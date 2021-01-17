Що таке емоційний інтелект та як він впливає на добробут людини

Чому неформальна освіта стає все дедалі більш популярною та затребуваною у більшості країн?

Чому все більше людей вивчають її, а батьки прагнуть долучити до цього процесу своїх дітей?

Тому що головна ціль її полягає у формуванні психологічних характеристик, що покращують якість життя.

До прикладу, під час занять учні – як малі, так і дорослі – розвивають здатність розуміти себе та власні бажання (не створені під впливом інших, а саме власні), прийняття міжкультурного та міжособистісного різномаїття, а також емпатії.

Такі якості, на думку спеціалістів, є основою для становлення здорової, щасливої у своїй діяльності людини.

Емоційний інтелект посідає перше місце у нашій з вами життєдіяльності.

Гері Юкл, видатний дослідник з питань лідерства, стверджує, що самосвідомість полегшує розуміння власних потреб та ймовірних реакцій на певні події, тим самим полегшуючи оцінку альтернативних рішень. Простими словами – знайти та обрати саме те, чого хочеться вам.

Що ж таке емоційний інтелект?

Емоційний інтелект – це група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій та емоцій оточуючих. Тобто допомагають успішно діяти за будь-яких обставин.

Люди з високим рівнем цього інтелекту добре розуміють почуття та ефективно керують своєю емоційною сферою.

Саме тому під час взаємодії з суспільством їхня поведінка більш адаптивна, легше знаходяться компроміси в ситуаціях, в яких і не варто конфліктувати в принципі.

Як результат, комунікація з оточуючим світом вибудовується легше та краще, а цілі досягаються ефективніше й швидше.

Вчені виділяють 5 основних компонентів, що характеризують структуру емоційного інтелекту: розуміння себе (себто усвідомлення власних емоцій, впевненість у собі, самоповага);

комунікативний потенціал (емпатія, соціальна відповідальність);

адаптація (вміння розв’язувати проблеми, долати труднощі, емоційна гнучкість);

антистресовий потенціал (самоконтроль та утримання рівноваги під час стресових ситуацій);

загальний настрій (тобто оптимістичність).

Пропоную пройтися термінами.

Самосвідомість – це розуміння самого себе, знання своїх слабких та сильних сторін, цінностей та свого впливу на інших людей. У побуті це називають іще інтуїцією або впевненістю у собі.

Самокерування – це здатність контролювати й перенаправляти руйнівних настроїв у щось практичне.

До прикладу, коли почуття гніву на когось спрямовується в роботу, яку треба терміново завершити. Саме це дозволяє емоціям не калічити людину, а натомість ще й приносить користь.

Мотивація – значить насолоджуватися досягненнями заради себе самого/самої. Любов до своєї роботи, оптимізм та енергія для вдосконалення є ключовими ознаками емоційно розумної та мотивованої людини.

Емпатія – розуміння емоційного складу інших людей. Тобто врахування почуттів інших під час прийняття рішень.

До речі, найбільш ранні коріння досліджень емоційного інтелекту можна простежити в роботі Чарльза Дарвіна, який зазначав важливість емоційного вираження для виживання та адаптації.

Навіщо розвивати в собі емоційний розум?

Словосполучення "емоційний інтелект" стало делікатним у відділах кадрів у різних куточках світу.

Своєю чергою, дослідники кажуть, що до популярності емоційного інтелекту варто ставитися серйозно.

Урахування людських емоцій на робочому місці матиме прагматичні переваги – це й кращі взаємовідносини між працівниками, щаслива робоча атмосфера, ефективніша робота, вищий прибуток.

Адже ми люди щодня, а не лише тоді, коли залишаємо офіс.

Особливо це актуальним стає зараз, у час, коли пандемія внесла свої корективи, а попередній стиль життя вже навряд чи до нас повернеться.

Більшість із нас помічає за собою підвищені стрес і тривожність. Саме ці два подразники не дають змогу працювати розслаблено та жити із задоволенням.

Не дуже веселою тенденцією, яка охопила сучасне суспільство, є нездатність повністю зрозуміти та впоратися з людськими емоціями.

Ця тенденція поширилася й на професійну сферу життя. Саме тому останнім часом у багатьох країнах набули популярності ретрит-центри, навчання, зустрічі з терапевтами. А деякі компанії та інституції до свого плану охорони здоров’я включають опіку психічним здоров’ям працівників.

Слід визнати, що коли ми розглядаємо приклади успішних людей чи лідерів великих компаній, стає зрозуміло, що всі ці особи демонструють високий рівень емоційного розуму.

З цього можна вивести короткий, проти значущий висновок: розвиток емоційного інтелекту прямопропорційно впливає на добробут та якість життя.

Як стати більш емоційно розумним?

Усі ми є емоційно розумними. Однак декому треба витрачати більше, декому менше часу на роботу над своїми емоціями.

Як і в усьому, для цього потрібна практика, але навіть маленькі кроки можуть мати велике значення.

Важливо пам’ятати, що це низка здібностей. А мозок можна тренувати, як і будь-який м’яз.

Аби розвинути та вміти оперувати емоційним інтелектом, слід починати з самих себе.

Адже неможливо покращити чи вдосконалити самопочуття інших людей, не зрозумівши попередньо, як ви працюєте на емоційному рівні.

Що відрізняє лідерів, як правило, це рівень їх емоційного інтелекту, і саме ті навички допомагають розвинути більш ефективну робочу атмосферу.

Дослідники кажуть, що до популярності емоційного інтелекту варто ставитися серйозно.

Фото Elada/Depositphotos

Аби зміцнити свій емоційний інтелект, потрібно звертати увагу на такі речі:

🧠 Розвивати власну свідомість та здатність розпізнавати свої емоції.

🧠 Перед прийняттям того чи іншого рішення робити паузу. Що є доволі легким в теорії, однак важким на практиці.

🧠 Користуватися критикою у вашу сторону. Адже негативні відгуки – це можливість навчитися, зрозуміти, як ваш продукт чи робота сприймається оточуючими та покращити своє життя.

🧠 Демонструвати емпатію, у тому числі не приховати розуміння думок та почуттів інших людей. Саме це об’єднує.

🧠 Перепрошувати, коли це необхідно.

🧠 Виконувати свої зобов’язання та не порушувати домовленості. Це безпосередньо впливає на робочий імідж.

🧠 Допомагати іншим. Один із найкращих способів позитивно вплинути на емоції інших – це допомогти їм.

🧠 Захищатися від емоційного саботажу. Варто пам’ятати, що емоційний інтелект, як і все в цьому світі, має й темну сторону.

Наприклад, доволі часто люди намагаються маніпулювати почуттями інших задля вдоволення власних потреб.

Емоційний інтелект дозволяє зрозуміти і управляти своїми емоціями з метою самомотивації та створення позитивних соціальних взаємодій. Що є першим кроком у реалізації вашого справжнього потенціалу.

Щодня ми приймаємо емоційно навантажені рішення. Ми вважаємо, що план А кращий, ніж план Б. Коли ми розуміємо походження та джерело цих емоцій, особливо коли працюємо в команді, ми більше налаштовані один до одного.

В умовах глобалізації емоційний інтелект стає більш важливим, ніж будь-коли, особливо в часи міжкультурної співпраці.

По суті, емоційний інтелект на робочих місцях зводиться до розуміння потреб своїх та колег, вираження бажань та управління ними, добрих стосунків та розв’язання проблем під тиском часу й обставин.

Саме тому, розвиваючи власний емоційний інтелект, незалежно від ситуації, ви завжди можете вибрати, як реагувати на неї.

Мені дуже запам’яталася фраза, автор якої поки залишається для мене невідомим: якщо прибрати з проблеми емоції – залишиться ситуація.

Оксана Шамонова, проєктна менеджерка неформальної освіти, комунікаторка, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина lollok/Depositphotos

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