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Рецепт галети на кожен смак: шоколадна, з полуницею або персиком та малиною

Людмила Панасюк — 1 липня, 17:00
Рецепт галети на кожен смак: шоколадна, з полуницею або персиком та малиною
Галета з полуницею стане вашою улюбленою літньою випічкою, щойно ви її одного разу приготуєте.
Mylu/Depositphotos

Сезон ягід та фруктів лише починається, але саме час почати пекти галети: у морозильній камері ще мають знайтися залишки торішніх вишень та смородини, а у селі – в’ялуваті яблука, які так і просяться в духовку. 

А, може, ви купили щось зі свіжого урожаю, але воно ще не смакує так, як хотілося б? Не біда – стане чудовою начинкою до галети. 

Пиріг галета – це десерт, який чудово смакуватиме з чаєм, кавою, морозивом, а сирна навіть замінить вечерю.

Рецепт тіста для галети у кожного кулінара свій, однак це завжди гладеньке пісочне тісто. Головна у цій випічці, звісно ж, начинка – будь-які фрукти чи ягоди годяться, але ми радимо спробувати саме полуничну.

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Галета з ягодами – це ідеальний баланс солодкого і кислого. Додайте густої сметани, збитих вершків чи згущенки, і ви зрозумієте, чому всі так люблять цей пиріг. Ми зібрали для вас рецепти, які вже давно у наших записниках. Спробуйте і ви.

Галета з вишнями 

Інгредієнти:
70 мл води
70 мл олії
Дрібка солі
170 г борошна
0,5 ч.л. розпушувача
300 г вишень
50 мл теплої води + 1 ст.л. кукурудзяниого крохмалю 
2 ст.л. цукру

Приготування: 

Спершу начинка. Заморожені вишні (можна обрати інші ягоди або їхню суміш) викласти у каструльку та поставити на вогонь. Окремо зʼєднати теплу воду та крохмаль і перемішати до однорідності. Коли вишні закиплять, влити розбавлений крохмаль і перемішати. Вишні швидко загуснуть. Перекласти в тарілку, додати цукор, перемішати і поставити охолонути. 

Готуємо тісто. Зʼєднати теплу воду, олію та сіль. Додати просіяне борошно та розпушувач, замішати мʼяке тісто. Розкатувати тісто відразу на пергаменті: присипати борошном і розкатати товщиною приблизно 3 мм. 

Перекласти на деко і одразу викладати начинку по центру, залишивши 5-7 см від краю. Сформувати бортик, за бажанням змазати яйцем для гарного кольору. Випікати 40 хвилин за 180°С. 

@yanusya.lazarenko Найпростіша галета з вишнями 🔖Інгредієнти для тіста: Вода 70 мл Рослина олія 70 мл Сіль дрібка Борошно 170 гр Розпушувач 1/2 ч.л. 🔖начинка: Вишні 300 гр Вода тепла 50 мл + кукурудзяний крохмаль 1 ст.л. Цукор 2 ст.л. 👩🏻‍🍳 ▫️Заморожені вишні викладаємо у сотейник і ставимо на вогонь. ▫️Окремо зʼєднуємо теплу воду та крохмаль і перемішуємо до однорідності. 📌як вишні почнуть кипіти, вливаємо до них крохмаль і перемішуємо. Вишні швидко загуснуть 📌моя начинка була готова через 3 хв ▫️Перекладаємо вишні у тарілку, додаємо цукор, перемішуємо і залишаємо вистигати. ▫️Зʼєднуємо теплу воду, олію та сіль. ▫️Додаємо просіяне борошно та розпушувач, замішаємо мʼяке тісто. 📌розкатуємо тісто відразу на пергаменті ▫️Присипаємо пергамент та тісто борошном і розкатуємо у коло діаметром 3 мм 📌перекладаємо у деко ▫️Викладаємо начинку, розрівнюємо, залишаємо вільні 7 см краї, щоб потім зробити бортики ⏳випікаємо у розігрітій духовці 180град 40 хв Смачного❣️ #галета #галетарецепт #галетазфруктами #рецептиукраїнською #пирігзвишнями #солодкавипічка #пирігрецепт #солодкийпиріг #випічказвишнею #рек #рекомендації #галетасклубникой #смачнірецепти #простірецепти #рецептинакожендень #фудблог #фудблогукраїнською ♬ оригінальний звук - Януся - одеська матуся ✿

Шоколадна галета з полуницею і сиром

Інгредієнти:
200 г борошна
20 г какао
110 г вершкового масла
1 яйце
1-2 ст.л. води (якщо тісто потребуватиме)
сіль
Начинка:
200 г сиру
70 г цукру
250 г полуниці
20 г кукурудзяного крохмалю

Холодне масло перетираємо в крихту з борошном та дрібкою солі (можна руками, ножем чи комбайном). Додаємо какао, яйце та замішуємо тісто. Якщо треба, можна додати трохи води.

Залишаємо тісто у холодильнику на 30-60 хвилин.

Готуємо начинку: перетираємо сир з 30 г цукру, щоб не було грудочок. Полуницю розрізаємо навпіл, додаємо 40 г цукру, крохмаль та перемішуємо.

Тісто тоненько розкачуємо і змащуємо сиром, залишаючи з країв 5-7 см. Викладаємо полуницю і загортаємо бортики.

Випікаємо 30 хвилин при температурі 180° С.

Галета з ревенем

Інгредієнти:
170 г борошна
30 г вівсяних пластівців
100 г холодного вершкового масла
1 яйце
20 г цукрової пудри
дрібка солі
Начинка:
2-3 стеблини ревеню
2-3 ст.л. цукру
Цедра лимона чи апельсина
1 ст. л. кукурудзяного крохмалю
кориця, цукор

Готуємо тісто: холодне масло перетираємо з борошном і цукровою пудрою. Далі додати яйце і замісити. Далі додати солі і вівсяних пластівців і перемішати. Тісто має постояти в холодильнику мінімум 20 хвилин.

Готуємо начинку: нарізаємо ревінь шматочками товщиною 1 см, додати цукор, цедру та крохмаль і перемішати.

Галета з ревенем
На фото ревінь порізаний поздовж, однак смачніше і зручніше буде покришити його так, як запропоновано у рецепті.
MarinaKuznetsovaBO/Depositphotos

Охолоджене тісто розкатати тоненько і передбачити відступи з країв, щоб загорнути галету. Викласти начинку і закрити бортики. Бортики посипати сумішшю цукру та кориці.

Випікати 25 хвилин при температурі 180° С.

Галета "Полунична істерика"

Інгредієнти:
200 г борошна
120 г холодного вершкового масла
100 г сметани
1 ч.л. розпушувача
0,5 ч.л. солі
1 яйце, щоб змастити бортики
Начинка:
500 г полуниці
100 г цукру
1 ст.л. кукурудзяного крохмалю

У просіяне борошно додаємо сіль, 1 ст.л. цукру і розпушувач. Натираємо на тертці масло в борошно, перетираємо руками і додаємо сметану. Замішуємо тісто, ідеальне тісто для галети має бути однорідне і досить еластичне.

Розкачуємо тісто одразу на пергаменті.

Полуницю порізати дольками, змішати з цукром і крохмалем. Викласти начинку так, щоб від краю лишалося близько 5 см. Бортик загинаємо, змащуємо бортик збитим яйцем та посипаємо цукром.

Випікати слід 40 хвилин при температурі 180° С, але зважати на свою духовку.

Галета з персиками і малиною

Інгредієнти:
250 г борошна
2 ст.л. цукру
110 г холодного вершкового масла
дрібка солі
1 яйце
2-4 ст.л. води
Начинка:
5 персиків
200 г малини
2 ст.л. кукурудзяного крохмалю
4 ст.л. меленого мигдалю
4 ст.л. цукру

Масло нарізати кубиками, змішати з борошном, цукром, сіллю до утворення крихти. Вбити яйце і поступово вливаючи холодну воду замісити гладеньке тісто. Скачати в кулю, обгорнути плівкою та покласти в холодильник на 30 хвилин.

Для начинки змішати крохмаль, 2 ст.л. цукру і мелений мигдаль. Персики помити, обсушити і нарізати невеличкими дольками.

Тісто розкачати між двома листами пергаменту, притрусити мигдалевою сумішшю, залишаючи по 4 см від країв. Розкласти зверху скибочки персиків, розподілити малину. Притрусити начинку 2 ст.л. цукру і підгорнути вгору краї тіста.

Випікати у заздалегідь розігрітій духовці 15-20 хвилин при температурі 180° С.

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