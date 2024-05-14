Вчені дослідили, як доступ до інтернету впливає на добробут людей

Вчені виявили, що доступ до інтернету позитивно впливає на добробут людей

Науковці виявили, що у 84,9% випадків доступ до інтернету позитивно впливає на якість життя людей.

Про це свідчать результати опитування респондентів зі 168 країн, опубліковані в журналі Technology, Mind and Behaviour, пише The Guardian.

"Наш аналіз вперше перевіряє, чи впливає доступ до інтернету та регулярне користування ним на добробут людей на глобальному рівні", – говорить співавтор дослідження професор Ендрю Пшибильський з Оксфордського університету.

Разом з доктором Матті Вуорре з Тілбурзького університету в Нідерландах вони дослідили дані з 2006 по 2021 рік і опитали близько 2,4 млн учасників віком від 15 років.

Згідно з результатами опитування, респонденти, що мали доступ до інтернету, повідомляли про вищий рівень щастя, соціального життя, відчуття сенсу життя та добробуту спільноти.

Однак учені застерігають від необережних висновків. Вони зазначають, що дослідження не змогло довести причинно-наслідковий зв'язок і не розглядало, скільки часу люди проводять в інтернеті та з якою метою. Крім того, науковці не змогли врахувати всі фактори, які могли б вплинути на якість життя людей.

Як зазначають дослідники, попри те, що інтернет може бути корисним інструментом, він також може мати негативні наслідки.

"Те, що люди повідомляють про вищий рівень добробуту, не означає, що в мережі з ними не відбувається нічого негативного", – говорить професор Сімеон Йейтс з Ліверпульського університету.

Доцентка інформаційних систем та менеджменту Університету Ворвіка Швета Сінгх зазначає, що абсолютно безпечного середовища в інтернеті поки що не існує.

"Мені дуже хочеться погодитися з цими висновками опитування й справді сподіватися, що вони повністю правдиві, але, на жаль, є контраргументи, які свідчать про те, що це не завжди так", – говорить Сінгх.

Вона нагадує, що наразі кількість випадків секстингу – обміну особистими фото або відео сексуального характеру за допомогою електронних пристроїв – у Канаді досягла нового максимуму, і особливо постраждали від цього хлопці-підлітки.

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Анастасія Мосорко, "УП. Життя"