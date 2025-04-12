Де можна побачити, як цвітуть сакури? Локації в українських містах

У квітні в Україні зазвичай починають цвісти сакури

У квітні в Україні зазвичай розпочинається сезон цвітінь.

Конкретний період залежить від погоди і регіону, тому через похолодання в цьому році дерева квітнуть пізніше, ніж торік.

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Однак за лічені дні весна знову тішитиме теплом, і можна буде побачити, як у ботсадах і парках цвітуть сакури.

"УП.Життя" зібрала локації в різних містах, де можна знайти квітучі дерева.

Київ

Сакури ростуть у зелених зонах усіх районів столиці, пишуть у Київській міській держадміністрації. Там розповідають, що цьогоріч період цвітінь триватиме близько двох тижнів.

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Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.

Окрім цього, за інформацією КМДА, сакури висадили у парках та скверах столиці:

у Голосіївському районі:

у сквері на вул. Івана Федорова;

у сквері біля ВДНГ;

у сквері Героїв Маріуполя.

У Дарницькому районі:

у парку Партизанської слави.

У Деснянському районі:

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у сквері на вул. Олександри Екстер;

у парку імені Сержа Лифаря;

у парку "Кіото".

Цвітіння сакур у київському парку "Кіото" Фото: КМДА

У Дніпровському районі:

на бульварі Верховної Ради;

на Дарницькій площі;

у парку "Перемога".

В Оболонському районі:

у парку "Наталка";

у сквері на просп. Степана Бандери;

у "Саду Каменів";

у парку "Пуща-Водиця";

у сквері на вул. Олександра Архипенка;

у сквері на вул. Йорданській;

у сквері на вул. Героїв полку "Азов".

У Печерському районі:

у Наводницькому парку;

на бульварі Липському;

у сквері імені Марії Заньковецької.

У Подільському районі:

у Куренівському парку;

у сквері біля кінотеатру "Жовтень";

у ландшафтному заказнику "Долина річки Коноплянка";

у сквері № 3 на Контрактовій площі.

У Святошинському районі:

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у сквері на бульв. Академіка Вернадського;

у парку "Інтернаціональний";

у парку на вул. Ореста Васкула;

у парку "Гамбурзький";

у парку "Совки".

У Солом’янському районі:

у парку імені Миколи Зерова;

у парку "Відрадний";

у парку "Супутник";

у парку "Юність";

у парку Захисників України;

у сквері імені Максима Шаповала.

У Шевченківському районі:

на Майдані Незалежності;

у парку на схилах Пейзажної алеї;

у Сирецькому парку;

на Володимирській гірці;

у сквері біля Золотих воріт;

у сквері біля Оперного театру;

у парку імені Тараса Шевченка;

у сквері Верстатобудівний.

Сакури можна побачити майже в кожному районі Києва Фото: КМДА

Ужгород

Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть з середини квітня до початку травня – приблизно два тижні. Їх можна побачити майже на кожній вулиці міста. Щороку тут проводять "Сакура Фест" та безкоштовні екскурсії квітучими місцями.

Щоб допомогти швидше знайти цвітіння, в Ужгородській міськраді створили інтерактивну карту з локаціями. Cеред них:

вул. Олександра Довженка;

вул. Бращайків;

вул. Небесної Сотні;

вул. Клари Лабик;

Набережна Незалежності;

вул. Ференца Ракоці;

вул. Володимира Гошовського;

вул. Петра Скунця;

вул. Гойди;

сквер Масарика;

Ротарі парк;

вул. Митна;

парк Святої Тетяни;

вул. Томаша Масарика;

сквер Лаборця;

площа Народна;

площа Театральна;

вул. Августина Волошина;

Ботанічний сад УжНУ;

сквер Марії Терезії;

Київська набережна;

вул. Івана Чендея;

площа Богдана Хмельницького;

Слов'янська набережна;

Студентська набережна;

проспект Свободи;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Михайла Грушевського;

вул. Тиводара Легоцького;

вул. Миколи Бобяка;

вул. Собранецька;

площа Шандора Петефі;

Православна набережна;

вул. Швабська;

проспект Свободи;

вул. Героїв 128-ї бригади.

Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть приблизно два тижні Фото: Ужгородська міська рада

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Мукачево

У місті близько 6 тисяч метрів вулиць із сакурами, пишуть у Мукачівській міській раді. На вулиці Пряшівській росте найдовша алея японської вишні на Закарпатті, а на вулиці Володимира Фраткіна можна знайти найстарішу сакуру в регіоні, якій 99 років.

Крім того, дерева цвітуть:

на алеї на вулиці Маргітича;

на набережній річки Латориця у парку "Центральний";

на вул. Ужгородській (біля Мукачівського державного університету);

(біля Мукачівського державного університету); на вул. Яна Амоса Коменського.

У Мукачеві близько 6 тисяч метрів алей із сакурами Фото: Екскурсії Мукачево

Львів

Найбільше сакур у місті росте у парку ім. Папи Римського Івана Павла II – близько 120 дерев. До того ж, помилуватися японськими вишнями можна на таких локаціях:

на вул. Чернівецькій (поруч з Приміським вокзалом);

на площі Петрушевича;

на алеї на вулиці Городоцькій (біля церкви св. Анни);

на площі Митній;

у дворі Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10);

біля Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького;

у Парку культури ім. Богдана Хмельницького;

на вул. Тютюнників, 27;

на вул. Героїв Майдану;

на перетині вулиць Студентської та Зеленої (біля Водоканалу);

на Музейній площі (біля Домініканського собору).

Більше місць із магноліями, сакурами, тюльпанами і фруктовими деревами можна переглянути на "Квітковій карті Львова", яку розробило управління туризму та управління екології міста.

Майже всі локації з сакурами можна знайти на "Квітковій карті Львова" Фото: Львівська міська рада

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Одеса

Одеса також може потішити туристів і місцевих своїми квітучими вулицями й парками. Найбільше цвітінь вдасться знайти в Одеському ботанічному саду. Там росте 150 сакур різних сортів, найстарішим з них 80 років.

А ще японські вишні висаджені:

на проспекті Глушка, 32;

на вул. Торговій (Новий ринок);

на Театральній площі (біля Оперного театру);

у дендропарку Перемоги;

у парку Шевченка;

у парку Марка Твена;

на узбережжі Ланжерона;

на Покровському провулку.

Харків

Невдовзі сакури зацвітуть і у Харкові. У Центральному парку росте ціла алея, яка з'явилася там у 2017 році в знак дружби між Японією та Україною. А на Аерокосмічному проспекті (раніше – Гагаріна) сакури висаджували під час обстрілів у 2022 році.

Ось ще кілька місць із цвітіннями:

вул. Академіка Павлова;

сквер Стрілка (пров. Банний);

парк Соснова гірка (вул. Клочківська);

сад імені Тараса Шевченка.

Частину сакур у Харкові висадили в знак дружби між Японією і Україною Фото: Укрінформ

Дніпро

Перші сакури у Дніпрі почали цвісти ще 3 квітня на Набережній Перемоги. Загалом японські вишні у місті вирощують з 2000 року.

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Насолоджуватися цвітінням ще упродовж кількох тижнів можна буде на таких локаціях:

у ботанічному саду Дніпровського національного університету;

у Саду сакури на вул. Академіка Лазаряна;

на території Університету залізничного транспорту;

на проспекті Петра Калнишевського;

на вул. Сонячна Набережна;

на алеї біля пам’ятника Янгелю (яка на однойменній вулиці);

у Новокодацькому парку;

у сквері Героїв поруч із проспектом Поля.

Полтава

Торік сакури у Полтаві розквітли раніше за попередні роки через аномально теплу погоду. Цьогоріч ранньому цвітінню завадили заморозки. Однак вже зовсім скоро квітучими деревами можна буде помилуватися:

на вул. Раїси Кириченко (найстаріші сакури в місті);

на подвірʼї аграрного університету;

у Сонячному парку;

на вул. Соборності.

Найстаріші сакури у Полтаві ростуть на вулиці Раїси Кириченко Фото: Kolo news

Суми

Сакури в Сумах у квітні можна знайти:

на території Сумського аграрного університету;

у парку "Казка";

на вул. Соборній (на території Спасо-Преображенського кафедрального собору).

Біля аграрного університету нині росте понад 30 сакур, а у парку "Казка" – більш як 20 японських вишень.

Біля аграрного університету в Сумах росте близько 30 сакур Фото: Суспільне Суми

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Івано-Франківськ

Найбільше сакур в Івано-Франківську росте у парку Шевченка. Частину з них 8 років тому місту передало посольство Японії. Крім цієї локації, квітучі дерева є:

на вул. Грушевського;

на вул. Володимира Великого;

на вул. Євгена Коновальця (біля університету ім. короля Данила).

Квітучими сакурами можна буде помилуватися й у Франківську Фото: Правда ІФ

Чернівці

Загалом у різних куточках Чернівців розташувалося більше 100 сакур. Перші дерева зʼявилися тут ще у 2006 році. Ось кілька місць із цвітіннями:

вул. Головна;

біля Чернівецького національного університету;

Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка;

вул. Університетська;

площа Філармонії ;

; парк Жовтневий.

Загалом у Чернівцях росте близько 100 сакур Фото: Молодий буковинець

Черкаси

Найстарішій сакурі Черкас уже 25 років. Її можна побачити на вулиці Медичній. Потішити око квітучими деревами також вдасться:

у дендросквері Центрального лісового офісу;

у Долині троянд;

у парку "Сосновий бір";

у парку "Соборний";

у дитячому парку.

Скоро сакури зацвітуть й у Черкасах Фото: Суспільне Черкаси

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Хмельницький

У ботанічному саду Хмельницького національного університету росте близько 20 видів сакур. Торік вони почали цвісти ще на початку квітня.

Ба більше, кілька японських вишень можна знайти:

у сквері ім. Шевченка;

у парку ім. Чекмана.

Рівне

Сакури адаптовані до помірного клімату Рівненщини, тому в місті росте і квітує кілька десятків дерев. А саме:

на Театральній площі;

на майдані Незалежності (біля кінотеатру);

у парку Шевченка;

на території Центральної міської лікарні.

Клімат Рівненщини також підходить для вирощування сакур Фото: Рівненські новини

Луцьк

Торік перший цвіт сакури в Луцьку містяни помітили ще у грудні на вулиці Ковельській. Цьогоріч аномалій не було, однак у квітні око зможуть потішити дерева:

на вул. Теремнівській, 89В;

на проспекті Волі, 25 (біля 4 гімназії);

на вул. Богдана Хмельницького (біля міськради);

на вул. Єршова, 4 (біля ПрАТ "Волиньобленерго");

на вул. Лесі Українки (біля ЦНАПу).

Торік перший цвіт сакури лучани помітили ще у грудні Фото: ВолиньPost

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