській міській раді. На вулиці Пряшівській росте найдовша алея японської вишні на Закарпатті, а на вулиці Володимира Фраткіна можна знайти найстарішу сакуру в регіоні, якій 99 років.

Крім того, дерева цвітуть:

  • на алеї на вулиці Маргітича;
  • на набережній річки Латориця у парку "Центральний";
  • на вул. Ужгородській (біля Мукачівського державного університету);
  • на вул. Яна Амоса Коменського.
У Мукачеві близько 6 тисяч метрів алей із сакурами
У Мукачеві близько 6 тисяч метрів алей із сакурами
Фото: Екскурсії Мукачево

Львів

Найбільше сакур у місті росте у парку ім. Папи Римського Івана Павла II – близько 120 дерев. До того ж, помилуватися японськими вишнями можна на таких локаціях:

  • на вул. Чернівецькій (поруч з Приміським вокзалом);
  • на площі Петрушевича;
  • на алеї на вулиці Городоцькій (біля церкви св. Анни);
  • на площі Митній;
  • у дворі Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10);
  • біля Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького;
  • у Парку культури ім. Богдана Хмельницького;
  • на вул. Тютюнників, 27;
  • на вул. Героїв Майдану;
  • на перетині вулиць Студентської та Зеленої (біля Водоканалу);
  • на Музейній площі (біля Домініканського собору).

Більше місць із магноліями, сакурами, тюльпанами і фруктовими деревами можна переглянути на "Квітковій карті Львова", яку розробило управління туризму та управління екології міста.

Майже всі локації з сакурами можна знайти на Квітковій карті Львова
Майже всі локації з сакурами можна знайти на "Квітковій карті Львова"
Фото: Львівська міська рада
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Одеса

Одеса також може потішити туристів і місцевих своїми квітучими вулицями й парками. Найбільше цвітінь вдасться знайти в Одеському ботанічному саду. Там росте 150 сакур різних сортів, найстарішим з них 80 років.

А ще японські вишні висаджені:

  • на проспекті Глушка, 32;
  • на вул. Торговій (Новий ринок);
  • на Театральній площі (біля Оперного театру);
  • у дендропарку Перемоги;
  • у парку Шевченка;
  • у парку Марка Твена;
  • на узбережжі Ланжерона;
  • на Покровському провулку.

Харків

Невдовзі сакури зацвітуть і у Харкові. У Центральному парку росте ціла алея, яка з'явилася там у 2017 році в знак дружби між Японією та Україною. А на Аерокосмічному проспекті (раніше – Гагаріна) сакури висаджували під час обстрілів у 2022 році.

Ось ще кілька місць із цвітіннями:

  • вул. Академіка Павлова;
  • сквер Стрілка (пров. Банний);
  • парк Соснова гірка (вул. Клочківська);
  • сад імені Тараса Шевченка.
Частину сакур у Харкові висадили в знак дружби між Японією і Україною
Частину сакур у Харкові висадили в знак дружби між Японією і Україною
Фото: Укрінформ

Дніпро

Перші сакури у Дніпрі почали цвісти ще 3 квітня на Набережній Перемоги. Загалом японські вишні у місті вирощують з 2000 року.

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Насолоджуватися цвітінням ще упродовж кількох тижнів можна буде на таких локаціях:

  • у ботанічному саду Дніпровського національного університету;
  • у Саду сакури на вул. Академіка Лазаряна;
  • на території Університету залізничного транспорту;
  • на проспекті Петра Калнишевського;
  • на вул. Сонячна Набережна;
  • на алеї біля пам’ятника Янгелю (яка на однойменній вулиці);
  • у Новокодацькому парку;
  • у сквері Героїв поруч із проспектом Поля.

Полтава

Торік сакури у Полтаві розквітли раніше за попередні роки через аномально теплу погоду. Цьогоріч ранньому цвітінню завадили заморозки. Однак вже зовсім скоро квітучими деревами можна буде помилуватися:

  • на вул. Раїси Кириченко (найстаріші сакури в місті);
  • на подвірʼї аграрного університету;
  • у Сонячному парку;
  • на вул. Соборності.
Найстаріші сакури у Полтаві ростуть на вулиці Раїси Кириченко
Найстаріші сакури у Полтаві ростуть на вулиці Раїси Кириченко
Фото: Kolo news

Суми

Сакури в Сумах у квітні можна знайти:

  • на території Сумського аграрного університету;
  • у парку "Казка";
  • на вул. Соборній (на території Спасо-Преображенського кафедрального собору).

Біля аграрного університету нині росте понад 30 сакур, а у парку "Казка" – більш як 20 японських вишень.

Біля аграрного університету в Сумах росте близько 30 сакур
Біля аграрного університету в Сумах росте близько 30 сакур
Фото: Суспільне Суми
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Івано-Франківськ

Найбільше сакур в Івано-Франківську росте у парку Шевченка. Частину з них 8 років тому місту передало посольство Японії. Крім цієї локації, квітучі дерева є:

  • на вул. Грушевського;
  • на вул. Володимира Великого;
  • на вул. Євгена Коновальця (біля університету ім. короля Данила).
Квітучими сакурами можна буде помилуватися й у Франківську
Квітучими сакурами можна буде помилуватися й у Франківську
Фото: Правда ІФ

Чернівці

Загалом у різних куточках Чернівців розташувалося більше 100 сакур. Перші дерева зʼявилися тут ще у 2006 році. Ось кілька місць із цвітіннями:

  • вул. Головна;
  • біля Чернівецького національного університету;
  • Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка;
  • вул. Університетська;
  • площа Філармонії;
  • парк Жовтневий.
Загалом у Чернівцях росте близько 100 сакур
Загалом у Чернівцях росте близько 100 сакур
Фото: Молодий буковинець

Черкаси

Найстарішій сакурі Черкас уже 25 років. Її можна побачити на вулиці Медичній. Потішити око квітучими деревами також вдасться:

  • у дендросквері Центрального лісового офісу;
  • у Долині троянд;
  • у парку "Сосновий бір";
  • у парку "Соборний";
  • у дитячому парку.
Скоро сакури зацвітуть й у Черкасах
Скоро сакури зацвітуть й у Черкасах
Фото: Суспільне Черкаси
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    Хмельницький

У ботанічному саду Хмельницького національного університету росте близько 20 видів сакур. Торік вони почали цвісти ще на початку квітня.

Ба більше, кілька японських вишень можна знайти:

  • у сквері ім. Шевченка;
  • у парку ім. Чекмана.

Рівне

Сакури адаптовані до помірного клімату Рівненщини, тому в місті росте і квітує кілька десятків дерев. А саме:

  • на Театральній площі;
  • на майдані Незалежності (біля кінотеатру);
  • у парку Шевченка;
  • на території Центральної міської лікарні.
Клімат Рівненщини також підходить для вирощування сакур
Клімат Рівненщини також підходить для вирощування сакур
Фото: Рівненські новини

Луцьк

Торік перший цвіт сакури в Луцьку містяни помітили ще у грудні на вулиці Ковельській. Цьогоріч аномалій не було, однак у квітні око зможуть потішити дерева:

  • на вул. Теремнівській, 89В;
  • на проспекті Волі, 25 (біля 4 гімназії);
  • на вул. Богдана Хмельницького (біля міськради);
  • на вул. Єршова, 4 (біля ПрАТ "Волиньобленерго");
  • на вул. Лесі Українки (біля ЦНАПу).
Торік перший цвіт сакури лучани помітили ще у грудні
Торік перший цвіт сакури лучани помітили ще у грудні
Фото: ВолиньPost
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