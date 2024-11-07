Green Forest запустили безоплатні курси англійської мови для ветеранів і ветеранок

Школа англійської мови Green Forest запустила соціально-освітній проєкт CNTRL F - Control your future, в рамках якого ветерани і ветеранки російсько-української війни можуть безоплатно вивчати англійську мову онлайн — на групових заняттях із дипломованими викладачами.

За чотири місяці вже 170 військових стали учасниками проєкту та почали вдосконалювати свою англійську.

"Я вмотивований до вивчення англійської мови, адже маю інтегруватися в суспільство після війни. Маю вдосконалюватись як особистість. Доносити свої думки і ідеї інструкторам, побратимам та іноземцям. Я зрозумів що світ великий і він мені цікавий".

Уривок із мотиваційного листа одного з ветеранів, який вже місяць вивчає англійську в рамках проєкту.

Ініціатива покликана підтримати відважних чоловіків та жінок зі статусом учасника бойових дій. Команда проєкту переконані — це не лише надихне військових на нові мрії та цілі, а й надасть їм нові ресурси для професійного та особистісного зростання.

"Насправді проєкт CNTRL F не лише про вивчення мови, а про розуміння того, що життя триває і у ньому безліч можливостей. Англійська — це лише ключ, інструмент, який допомагає відкрити перспективи цього світу. Здійснити давню мрію, знайти однодумців, отримати нове хобі чи просто відволіктись.

Наші плани дуже амбітні — за півроку хочемо навчити 300 людей і поступово збільшувати свій темп. Тому розповідайте про проєкт Control your future знайомим ветеранам і ветеранкам, а ми зробимо все, щоб навчальний процес був максимально комфортним і цікавим для кожного".

Надія Дьячук, співзасновниця Green Forest та керівниця академічного відділу школи.

Які можливості відкриває участь в проєкті Control your future:

- Всі рівні навчання — від початкового (Starter) до просунутого (Advanced).

- Глобальна доступність — приєднатися можна з будь-якої точки світу.

- Формат навчання — інтерактивні групові онлайн-уроки через сервіс Zoom.

- Адаптована програма, розроблена спеціально для українців.

- Навчання на ексклюзивній інтерактивній платформі Smarte за власним підручником Notes.

Щоб подати заявку та отримати безоплатне навчання потрібно заповнити анкету для участі та описати свою мотивацію до вивчення англійської мови. Далі з усіма зконтактує менеджер Green Forest для підтвердження деталей та проведення тесту на визначення поточного рівня володіння англійською. І все, dream in English!

Дізнатися більше про Control your future можна на сторінці проєкту.