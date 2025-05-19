"Це більше, ніж просто трек": двоє українських ветеранів з ампутаціями підкорили Гімалаї

Двоє ветеранів Головного управління розвідки, які мають ампутації, підкорили Гімалаї.

В експедиції взяли участь ветерани Іван Тарн із спецпідрозділу "Артан" та Олександр Дашко зі спецпідрозділу "Кракен", повідомили у ГУР.

Бійців супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Поздній. Вони разом піднялися до базового табору "Еверест", розташованого на висоті 5280 метрів.

"Ти усе це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса", – поділився враженнями Іван Тарн.

Участь у проєкті стала серйозним викликом для ветеранів.

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"Багато хто не вірив у цей проєкт і в мене, бо в мене дуже велика ампутація. Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали: туди люди навіть з двома ногами не піднімаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш – не лізь.

Мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями. Вони повинні побачити, що життя після ампутації є", – наголосив Олександр Дашко.

Олександр Дашко зізнався, що хотів показати приклад іншим ветеранам з ампутаціями Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Експедиція відбулась у рамках проєкту Limitless ("Без Меж"), мета якого – привернути увагу до проблем бійців, які мають ампутації, та зібрати 3 мільйони гривень на боротьбу з фантомними болями.

"До цього моменту українці із ампутаціями не підіймалися на цю вершину. Це більше, ніж просто трек. Це доказ того, що немає меж для тих, хто має мету та силу йти далі. Доказ того, що життя після ампутації є.

Цей підйом – про кожного, хто зараз бореться, відновлюється і намагається жити наповнено попри все", – повідомляють на сторінці проєкту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію українського захисника Романа Колесника ("Добряк"), який втратив ногу на фронті, вирушив у похід Карпатами на протезі, щоб зібрати кошти для військових.