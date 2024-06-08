Рецепт галети на кожен смак: з полуницею, ревенем або персиком та малиною
Зігнали охоту на ягоди і вчорашня полуниця нудиться в холодильнику? Є рішення, яке займе своє почесне місце у вашій кулінарній книзі. Пиріг галета – це десерт, який чудово смакуватиме з чаєм, кавою, морозивом, а сирна галета навіть замінить вечерю.
Рецепт тіста для галети у кожного кулінара свій, однак це завжди гладеньке пісочне тісто. Головна у цій випічці, звісно ж, начинка – будь-які фрукти чи ягоди годяться, але ми радимо спробувати саме полуничну.
Галета з ягодами – це ідеальний баланс солодкого і кислого. Додайте густої сметани, збитих вершків чи згущенки, і ви зрозумієте, чому всі так люблять цей пиріг. Ми зібрали для вас рецепти, які вже давно у наших записниках. Спробуйте і ви.
Шоколадна галета з полуницею і сиром
Інгредієнти:
200 г борошна
20 г какао
110 г вершкового масла
1 яйце
1-2 ст.л. води (якщо тісто потребуватиме)
сіль
Начинка:
200 г сиру
70 г цукру
250 г полуниці
20 г кукурудзяного крохмалю
Холодне масло перетираємо в крихту з борошном та дрібкою солі (можна руками, ножем чи комбайном). Додаємо какао, яйце та замішуємо тісто. Якщо треба, можна додати трохи води.
Залишаємо тісто у холодильнику на 30-60 хвилин.
Готуємо начинку: перетираємо сир з 30 г цукру, щоб не було грудочок. Полуницю розрізаємо навпіл, додаємо 40 г цукру, крохмаль та перемішуємо.
Тісто тоненько розкачуємо і змащуємо сиром, залишаючи з країв 5-7 см. Викладаємо полуницю і загортаємо бортики.
Випікаємо 30 хвилин при температурі 180° С.
Галета з ревенем
Інгредієнти:
170 г борошна
30 г вівсяних пластівців
100 г холодного вершкового масла
1 яйце
20 г цукрової пудри
дрібка солі
Начинка:
2-3 стеблини ревеню
2-3 ст.л. цукру
Цедра лимона чи апельсина
1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
кориця, цукор
Готуємо тісто: холодне масло перетираємо з борошном і цукровою пудрою. Далі додати яйце і замісити. Далі додати солі і вівсяних пластівців і перемішати. Тісто має постояти в холодильнику мінімум 20 хвилин.
Готуємо начинку: нарізаємо ревінь шматочками товщиною 1 см, додати цукор, цедру та крохмаль і перемішати.
Охолоджене тісто розкатати тоненько і передбачити відступи з країв, щоб загорнути галету. Викласти начинку і закрити бортики. Бортики посипати сумішшю цукру та кориці.
Випікати 25 хвилин при температурі 180° С.
Галета "Полунична істерика"
Інгредієнти:
200 г борошна
120 г холодного вершкового масла
100 г сметани
1 ч.л. розпушувача
0,5 ч.л. солі
1 яйце, щоб змастити бортики
Начинка:
500 г полуниці
100 г цукру
1 ст.л. кукурудзяного крохмалю
У просіяне борошно додаємо сіль, 1 ст.л. цукру і розпушувач. Натираємо на тертці масло в борошно, перетираємо руками і додаємо сметану. Замішуємо тісто, ідеальне тісто для галети має бути однорідне і досить еластичне.
Розкачуємо тісто одразу на пергаменті.
Полуницю порізати дольками, змішати з цукром і крохмалем. Викласти начинку так, щоб від краю лишалося близько 5 см. Бортик загинаємо, змащуємо бортик збитим яйцем та посипаємо цукром.
Випікати слід 40 хвилин при температурі 180° С, але зважати на свою духовку.
Галета з персиками і малиною
Інгредієнти:
250 г борошна
2 ст.л. цукру
110 г холодного вершкового масла
дрібка солі
1 яйце
2-4 ст.л. води
Начинка:
5 персиків
200 г малини
2 ст.л. кукурудзяного крохмалю
4 ст.л. меленого мигдалю
4 ст.л. цукру
Масло нарізати кубиками, змішати з борошном, цукром, сіллю до утворення крихти. Вбити яйце і поступово вливаючи холодну воду замісити гладеньке тісто. Скачати в кулю, обгорнути плівкою та покласти в холодильник на 30 хвилин.
Для начинки змішати крохмаль, 2 ст.л. цукру і мелений мигдаль. Персики помити, обсушити і нарізати невеличкими дольками.
Тісто розкачати між двома листами пергаменту, притрусити мигдалевою сумішшю, залишаючи по 4 см від країв. Розкласти зверху скибочки персиків, розподілити малину. Притрусити начинку 2 ст.л. цукру і підгорнути вгору краї тіста.
Випікати у заздалегідь розігрітій духовці 15-20 хвилин при температурі 180° С.