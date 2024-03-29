Вчені за допомогою ДНК відтворили зовнішність китайського імператора VI століття

Стародавня ДНК, отримана з останків китайського імператора VI століття, допомогла науковцям встановити, який вигляд міг мати правитель періоду "Темних віків".

Імператор Ву правив Китаєм упродовж 560-580 років як представник династії Північна Чжоу. Йому приписують об’єднання північної частини стародавнього Китаю в особливо хаотичний період, пише CNN.

Археологи знайшли його гробницю на північному заході Китаю у 1996 році. У дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, вчені проаналізували генетичний матеріал останків імператора Ву, серед яких був майже вцілілий череп. Так вони отримали відомості про його зовнішність, здоров’я та походження.

Ву належав до маловивченої кочової групи під назвою Сяньбей, яка жила на території сучасних Монголії і північного та північно-східного Китаю. Аналіз генома, секвенованого з його ДНК, дозволив припустити, що у нього були карі очі і чорне волосся.

"Деякі вчені стверджують, що правитель мав "екзотичну" зовнішність, зокрема, густу бороду, високе перенісся та жовте волосся. Наш аналіз свідчить, що імператор мав типові риси обличчя Східної чи Північно-Східної Азії", – сказав Шаоцін Вень, співавтор дослідження та доцент Університету Фудань у Шанхаї.

Автори сподіваються, що ДНК допоможе встановити причину смерті Ву. Згідно з дослідженням, імператор раптово помер у віці 36 років. Згадки про його смерть, що містяться в історичних текстах, включають хворобу та навмисне отруєння.

Дослідники виявили у ДНК генетичну схильність Ву до інсульту. Це може пояснити, чому в імператора були опущені повіки, сліпота та порушення ходи.

Команда також створила тривимірну реконструкцію обличчя правителя Китаю.

"Дослідження пропонує інтригуюче уявлення про зовнішність імператора Ву, причому обличчя виглядає переконливо реалістичним", – каже Тобіас Холтон, викладач черепно-лицевої ідентифікації та криміналістичної візуалізації в Університеті Данді.

Однак, за його словами, колір шкіри, волосся та очей неможливо з’ясувати за наявності останків лише скелета. Дослідження також не встановило деталі про інші морфологічні особливості, як-от товщина шкіри, м’язів та жиру, які огортають кістки обличчя, розташування та проекцію очного яблука, форму брів, ширину носа та висоту губ, зазначив Холтон.

Нагадаємо, науковці відтворили "демонічні" обличчя, які бачив пацієнт з рідкісним розладом.