Де можна побачити, як цвітуть сакури? Локації в українських містах
У квітні в Україні зазвичай розпочинається сезон цвітінь.
Конкретний період залежить від погоди і регіону, тому через похолодання в цьому році дерева квітнуть пізніше, ніж торік.
Однак за лічені дні весна знову тішитиме теплом, і можна буде побачити, як у ботсадах і парках цвітуть сакури.
"УП.Життя" зібрала локації в різних містах, де можна знайти квітучі дерева.
Київ
Сакури ростуть у зелених зонах усіх районів столиці, пишуть у Київській міській держадміністрації. Там розповідають, що цьогоріч період цвітінь триватиме близько двох тижнів.
Японські вишні можна побачити в ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.
Окрім цього, за інформацією КМДА, сакури висадили у парках та скверах столиці:
у Голосіївському районі:
- у сквері на вул. Івана Федорова;
- у сквері біля ВДНГ;
- у сквері Героїв Маріуполя.
У Дарницькому районі:
- у парку Партизанської слави.
У Деснянському районі:
- у сквері на вул. Олександри Екстер;
- у парку імені Сержа Лифаря;
- у парку "Кіото".
У Дніпровському районі:
- на бульварі Верховної Ради;
- на Дарницькій площі;
- у парку "Перемога".
В Оболонському районі:
- у парку "Наталка";
- у сквері на просп. Степана Бандери;
- у "Саду Каменів";
- у парку "Пуща-Водиця";
- у сквері на вул. Олександра Архипенка;
- у сквері на вул. Йорданській;
- у сквері на вул. Героїв полку "Азов".
У Печерському районі:
- у Наводницькому парку;
- на бульварі Липському;
- у сквері імені Марії Заньковецької.
У Подільському районі:
- у Куренівському парку;
- у сквері біля кінотеатру "Жовтень";
- у ландшафтному заказнику "Долина річки Коноплянка";
- у сквері № 3 на Контрактовій площі.
У Святошинському районі:
- у сквері на бульв. Академіка Вернадського;
- у парку "Інтернаціональний";
- у парку на вул. Ореста Васкула;
- у парку "Гамбурзький";
- у парку "Совки".
У Солом’янському районі:
- у парку імені Миколи Зерова;
- у парку "Відрадний";
- у парку "Супутник";
- у парку "Юність";
- у парку Захисників України;
- у сквері імені Максима Шаповала.
У Шевченківському районі:
- на Майдані Незалежності;
- у парку на схилах Пейзажної алеї;
- у Сирецькому парку;
- на Володимирській гірці;
- у сквері біля Золотих воріт;
- у сквері біля Оперного театру;
- у парку імені Тараса Шевченка;
- у сквері Верстатобудівний.
Ужгород
Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть з середини квітня до початку травня – приблизно два тижні. Їх можна побачити майже на кожній вулиці міста. Щороку тут проводять "Сакура Фест" та безкоштовні екскурсії квітучими місцями.
Щоб допомогти швидше знайти цвітіння, в Ужгородській міськраді створили інтерактивну карту з локаціями. Cеред них:
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Бращайків;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Клари Лабик;
- Набережна Незалежності;
- вул. Ференца Ракоці;
- вул. Володимира Гошовського;
- вул. Петра Скунця;
- вул. Гойди;
- сквер Масарика;
- Ротарі парк;
- вул. Митна;
- парк Святої Тетяни;
- вул. Томаша Масарика;
- сквер Лаборця;
- площа Народна;
- площа Театральна;
- вул. Августина Волошина;
- Ботанічний сад УжНУ;
- сквер Марії Терезії;
- Київська набережна;
- вул. Івана Чендея;
- площа Богдана Хмельницького;
- Слов'янська набережна;
- Студентська набережна;
- проспект Свободи;
- вул. Марії Заньковецької;
- вул. Михайла Грушевського;
- вул. Тиводара Легоцького;
- вул. Миколи Бобяка;
- вул. Собранецька;
- площа Шандора Петефі;
- Православна набережна;
- вул. Швабська;
- проспект Свободи;
- вул. Героїв 128-ї бригади.
Мукачево
У місті близько 6 тисяч метрів вулиць із сакурами, пишуть у Мукачівській міській раді. На вулиці Пряшівській росте найдовша алея японської вишні на Закарпатті, а на вулиці Володимира Фраткіна можна знайти найстарішу сакуру в регіоні, якій 99 років.
Крім того, дерева цвітуть:
- на алеї на вулиці Маргітича;
- на набережній річки Латориця у парку "Центральний";
- на вул. Ужгородській (біля Мукачівського державного університету);
- на вул. Яна Амоса Коменського.
Львів
Найбільше сакур у місті росте у парку ім. Папи Римського Івана Павла II – близько 120 дерев. До того ж, помилуватися японськими вишнями можна на таких локаціях:
- на вул. Чернівецькій (поруч з Приміським вокзалом);
- на площі Петрушевича;
- на алеї на вулиці Городоцькій (біля церкви св. Анни);
- на площі Митній;
- у дворі Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 10);
- біля Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького;
- у Парку культури ім. Богдана Хмельницького;
- на вул. Тютюнників, 27;
- на вул. Героїв Майдану;
- на перетині вулиць Студентської та Зеленої (біля Водоканалу);
- на Музейній площі (біля Домініканського собору).
Більше місць із магноліями, сакурами, тюльпанами і фруктовими деревами можна переглянути на "Квітковій карті Львова", яку розробило управління туризму та управління екології міста.
Одеса
Одеса також може потішити туристів і місцевих своїми квітучими вулицями й парками. Найбільше цвітінь вдасться знайти в Одеському ботанічному саду. Там росте 150 сакур різних сортів, найстарішим з них 80 років.
А ще японські вишні висаджені:
- на проспекті Глушка, 32;
- на вул. Торговій (Новий ринок);
- на Театральній площі (біля Оперного театру);
- у дендропарку Перемоги;
- у парку Шевченка;
- у парку Марка Твена;
- на узбережжі Ланжерона;
- на Покровському провулку.
Харків
Невдовзі сакури зацвітуть і у Харкові. У Центральному парку росте ціла алея, яка з'явилася там у 2017 році в знак дружби між Японією та Україною. А на Аерокосмічному проспекті (раніше – Гагаріна) сакури висаджували під час обстрілів у 2022 році.
Ось ще кілька місць із цвітіннями:
- вул. Академіка Павлова;
- сквер Стрілка (пров. Банний);
- парк Соснова гірка (вул. Клочківська);
- сад імені Тараса Шевченка.
Дніпро
Перші сакури у Дніпрі почали цвісти ще 3 квітня на Набережній Перемоги. Загалом японські вишні у місті вирощують з 2000 року.
Насолоджуватися цвітінням ще упродовж кількох тижнів можна буде на таких локаціях:
- у ботанічному саду Дніпровського національного університету;
- у Саду сакури на вул. Академіка Лазаряна;
- на території Університету залізничного транспорту;
- на проспекті Петра Калнишевського;
- на вул. Сонячна Набережна;
- на алеї біля пам’ятника Янгелю (яка на однойменній вулиці);
- у Новокодацькому парку;
- у сквері Героїв поруч із проспектом Поля.
Полтава
Торік сакури у Полтаві розквітли раніше за попередні роки через аномально теплу погоду. Цьогоріч ранньому цвітінню завадили заморозки. Однак вже зовсім скоро квітучими деревами можна буде помилуватися:
- на вул. Раїси Кириченко (найстаріші сакури в місті);
- на подвірʼї аграрного університету;
- у Сонячному парку;
- на вул. Соборності.
Суми
Сакури в Сумах у квітні можна знайти:
- на території Сумського аграрного університету;
- у парку "Казка";
- на вул. Соборній (на території Спасо-Преображенського кафедрального собору).
Біля аграрного університету нині росте понад 30 сакур, а у парку "Казка" – більш як 20 японських вишень.
Івано-Франківськ
Найбільше сакур в Івано-Франківську росте у парку Шевченка. Частину з них 8 років тому місту передало посольство Японії. Крім цієї локації, квітучі дерева є:
- на вул. Грушевського;
- на вул. Володимира Великого;
- на вул. Євгена Коновальця (біля університету ім. короля Данила).
Чернівці
Загалом у різних куточках Чернівців розташувалося більше 100 сакур. Перші дерева зʼявилися тут ще у 2006 році. Ось кілька місць із цвітіннями:
- вул. Головна;
- біля Чернівецького національного університету;
- Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка;
- вул. Університетська;
- площа Філармонії;
- парк Жовтневий.
Черкаси
Найстарішій сакурі Черкас уже 25 років. Її можна побачити на вулиці Медичній. Потішити око квітучими деревами також вдасться:
- у дендросквері Центрального лісового офісу;
- у Долині троянд;
- у парку "Сосновий бір";
- у парку "Соборний";
- у дитячому парку.
Хмельницький
У ботанічному саду Хмельницького національного університету росте близько 20 видів сакур. Торік вони почали цвісти ще на початку квітня.
Ба більше, кілька японських вишень можна знайти:
- у сквері ім. Шевченка;
- у парку ім. Чекмана.
Рівне
Сакури адаптовані до помірного клімату Рівненщини, тому в місті росте і квітує кілька десятків дерев. А саме:
- на Театральній площі;
- на майдані Незалежності (біля кінотеатру);
- у парку Шевченка;
- на території Центральної міської лікарні.
Луцьк
Торік перший цвіт сакури в Луцьку містяни помітили ще у грудні на вулиці Ковельській. Цьогоріч аномалій не було, однак у квітні око зможуть потішити дерева:
- на вул. Теремнівській, 89В;
- на проспекті Волі, 25 (біля 4 гімназії);
- на вул. Богдана Хмельницького (біля міськради);
- на вул. Єршова, 4 (біля ПрАТ "Волиньобленерго");
- на вул. Лесі Українки (біля ЦНАПу).