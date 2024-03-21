"УП 100: Сила жінок": хто став лауреатками премії у категорії "Освіта і наука"

"Українська правда" вперше відзначила сотню українських жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців. Лауреатками премії в категорії "Освіта і наука" стали 10 діячок.

"У війни жіноче обличчя. Це обличчя жінок, які в перші дні повномасштабного вторгнення приєдналися до війська або стали волонтерами. Які рухають науку та освіту, культуру та бізнес у найважчий період існування української держави.

Які чекають на своїх дітей, коханих з фронту або з полону. Які втратили найдорожчих. Які, незважаючи на щоденний біль втрат, вчаться жити наново.

Українська жінка сьогодні – це про те, як, перемагаючи біль і страх, шукати сенси там, де їх інколи неможливо знайти, підніматися і йти далі", – зазначає редакція "УП".

Фото: Олександр Ратушняк, "УП"

Лауреатками премії "УП100: Сила жінок" стали, зокрема, правозахисниця, нобелівська лауреатка, голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, керівниця медичної служби "УЛЬФ", офіцерка ЗСУ, волонтерка Аліна Михайлова, народна депутатка України, заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан, співачка Джамала.

Список лауреаток премії "УП 100: Сила жінок" у категорії "Освіта і наука"

Анна Новосад – співзасновниця БФ savED, міністерка освіти і науки України (2019-2020);

Людмила Куркуріна – директорка школи в селі Чорноземне (Запорізька область);

– директорка школи в селі Чорноземне (Запорізька область); Марина Вʼязовська – математикиня, друга жінка в історії, яка отримала медаль Філдса;

– математикиня, друга жінка в історії, яка отримала медаль Філдса; Світлана Арбузова – дослідниця в галузі медичної генетики, громадська діячка;

– дослідниця в галузі медичної генетики, громадська діячка; Світлана Краковська – кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, активістка;

– кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, активістка; Ніна Вірченко – математикиня, громадська активістка;

– математикиня, громадська активістка; Ольга Маслова – біологиня, популяризаторка науки;

– біологиня, популяризаторка науки; Оксана Савенко – зоологиня, полярна дослідниця;

– зоологиня, полярна дослідниця; Елла Лібанова – науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік НАН України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

– науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік НАН України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України; Гелена Саврук – керівниця програм "Школа стратегічного архітектора" та "Стратегічне лідерство в секторі безпеки та оборони України" Києво-Могилянської бізнес-школи.

Анна Новосад і Севгіль Мусаєва Фото: Олександр Ратушняк, "УП"

Учасниць проєкту оцінювали за такими критеріями:

внесок у перемогу та розбудову української державності;

вплив на суспільно-політичні процеси;

лідерство;

доброчесність;

відстоювання прав жінок та гендерної рівності.

Нагадаємо, раніше “Українська правда” визначила суспільних лідерів України.