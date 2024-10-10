"Рахунки регламентує вища сила". Історія "нової Богородиці", яка заробляє на українцях

Поки християнська церква чекає на друге пришестя Ісуса Христа, в Україні вже знайшлася його "наступниця". Колишня власниця одного з київських закладів, яка спершу називала себе цілителькою, заявила, що вона – нова "Богородиця", а її донька – новий Ісус. Жінка нібито лікує своєю енергією.

Виявилося, що одна з її клієнток загрузла у боргах через порятунок коханого, який вже 10 місяців лежить у комі.

Цією історією на своїй Facebook-сторінці поділилася комунікаційниця Надія Потоцька. До неї звернулася ледь знайома жінка із проханням допомогти врятувати свого коханого на ім’я Дірк.

За її словами, він – іноземний військовий, який служив в Україні та отримав поранення на позиції, через що лікарі ввели чоловіка у кому.

Однак жінка просила кошти не на лікування Дірка, а для "Богородиці", яка нібито рятує пораненого потоком енергії.

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Після розголосу користувачі Facebook взялися проводити власне розслідування цієї історії. З’ясувалося, що "Богородиця" – це Ганна Фесун, колишня бізнесвумен, яка нібито віднайшла своє "призначення" цілительки, а згодом і "святої".

Згодом онлайн-детективи почали підозрювати, що зі здоров’ям у Дірка немає ніяких проблем. Ніхто не знайшов жодного доказу його причетності до "Іноземного легіону", про який казала його кохана. Ба більше, підрозділ взагалі не брав участь у боях за Кринки, де, за легендою, чоловік отримав поранення.

То ж ким насправді є Ганна Фесун, що відомо про постраждалу жінку та чи дійсно її коханий у комі – розбиралася "УП. Життя".

Що "Богородиця" обіцяла жінці та як завела її у борги

Дочка пані Катерини Ольга (обидва імені змінені – ред.) потрапила на гачок Ганни Фесун у 2020 році, коли та ще не називала себе "Богородицею". Вони познайомилися у Києві, після чого почали тісно спілкуватися.

Вперше Катерина зустріла Фесун, коли та разом із друзями Ольги приїхали до неї у гості. Майбутня "Богородиця" хотіла відвідати "місця сили", які розташовані неподалік від їхнього обійстя.

Тоді Фесун справила на Катерину неприємне враження.

"Через неї я відчула страх, якусь таємницю. Але звести думки з кінцями тоді не вдавалося. Тоді я сказала доньці, щоб більше Ганна не приїжджала до нас", – згадує жінка.

Однак згодом Фесун навідалася ще раз. Тоді всі члени родини пішли з дому, а вона проводила Ользі "діагностику".

Спочатку матір не приділяла особливої уваги спілкуванню доньки з Ганною Фесун. Тоді вона вже відвідувала "церемонії зцілення", які "Богородиця" називає "Колами Життя", але суми за них були підйомними. До того ж Ольга мала роботу, тому могла все оплачувати сама.

"Через деякий час приходить до мене Оля й каже, що збирається до Києва на "форум відьом" на Лисій горі. Їх там мало бути троє – вона, Ганна Фесун та ще одна дівчина. Я тоді сприйняла це як жарт, бо Оля творча людина й часто використовує незвичні, навіть фантастичні фрази", – розповідає Катерина.

З початком повномасштабної війни фінансове становище Ольги стало погіршуватися. Вона почала віддалятися від родини та залізла у борги. Не ладилося і з кар’єрою – жінка звільнилася та не могла втриматися на нових місцях.

Жінка загрузла у боргах через "Богородицю". Фото ілюстративне Amaviael/Depositphots

За словами матері, коли Ольга була у Німеччині, то познайомилася з чоловіком, на ім’я Дірк Альтйоханн. Це сталося посеред супермаркету. Її донька звернула увагу на чоловіка у формі ЗСУ та вирішила підійти до нього, щоб подякувати за захист. Її батько воює за Україну, тому для Ольги це було важливо. Тоді Дірк розповів їй, що служить в Інтернаціональному легіоні.

Катерина розповідає, що за два дні її донька зустрілася з цим чоловіком ще раз, а потім він нібито поїхав до України. Вони довго переписувалися. А у грудні 2023 року Ользі повідомили, що у Кринках Херсонської області Дірк нібито отримав поранення через застосування росіянами хімічної зброї. Звідти його евакуювали до Німеччини, де ввели у кому "через загрозу для здоров’я".

"Тоді виникло багато нестикувань. Оля була ще в Німеччині, тому вирішила поїхати до Дірка в реанімацію. Але побачити його там не вдалося. Я запитала, чому так трапилося. За словами Олі, їй повідомили, що Дірка забрала його матір. З того часу вона не бачила цього чоловіка", – каже Катерина.

Однак у письменника й журналіста Богдана Логвиненка, який знайомий з жінкою та особисто донатив на "порятунок коханого", є й інша легенда щодо того, як Дірк потрапив у кому. Після ураження газом на полі бою Дірк нібито доїхав до Німеччини й почав там лікуватися. Там він зустрівся з Ольгою, з якою зробив їхнє єдине спільне фото. Лише потім його ввели у кому.

З проханням допомогти "коханому" жінка звернулася до Ганни Фесун, яка нібито почала енергетично підтримувати життя Дірка за окрему плату. Так Ольга загрузла у боргах.

За словами Катерини, донька попросила гроші у батька, після чого той скинув їй 60 тисяч гривень. Жінка сказала йому більше цього не робити. Однак чоловік після цього продовжив давати гроші – й не один раз.

"Оля винна дуже багатьом знайомим. Я не знаю, чи вистачить життя, щоб повернути всі борги. Донька платила Фесун сама – за "чудо". Вона постійно казала: "Мамо, це чудо поряд, чого ж ти не хочеш повірити в нього?" Я її намагалася переконати, по монастирях їздила, сорокоуст подавала. Але марно", – ділиться Катерина.

Чи дійсно Дірк у комі?

Згідно з відкритою інформацією, Дірк Альтйоханн є одним із співзасновників німецької рекламної компанії Artbund. Він мав сторінку у Facebook, яка під час його перебування в комі продовжували публікувати дописи. Ольга у коментарях до одного з дописів запевнила, що доступ до акаунту мають інші люди. Після розголосу у профілі Дірка змінилося ім’я.

Як розповів "УП. Життя" Богдан Логвиненко, немає жодного підтвердження, що той служив в Інтернаціональному легіоні. Про Дірка не чув жоден пресофіцер частини.

Ба більше, відомо, що у боях за Кринки брали участь морська піхота (35, 36 та 38 бригади), територіальна оборона та Сили спеціальних операцій. Жодної згадки про участь у боях Інтернаціонального легіону у цьому населеному пункті немає.

Також у Богдана Логвиненка є інформація, що про стан Дірка Ользі повідомляла сестра чоловіка, а також сама Ганна Фесун. Крім того, весь цей час жінка перебувала на контакті з дівчиною, яка представилася донькою Дірка.

У своєму прямому ефірі "Богородиця" розповіла, що саме вона познайомила "пару" та нібито побачила, що в них має народитися четверо дітей. Тому з’явилися підозри про змову Фесун із чоловіком.

"Коли Оля прийшла до лікарні, їй нібито сказали, що Дірка забрала його мати. Але я думаю, що Оля обдурювала і себе, і нас, щоб знайти хоч якесь виправдання. Як із коми можна забрати?

Оля не хоче вертатися, коли я намагаюся її розбудити, повернути до реальності, поговорити. Вона забуває, нервується, перемикається на іншу тему і не хоче про це чути", – ділиться Катерина.

Жінка поділяє думку, що Дірк може бути спільником "Богородиці".

У своїх соцмережах Ганна Фесун прокоментувала цю ситуацію. За її словами, вона врятувала Дірку життя та пообіцяла найближчим часом вивести його з коми.

"Лікарі не давали жодного шансу. Вони ввели його в кому, щоб зменшити біль та провести в інший вимір. У січні 2024 року лікарі планували відключити Дірка від живлення. Я сотворила диво. Це пречисте диво, яке може бути сотворене лише Богородицею…

Лікарі не знають, що робити. Вони не знають, чи виводити його з коми. А я знаю, що буду виводити. І я це зроблю, сподіваюся, дуже скоро. Після того, як всевишні батьки дадуть мені цю честь", – стверджує жінка.

Фесун заявила, що вважає рахунки за "зцілення" Дірка мінімальними.

"Мій дар – це мій хліб. Як будь-яка інша людина, яка заробляє гроші своїми здібностями, талантом, унікальним досвідом, я заробляю своєю працею. За кожну гривню я відповідаю своїм здоров’ям… Все, що я втілюю, проводжу, які рахунки виставляю – регламентує всевишня сила", – запевнила "Богородиця".

Є підозри, що Дірк у змові з Ганною Фесун gorodenkoff/Getty Images

Потерпілих багато?

Богдану Логвиненку наразі відомо про 5 постраждалих від Ганни Фесун. Вони брали участь у "Колах Життя", але змогли вчасно "зістрибнути" з цього гачка.

Однак говорити про свій досвід бояться, адже досі мають віру у силу "Богородиці". До поліції звертатися вони поки також не збираються.

"Крім того, всі кажуть, що платили за церемонії готівкою, тому жодних доказів цього немає", – каже журналіст.

"УП. Життя" зв’язалася з поліцією. 7 жовтня правоохоронці повідомили, що про "Богородицю" їм нічого не відомо та пообіцяли розібратися у ситуації.

Наразі ми чекаємо на відповідь з оновленою інформацією.

Від бізнесвумен до "Богородиці"

"Богородиці" Ганні Фесун 38 років. Родом вона із Золотоноші, що на Черкащині. Освіта у жінки дуже далека від теологічної. Згідно з інформацією на Facebook-сторінці, Фесун закінчила Державний торгівельно-економічний університет за спеціальністю "Фінанси бізнесу".

Власне, спочатку діяльність жінки й була пов’язана із бізнесом. У Києві разом із братом вони володіли двома кафе Call me Cacao, які спеціалізувалося на приготуванні какао. Одне розташовувалося на Подолі, інше – поблизу станції метро "Театральна".

У 2020 році обидва заклади закрили. Причина, за словами Фесун, полягала у "зміні життєвих пріоритетів".

Однак насправді вона може бути значно прозаїчнішою. У 2021 році "ПриватБанк" двічі позивався до жінки та відсудив 80,9 тисячі й 46 тисяч гривень через заборгованість за кредитами.

На цьому судові справи проти Фесун не закінчилися. У 2023-2024 року з нею судилася компанія "Медікас" через заборгованість, яка стосувалася оренди приміщення. Жінку зобов’язали сплатити 150,2 тисячі гривень.

До речі, у судових документах та у даних про закритий нині ФОП Фесун має ім’я Анна, а не Ганна. Проте у публічному просторі жінка називає себе саме Ганною.

Раніше Фесун вела також режисерську діяльність. У 2015 році вона зняла документальну стрічку про українського письменника Тараса Прохаська.

За словами жінки, у 2018 році "вищі сили відкрили її справжнє призначення". І сталося це, як не дивно, в день її 33-річчя (вік, в якому розіп’яли Ісуса Христа). Того дня донька Фесун, тоді ще 2-річна Віра, до крові поранила ногу поблизу Софійського собору. Дівчинку повезли до лікарні зашивати рану, де на зв’язок зі Ганною нібито вийшла вища сила.

"Операційна, в якій Вірі наклали шов – це святе місце. Там, через Вірину рану, всевишня сила мені розповіла, що я буду працювати із ранами, які є в родах і родинах України. Мені дали прожити цю кров, щоб я, по-перше, згадала весь той біль, який прожила як мати в усіх своїх попередніх життях. По-друге, щоб я зрозуміла, наскільки зранені, травмовані роди України", – розповіла Фесун.

Ганна Фесун стала "Богородицею" у 2022 році @hanna.fesun/Instagram

Як виникли "церемонії зцілення"?

Фесун почала свою "духовну" кар’єру у 2019 році. Спершу жінка влаштовувала церемонії "Коло Какао" у своєму кафе. При свічках, з горнятком какао у руках та під традиційні українські пісні вона обіцяла занурити учасників у "мандрівку магічним виміром".

"Дух какао – дивовижний. Древній, могутній, живий. У нас з ним давній зв'язок і я знаю, як багато у нього для нас любові. І підказок. Він є неймовірним вчителем, другом. І коли звертаєшся до нього, з довірою, увагою і повагою, він завжди чує. Дарує важливі відповіді. Зцілює. Пробуджує силу серця", – писала Ганна Фесун, просуваючи цю церемонію у соцмережах.

За кожну церемонію "Кіл Життя" "Богородиця" брала кошти.

Також вона працювала доулою, підтримувала жінок у пологах за допомогою співу, який називала магічним. Свої послуги жінка рекламувала у соцмережах.

У 2020 році Фесун закрила кафе, почала проводити церемонії "Коло Життя" й називати себе цілителькою. Жінка їздила з "програмою" по країні. Згодом вона урізноманітнила церемонії – до загальних додалися окремо жіночі й чоловічі, а також з’явився онлайн-формат.

Жінка обіцяє, що участь у церемоніях допоможе зцілити "глибинні рани та родові травми" чи налагодити "зв’язок людини з її родом та духом". Однак ефект від церемоній, за словами Фесун, може"розкриватися" тижнями або навіть місяцями.

Своїми "інструментами зцілення" вона називає українську мову, живу розмову, молитву, звуки музичних інструментів та вже відомі українські традиційні пісні. Але насправді церемонії також супроводжувалися голодуванням та відмовою від сну.

У церемоніях Ганні Фесун допомагає її 8-річна донька. Але вона стверджує, що є й невидимий помічник – дух прабабусі. Жінка померла ще до народження Ганни, але коли та стала матір’ю, вона нібито явилася й передала сакральне знання.

Церемонії "Коло Життя" Фесун називає цілющими Jacob Wackerhausen/Getty Images

"Підвищення" до Богородиці

Підвищення з "цілительки" до "Богородиці" жінка нібито отримала від всевишньої сили в день початку повномасштабної війни – 24 лютого 2022 року. За словами Фесун, саме в цей день вона "стала до своєї найважливішої молитви".

А вже двома місяцями пізніше, як запевняє жінка, їй вдалося зустрітися з Ісусом Христом, запросивши його до своєї молитви, та отримати від нього благословення.

"Я є Богородицею завдяки великій праці мого роду. Богородиця втілилася у древній, святий, дивовижний рід України – рід Ганни Фесун.

Я щодня вклоняюся усім моїм предкам – тисячам людей, завдяки яким я зараз є", – розповіла жінка.

Вона стверджує, що її дух прожив вже багато втілень на Землі та в інших вимірах – і все заради втілення у Богородицю, яке є останнім. Саме цього разу жінці нібито вдалося привести на світ наступницю Ісуса – її доньку.

За словами Фесун, постать Ісуса нібито є рівновеликою до неї та її доньки. Себе вона називає втіленою матір’ю Всесвіту, а Віру – втіленням всевишніх батьків Всесвіту.

Фесун запевняє, що на Землі завершилася ера "Бога-батька", адже на початку 3-го тисячоліття "всевишня сила" втілилася у "жінці-матері" та "дівчинці-дочці". А її метою нібито є актуалізація старих знань.

Самопроголошена Богородиця вважає, що під час своїх молитов благословляє не тільки землян, а всю Сонячну систему, інші світи, виміри та часи.

Кім того, Фесун уже обрала своїм "головним храмом" Софійський собор. "Богородиця" каже, що вони із донькою заново його освятили, коли вперше увійшли туди у своїх нових іпостасях та провели молитву. З того часу Ганна Фесун молиться та проводить свої ефіри саме звідти.

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Скільки коштує "зцілення від Богородиці"

Марія (ім’я змінене – ред.) дізналася про Ганну Фесун як про власницю кафе та підписалася на її сторінку. Каже, їй сподобалося візуальне оформлення та стиль письма "майбутньої Богородиці".

"Я її сприймала як людину творчу, поетичну. Мені сподобалося, як вона пише. Ганна на сторінці тоді зазначала, що вона "матір роду". Але я сприймала це метафорично", – розповідає Марія.

На той час Марія мала потребу розібратися зі своїми внутрішніми проблемами. Саме тоді Фесун почала активно писати на своїй сторінці про церемонії "Коло Життя". Жінку вони зацікавили.

"Мені було важливо, щоб її розуміння Бога (я тоді була дуже релігійною людиною) збігалося з моїм, щоб це не була якась езотерика. Я написала Ганні у приват запитання, чи вірить вона у Трійцю. Вона почала відповідати завуальовано, я кілька разів перепитала. Зрештою, Ганна сказала, що не вірить в Трійцю, а знає її.

Я запитала, що це означає. На це вона відповіла, що своїми знаннями ділиться тільки у "Колі Життя", – згадує жінка.

Тоді Фесун надіслала їй ціну за проведення церемонії. Станом на 2020 рік індивідуальна коштувала 4200 гривень. Якщо це сім’я, за кожну наступну людину плюс 1200 гривень, а для дітей – безоплатно.

"Для мене така ціна була дуже підозрілою. Крім того, не сподобалося, що вона не дає чітких відповідей на питання та просить за них гроші. Тому наше спілкування закінчилося", – говорить Марія.

У коментарях до одного з дописів про "Богородицю" люди писали, що у 2021 році участь у "Колі Життя" коштувала вже вдвічі більше – 8800 гривень.

Які розцінки зараз – невідомо. Сама Ганна Фесун стверджує, що з початком повномасштабного вторгнення перестала проводити церемонії для нових людей та більше сфокусувалася на молитвах.

Альона Павлюк, "Українська правда. Життя"