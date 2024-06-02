Військовий освідчився коханій: аби повернути її з окупації, він колись доєднався до ЗСУ

У 2022 році, аби визволити Діану з окупації, Анатолій долучився до Збройних сил

22-річний військовий Анатолій освідчився своїй коханій Діані. Свого часу заради її повернення з окупації хлопець узяв до рук зброю.

Після початку повномасштабної війни дівчина опинилася в окупації. Однак тепер вона і сама є військовослужбовицею – наразі Анатолій та Діана проходять службу в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Відео щемливого моменту пари опублікувала керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу Юлія Павлюк.

Подія відбулася під час концерту виконавця Adam. На ролику видно, як дівчина виходить на сцену, а згодом туди підіймається й хлопець. Він дарує їй букет троянд, стає на одне коліно і простягає каблучку. Здивована дівчина каже йому "так".

За словами Юлії Павлюк, Анатолій провів рік у найгарячіших точках російсько-українського фронту, зокрема і в Авдіївці.

"Кожен день наповнений страхом і невідомістю, але думка про своїх рідних давала Анатолію сили йти далі", – додала вона.

Тепер пара спільно працює над поверненням з полону українських військових і цивільних.

Раніше ми розповідали історію пари прикордонників-кінологів Аліни та Іллі, які пережили полон і 2 роки розлуки.