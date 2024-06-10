"Муніципальна няня": уряд розширив перелік тих, хто може скористатися послугою

Кабінет Міністрів оновив категорії людей, які можуть скористатися послугою "муніципальна няня". Відповідне рішення ухвалили 7 червня.

"Муніципальна няня" – це соціальна програма для підтримки батьків, яку запровадили в Україні у 2019 році. Це юридична чи фізична особа-підприємець, яка доглядає за дитиною. Батьки мають укласти з нею договір, а уряд відшкодовує їм частину зарплати няні.

"Аналіз потреб громадян, викликаних повномасштабним вторгненням, показав, що послуга "муніципальна няня" стає дедалі більше актуальною.

Внутрішньо переміщені особи потребують більше часу для працевлаштування та інтеграції в нових громадах, а велика кількість закладів дошкільної освіти зачиняються", – зазначають в уряді.

Згідно з оновленою постановою, послуга поширюється на:

дітей ВПО, яким не виповнилося 3 років за умови, що вони не мають важких хвороб;

дітей до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

дітей віком до 6 років, у кого один з батьків має інвалідність I чи II групи (раніше – це були діти віком до 3 років);

дітей до 6 років, які проживають там, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад, Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області).

"Таким чином ми усуваємо барʼєри в доступі батьків до роботи і економічної незалежності, а дітей – до отримання належного догляду і розвитку", – зазначили у Мінсоцполітики.

Постанова діятиме у період воєнного стану та ще три місяці після його скасування.

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