Кожна 6 людина у світі страждає від самотності. ВООЗ дослідила, хто – найбільше
16% респондентів повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я, що відчувають самотність – це приблизно кожна 6-та людина у світі.
Самотність пов’язують із приблизно 100 смертями щогодини та понад 871 000 – щороку.
Водночас соціальні зв’язки сприяють кращому здоров’ю та довшому життю, йдеться у новому звіті ВООЗ.
Організація дослідила явища самотності та соціальної ізоляції за період з 2014 по 2023 рік, а результати оприлюднила у звіті 30 червня 2025 року.
Хто найчастіше відчуває самотність?
У світі найвищі показники самотності спостерігаються серед підлітків (20,9% серед 13-17 років) і молоді (17,4% серед 18-29 років).
Далі йдуть дорослі (15,1% серед 30-59 років), а найнижчі – серед людей віком 60+ (11,8%).
Загалом рівень самотності серед жінок і чоловіків приблизно однаковий – 16,1% і 15,4% відповідно.
Найбільші відмінності зафіксовані серед підлітків (24,3% у дівчат і 17,2% у хлопців) та літніх людей (13,0% у жінок і 9,9% у чоловіків).
Чим нижчий дохід країни, тим вищий рівень самотності. У країнах із низьким доходом поширеність сягає 24,3%, далі йдуть країни з доходом нижче середнього (19,3%), з доходом вище середнього (12,1%) і країни з високим доходом (10,6%).
За регіонами ВООЗ, найвищі показники самотності зафіксували у країнах Африки (24,3%). За ними йдуть Східне Середземномор’я (21,0%), Південно-Східна Азія (18,3%), Америки (13,6%) та Західно-Тихоокеанський регіон (11,0%). Найнижчий рівень – у Європейському регіоні (10,1%).
Поточні найкращі оцінки вказують, що від 25,0% до 33,6% літніх людей у світі є соціально ізольованими (1990-2022 рр.).
Останнє опитування показало, що 72% населення планети почувається дуже або досить соціально пов’язаним з іншими, з незначними відмінностями між статями та віковими групами.
Групи, які переживають "маргіналізацію" (люди з інвалідністю, представники ЛГБТ, мігранти, біженці, етнічні меншини та корінні народи), частіше відчувають соціальну відчуженість, ніж населення країн, куди вони переїхали, стверджує ВООЗ.
Як повʼязані вік і самотність
У ВООЗ заявили, що показники самотності знижуються з віком:
- молодь (18-29 років): 16,8%;
- дорослі (30-59): 14,5%;
- люди 60+: 13,0%.
До речі, підлітки, які відчувають самотність, на 22% частіше отримують нижчі оцінки або гірші кваліфікації.
Дорослим, які страждають від самотності, може бути важче знайти або зберегти роботу, і з часом вони можуть заробляти менше.
Серед чоловіків найвищий рівень самотності – у молодих людей (17,4%), за ними йдуть:
- підлітки – 17,2%;
- дорослі – 15,1%;
- літні чоловіки – 9,9%.
Детальніші відмінності за регіонами ВООЗ
Рівень самотності від найвищого до найнижчого у різних регіонах такий:
- Африканський регіон – 24,3%;
- Східне Середземномор’я – 21,0%;
- Південно-Східна Азія – 18,3%;
- Південна та Північна Америка – 13,6%;
- Західно-Тихоокеанський регіон – 11,0%;
- Європейський регіон – 10,1%.
На думку ВООЗ, культурні відмінності між колективістськими (Африка, арабські країни, Азія, Латинська Америка) і індивідуалістичними (Європа, Австралія, США) суспільствами впливають на поширення самотності.
У колективістських культурах самотність сильніше стигматизується, що може призводити до приховування цих почуттів.
В індивідуалістичних культурах люди частіше визнають самотність, але водночас мають ширші соціальні зв’язки.
Відмінності за рівнем доходу
Є чітка закономірність: чим нижчий рівень доходу країни – тим вищий рівень самотності.
ВООЗ зафіксувала такі показники:
- країни з низьким доходом – 24,3%;
- з доходом нижче середнього – 19,3%;
- з доходом вище середнього – 12,1%;
- з високим доходом – 10,6%.
"Огляд досліджень у країнах з низьким і середнім рівнем доходу свідчить: бідність може бути основною перепоною для формування соціальних зв’язків.
Обмежений доступ до роботи і бідні громади можуть зменшувати соціально-економічну участь людини, підвищуючи ризик соціального відчуження або заохочуючи до міграції, що ослаблює соціальні середовища", – кажуть в організації.
Нагадаємо, у 2023 році ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою: її вплив на здоров’я рівноцінний викурюванню 15 сигарет на день.
Також вчені довели, що самотність підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету 2-го типу.