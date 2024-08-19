У МОН анонсували приєднання до Києво-Могилянської академії одного зі столичних вишів

До Києво-Могилянської академії приєднають один зі столичних вишів – Винницький

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький анонсував нове укрупнення вишів. До Києво-Могилянської академії приєднають один з київських університетів.

Про це Винницький повідомив у коментарі для "Української правди".

За його словами, зараз відбуваються достатньо дружні об’єднання вишів, "адже їхні колективи розуміють, що їм разом буде краще, ніж окремо".

Одним з таких прикладів він називає приєднання одного зі столичних університетів до Києво-Могилянської академії. Щоправда, заступник міністра поки не розповідає, про який саме виш йдеться.

"Рішення про приєднання ухвалила Вчена рада цього університету. Вони вирішили, що так буде краще. Ми говоримо про дружнє злиття", – запевнив Михайло Винницький.

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Також посадовець анонсував укрупнення вишів у Львові та Харкові.

"УП" надіслала до Києво-Могилянської академії запит щодо того, про який університет йдеться, і поки чекає на відповідь.

Нагадаємо, у січні 2024 року МОН повідомили, що розробили законопроєкт про реформу вищої освіти, в результаті якої кількість вишів має зменшитися до близько 100 з огляду на зменшення кількості випускників шкіл.

Згодом Михайло Винницький окреслив критерії укрупнення університетів. Так, на його думку, в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей, слід утримувати не більш як два виші. А кількість студентів у вишах має бути не меншою за 5 тисяч.

На період вступної кампанії МОН призупиняло процес об’єднання вишів.