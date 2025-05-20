"Плювок в обличчя": на змаганнях Федерації легкої атлетики у Львові учасник виступив під російську музику

Федерація перепросила за ситуацію, яка виникла під час довільної програми одного з учасників

18 травня у Львові на офіційних змаганнях федерації WABBA Україна виступ одного з учасників відбувався під російську музику. Організатори не зреагували на це та не дискваліфікували учасника, повідомила учасниця фітнес-спільноти Вікторія Саксон.

Вона додала, що цей учасник є не лише атлетом, але й членом Федерації та суддівського корпусу.

"Федерація не зробила жодних зауважень – ані під час виступу, ані після нього. Навпаки спортсмен був нагороджений другим місцем.

Це плювок в обличчя всім захисникам, які кожного дня віддають своє життя за нашу незалежність. Жоден спортсмен в Україні не має права виступати під російську музику. Жодна українська федерація не має морального чи правового права це толерувати. В умовах війни такі дії – це свідома або несвідома колаборація", – наголосила Вікторія.

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Згодом на інцидент все ж відреагували й в організації WABBA UKRAINE. Федерація перепросила за ситуацію, яка виникла під час довільної програми одного з учасників.

Організатори зауважили, що результати виступу атлета, під час якого прозвучала російськомовна пісня, анульовано. Також у федерації внесли зміни у регламент, які забороняють використання музичного супроводу мовою агресора у довільних програмах.

"Ми щиро шкодуємо, що попри всі наші цінності та усталені стандарти, у змагальному процесі допустили ситуацію, яка суперечить духу нашої федерації та моральним принципам українського суспільства", – додали у федерації.

У WABBA UKRAINE зауважили, що від моменту заснування у 2005 році усі офіційні змагання проводяться виключно державною. А президент федерації є чинним військовослужбовцем Збройних Сил України.