Рецепт галети на кожен смак: шоколадна, з полуницею або персиком та малиною

Галета з полуницею стане вашою улюбленою літньою випічкою, щойно ви її одного разу приготуєте.

Сезон ягід та фруктів лише починається, але саме час почати пекти галети: у морозильній камері ще мають знайтися залишки торішніх вишень та смородини, а у селі – в’ялуваті яблука, які так і просяться в духовку.

А, може, ви купили щось зі свіжого урожаю, але воно ще не смакує так, як хотілося б? Не біда – стане чудовою начинкою до галети.

Пиріг галета – це десерт, який чудово смакуватиме з чаєм, кавою, морозивом, а сирна навіть замінить вечерю.

Рецепт тіста для галети у кожного кулінара свій, однак це завжди гладеньке пісочне тісто. Головна у цій випічці, звісно ж, начинка – будь-які фрукти чи ягоди годяться, але ми радимо спробувати саме полуничну.

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Галета з ягодами – це ідеальний баланс солодкого і кислого. Додайте густої сметани, збитих вершків чи згущенки, і ви зрозумієте, чому всі так люблять цей пиріг. Ми зібрали для вас рецепти, які вже давно у наших записниках. Спробуйте і ви.

Галета з вишнями

Інгредієнти:

70 мл води

70 мл олії

Дрібка солі

170 г борошна

0,5 ч.л. розпушувача

300 г вишень

50 мл теплої води + 1 ст.л. кукурудзяниого крохмалю

2 ст.л. цукру

Приготування:

Спершу начинка. Заморожені вишні (можна обрати інші ягоди або їхню суміш) викласти у каструльку та поставити на вогонь. Окремо зʼєднати теплу воду та крохмаль і перемішати до однорідності. Коли вишні закиплять, влити розбавлений крохмаль і перемішати. Вишні швидко загуснуть. Перекласти в тарілку, додати цукор, перемішати і поставити охолонути.

Готуємо тісто. Зʼєднати теплу воду, олію та сіль. Додати просіяне борошно та розпушувач, замішати мʼяке тісто. Розкатувати тісто відразу на пергаменті: присипати борошном і розкатати товщиною приблизно 3 мм.

Перекласти на деко і одразу викладати начинку по центру, залишивши 5-7 см від краю. Сформувати бортик, за бажанням змазати яйцем для гарного кольору. Випікати 40 хвилин за 180°С.

Інгредієнти:

200 г борошна

20 г какао

110 г вершкового масла

1 яйце

1-2 ст.л. води (якщо тісто потребуватиме)

сіль

Начинка:

200 г сиру

70 г цукру

250 г полуниці

20 г кукурудзяного крохмалю

Холодне масло перетираємо в крихту з борошном та дрібкою солі (можна руками, ножем чи комбайном). Додаємо какао, яйце та замішуємо тісто. Якщо треба, можна додати трохи води.

Залишаємо тісто у холодильнику на 30-60 хвилин.

Готуємо начинку: перетираємо сир з 30 г цукру, щоб не було грудочок. Полуницю розрізаємо навпіл, додаємо 40 г цукру, крохмаль та перемішуємо.

Тісто тоненько розкачуємо і змащуємо сиром, залишаючи з країв 5-7 см. Викладаємо полуницю і загортаємо бортики.

Випікаємо 30 хвилин при температурі 180° С.

Інгредієнти:

170 г борошна

30 г вівсяних пластівців

100 г холодного вершкового масла

1 яйце

20 г цукрової пудри

дрібка солі

Начинка:

2-3 стеблини ревеню

2-3 ст.л. цукру

Цедра лимона чи апельсина

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

кориця, цукор

Готуємо тісто: холодне масло перетираємо з борошном і цукровою пудрою. Далі додати яйце і замісити. Далі додати солі і вівсяних пластівців і перемішати. Тісто має постояти в холодильнику мінімум 20 хвилин.

Готуємо начинку: нарізаємо ревінь шматочками товщиною 1 см, додати цукор, цедру та крохмаль і перемішати.

На фото ревінь порізаний поздовж, однак смачніше і зручніше буде покришити його так, як запропоновано у рецепті. MarinaKuznetsovaBO/Depositphotos

Охолоджене тісто розкатати тоненько і передбачити відступи з країв, щоб загорнути галету. Викласти начинку і закрити бортики. Бортики посипати сумішшю цукру та кориці.

Випікати 25 хвилин при температурі 180° С.

Інгредієнти:

200 г борошна

120 г холодного вершкового масла

100 г сметани

1 ч.л. розпушувача

0,5 ч.л. солі

1 яйце, щоб змастити бортики

Начинка:

500 г полуниці

100 г цукру

1 ст.л. кукурудзяного крохмалю

У просіяне борошно додаємо сіль, 1 ст.л. цукру і розпушувач. Натираємо на тертці масло в борошно, перетираємо руками і додаємо сметану. Замішуємо тісто, ідеальне тісто для галети має бути однорідне і досить еластичне.

Розкачуємо тісто одразу на пергаменті.

Полуницю порізати дольками, змішати з цукром і крохмалем. Викласти начинку так, щоб від краю лишалося близько 5 см. Бортик загинаємо, змащуємо бортик збитим яйцем та посипаємо цукром.

Випікати слід 40 хвилин при температурі 180° С, але зважати на свою духовку.

Інгредієнти:

250 г борошна

2 ст.л. цукру

110 г холодного вершкового масла

дрібка солі

1 яйце

2-4 ст.л. води

Начинка:

5 персиків

200 г малини

2 ст.л. кукурудзяного крохмалю

4 ст.л. меленого мигдалю

4 ст.л. цукру

Масло нарізати кубиками, змішати з борошном, цукром, сіллю до утворення крихти. Вбити яйце і поступово вливаючи холодну воду замісити гладеньке тісто. Скачати в кулю, обгорнути плівкою та покласти в холодильник на 30 хвилин.

Для начинки змішати крохмаль, 2 ст.л. цукру і мелений мигдаль. Персики помити, обсушити і нарізати невеличкими дольками.

Тісто розкачати між двома листами пергаменту, притрусити мигдалевою сумішшю, залишаючи по 4 см від країв. Розкласти зверху скибочки персиків, розподілити малину. Притрусити начинку 2 ст.л. цукру і підгорнути вгору краї тіста.

Випікати у заздалегідь розігрітій духовці 15-20 хвилин при температурі 180° С.