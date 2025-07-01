Кожна 6 людина у світі страждає від самотності. ВООЗ дослідила, хто – найбільше

16% респондентів повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я, що відчувають самотність – це приблизно кожна 6-та людина у світі.

Самотність пов’язують із приблизно 100 смертями щогодини та понад 871 000 – щороку.

Водночас соціальні зв’язки сприяють кращому здоров’ю та довшому життю, йдеться у новому звіті ВООЗ.

Організація дослідила явища самотності та соціальної ізоляції за період з 2014 по 2023 рік, а результати оприлюднила у звіті 30 червня 2025 року.

Хто найчастіше відчуває самотність?

У світі найвищі показники самотності спостерігаються серед підлітків (20,9% серед 13-17 років) і молоді (17,4% серед 18-29 років).

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Далі йдуть дорослі (15,1% серед 30-59 років), а найнижчі – серед людей віком 60+ (11,8%).

Загалом рівень самотності серед жінок і чоловіків приблизно однаковий – 16,1% і 15,4% відповідно.

Найбільші відмінності зафіксовані серед підлітків (24,3% у дівчат і 17,2% у хлопців) та літніх людей (13,0% у жінок і 9,9% у чоловіків).

Чим нижчий дохід країни, тим вищий рівень самотності. У країнах із низьким доходом поширеність сягає 24,3%, далі йдуть країни з доходом нижче середнього (19,3%), з доходом вище середнього (12,1%) і країни з високим доходом (10,6%).

За регіонами ВООЗ, найвищі показники самотності зафіксували у країнах Африки (24,3%). За ними йдуть Східне Середземномор’я (21,0%), Південно-Східна Азія (18,3%), Америки (13,6%) та Західно-Тихоокеанський регіон (11,0%). Найнижчий рівень – у Європейському регіоні (10,1%).

Поточні найкращі оцінки вказують, що від 25,0% до 33,6% літніх людей у світі є соціально ізольованими (1990-2022 рр.).

Останнє опитування показало, що 72% населення планети почувається дуже або досить соціально пов’язаним з іншими, з незначними відмінностями між статями та віковими групами.

Групи, які переживають "маргіналізацію" (люди з інвалідністю, представники ЛГБТ, мігранти, біженці, етнічні меншини та корінні народи), частіше відчувають соціальну відчуженість, ніж населення країн, куди вони переїхали, стверджує ВООЗ.

Як повʼязані вік і самотність

У ВООЗ заявили, що показники самотності знижуються з віком:

молодь (18-29 років): 16,8%;

дорослі (30-59): 14,5%;

люди 60+: 13,0%.

До речі, підлітки, які відчувають самотність, на 22% частіше отримують нижчі оцінки або гірші кваліфікації.

Дорослим, які страждають від самотності, може бути важче знайти або зберегти роботу, і з часом вони можуть заробляти менше.

Серед чоловіків найвищий рівень самотності – у молодих людей (17,4%), за ними йдуть:

підлітки – 17,2%;

дорослі – 15,1%;

літні чоловіки – 9,9%.

Детальніші відмінності за регіонами ВООЗ

Рівень самотності від найвищого до найнижчого у різних регіонах такий:

Африканський регіон – 24,3%;

Східне Середземномор’я – 21,0%;

Південно-Східна Азія – 18,3%;

Південна та Північна Америка – 13,6%;

Західно-Тихоокеанський регіон – 11,0%;

Європейський регіон – 10,1%.

На думку ВООЗ, культурні відмінності між колективістськими (Африка, арабські країни, Азія, Латинська Америка) і індивідуалістичними (Європа, Австралія, США) суспільствами впливають на поширення самотності.

У колективістських культурах самотність сильніше стигматизується, що може призводити до приховування цих почуттів.

В індивідуалістичних культурах люди частіше визнають самотність, але водночас мають ширші соціальні зв’язки.

Відмінності за рівнем доходу

Є чітка закономірність: чим нижчий рівень доходу країни – тим вищий рівень самотності.

ВООЗ зафіксувала такі показники:

країни з низьким доходом – 24,3%;

з доходом нижче середнього – 19,3%;

з доходом вище середнього – 12,1%;

з високим доходом – 10,6%.

"Огляд досліджень у країнах з низьким і середнім рівнем доходу свідчить: бідність може бути основною перепоною для формування соціальних зв’язків.

Обмежений доступ до роботи і бідні громади можуть зменшувати соціально-економічну участь людини, підвищуючи ризик соціального відчуження або заохочуючи до міграції, що ослаблює соціальні середовища", – кажуть в організації.

Нагадаємо, у 2023 році ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою: її вплив на здоров’я рівноцінний викурюванню 15 сигарет на день.

Також вчені довели, що самотність підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету 2-го типу.