Космічні пожирачі: вчені вважають, що деякі зорі могли "з’їсти" свої планети

Не всі планетарні системи такі ж стабільні, як Сонячна. Вчені проаналізували "зірок-близнюків" і побачили, що багато з них поглинули планети.

Свої висновки вони опублікували у науковому журналі Nature, повідомляє Reuters.

Астрономи вивчили 91 пару зірок з однаковими розмірами та хімічним складом, які сформувалися в одній міжзоряній хмарі газу і пилу. Їх ще називають "близнюками". Хоча такі зірки рухаються в одному напрямку, гравітаційно вони не пов’язані одна з одною.

Вчені виявили ознаки того, що частина цих зірок поглинула певну планету. На це вказують зміни у хімічному складі – додаються елементи, з яких складалася "жертва".

Під час дослідження науковці шукали зірки, які відрізнялися від своїх близнюків більшою кількістю заліза, нікелю або титану. Саме ці елементи вказують на залишки кам'янистої планети.

Виявилося, що у семи пар одна зірка мала ознаки поглинання.

Можливими причинами того, що зоря-господар "з’їдає" планету, може бути дві:

порушення орбіти – більша планета "зіштовхує" меншу;

інша зоря, яка проходить надто близько і дестабілізує планетну систему.

"Це дозволяє поглянути на перспективу нашого щасливого становища у Всесвіті. Стабільність такої планетарної системи, як Сонячна система, не є даністю", – сказав співавтор дослідження Юань-Сен Тінг.

Однак вчені додають: є невелика ймовірність того, що це були лише будівельні блоки планет, які вони спожили в період формування системи.

"Ми знаємо, що всі зірки, подібні до Сонця, з часом стануть гігантськими. Оболонка Сонця буде розширюватися і врешті-решт поглине Землю", – зауважив Тінг.

Однак всі зірки в цьому дослідженні були в розквіті свого життя, а не наближалися до його кінця. Це свідчить про те, що нестабільність планетних систем може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, астрономи виявили віддалену планету, на поверхні якої, ймовірно, є "киплячий океан".