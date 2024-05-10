Вчені реконструювали обличчя давньоєгипетської мумії: її знайшли в австралійській школі

Жінка у віці від 50 до 60 років була муміфікована під час греко-римського періоду Єгипту (між 332 р. до н.е. і 395 р. н.е.)

Науковці реконструювали обличчя давньоєгипетської муміфікованої голови, яка була виставлена на огляд у шкільній бібліотеці в Австралії. Вони встановили, що голова належала жінці, якій на момент смерті було від 50 до 60 років.

Для проведення реконструкції дослідники просканували стародавній череп за допомогою комп’ютерної томографії (КТ). Так вони створили цифрову модель черепа, яку потім надрукували на 3D полімерній смолі, пише LiveScience.

Крім віку жінки на момент смерті, експертиза показала, що вона жила в греко-римський період в Єгипті (332 р. до н. е. – 395 р. н. е.). Це встановили завдяки плямам золота, виявленим на муміфікованій голові. Саме в цей час у процесі муміфікації використовували сусальне золото.

Реконструкцію черепа створила Дженніфер Манн – скульпторка-криміналістка у Вікторіанському інституті судової медицини (VFIM) у Мельбурні.

До надрукованого на 3D-принтері черепа вона додала очі та маркери, які свідчать про глибину тканини. Вони ґрунтувалися на ультразвукових вимірюваннях сучасних єгиптян.

Про походження муміфікованої голови нічого не відомо. Фото: Дженніфер Манн

Потім навколо маркерів дослідниця створила мускулатуру і використала формули для оцінки характеристик м’яких тканин, які можна визначити за розмірами черепа.

"Наприклад, ніс був реконструйований за кутами кістки навколо носового отвору в черепі та ретельних вимірювань самого отвору", – розповіла Манн.

Рот на цьому черепі сильно пошкоджений, тому скульпторка визначила його структуру, проконсультувавшись зі спеціалістом із зубів Вікторіанського інституту судової медицини.

Наступним етапом було створення шкіри навколо очей і мускулатури. Реконструкцію довершили зачіскою та сережками греко-римського періоду Єгипту.

Фінально скульптуру обробили смолою бронзового кольору. Це, за словами Дженніфер Манн, краще, ніж вгадувати тон шкіри.

Як муміфікована голова потрапила до середньої школи Графтон на півночі Нового Південного Вельсу, невідомо. У записці столітньої давнини були лише сказано, що це – "справжня єгипетська мумія".

Згідно зі звітом Австралійської телерадіомовної корпорації (ABC), її подарували школі в 1915 році. За однією з версій, дарувальником був місцевий лікар, який ще у студентські роки придбав її у Шотландії. За іншою версією, такий подарунок міг зробити місцевий житель, який був всесвітньо відомим єгиптологом.

Школа використовувала голову як навчальний інструмент.

Раніше вчені за допомогою ДНК відтворили зовнішність китайського імператора VI століття.