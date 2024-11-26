Помилка, що об’єднала сім’ї. Історія двох пар із США, чиїх дітей переплутали в клініці

Дафна та Александер Кардинале з Каліфорнії наважилися на другу дитину, в 2019 році, коли їхній старшій доньці Олівії було 5 років. Жінка три роки не могла завагітніти природним шляхом, тож вирішила застосувати метод екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Інша пара – Енні та її чоловік стали батьками хлопчика, коли їм обом було вже за 40. Через приблизно два роки подружжя вирішило, що готове до поповнення у родині, тому також звернулися до методу ЕКЗ.

Після народження дітей пари зрозуміли, що їхні доньки не схожі на них. Зробивши ДНК-тестування, вони виявили, що кожна з дівчаток не має біологічного зв’язку з парою, яка їх виховувала.

Як далі розвивалася історія – розповіли у The New York Times.

Як подружжя зрозуміли, що дівчатка – не їхні доньки

Дафна та Александер були щасливими, адже у них народилася довгоочікувана донька Мей (ім’я змінено з міркувань безпеки). Утім, чоловіка бентежило те, що вона зовсім не схожа ні на нього, ні на свою матір. Тож через кілька днів він почав жартувати, що клініка, у якій вони робили ЕКЗ, припустилася помилки.

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Занепокоєння відчувала й Дафна, яка намагалася знайти схожість між собою і Мей, переглядаючи свої дитячі фото. Пара замовила ДНК-тестування, щоб з’ясувати, чи вони є біологічними батьками маленької Мей.

Через три тижні вони отримали результати та були шоковані: "з вірогідністю 99,9%" жоден з них не має генетичного зв’язку з дівчинкою.

Дафна та Александер не були юридично зобов'язані нікому розповідати про результати ДНК-тесту. Водночас вони усвідомлювали, що мають звернутися до клініки, щоб поділитися тим, що дізналися. Вони відчували обов’язок перед Мей спробувати знайти її генетичних батьків.

"Ми не хотіли бути тими людьми, які так відчайдушно хотіли дитину, що збиралися позбавити когось її. Це було схоже на викрадення", – сказала Дафна.

Подружжя також хотіло знати, що сталося з їхніми власними ембріонами. Чоловік і дружина найняли адвоката з питань сурогатного материнства, який розпочав розслідування.

Згодом він розповів, що у клініці репродуктивного здоров'я визначили батьків Мей. І хоч до медзакладу зверталися пари з усього світу, її генетичні батьки, на диво, жили всього за 10 хвилин їзди – в сусідньому передмісті. Виявилося, що її батько був афроамериканцем, а мати – латиноамериканкою.

Стало відомо, що в іншій родині народилася дитина того ж віку, що й Мей – маленька дівчинка з блакитними очима, яку назвали Зої. Вона була генетичною дитиною Дафни та її чоловіка.

Ця пара дізналася правду по-іншому. Коли Енні народила доньку з напрочуд світлим волоссям, родина сприйняла це спокійно.

Утім, коли Зої виповнилося 2 місяці, її очі стало темно-синіми. Це збентежило Енні, тож вона звернулася за порадою до педіатра. Той запевнив, що "гени завжди дивують батьків".

Після Різдва обидві пари домовилися зустрітися в юридичній фірмі неподалік від їхніх будинків задля того, щоб вирішити, що робити далі.

Що вирішили сім’ї

Проаналізувавши всі "за" і "проти", Александер вирішив, що їм слід поміняти дітей. З одного боку, вони розуміли, що різка зміна – це стрес для дітей, а з іншого – вони самі потребували часу, щоб звикнути до нової реальності. Тому вирішили діяти поступово.

Протягом майже двох тижнів сім'ї відвідували одна одну щодня. У січні 2020-го подружжя вирішили, що готові зробити наступний крок: залишити кожну дитину наодинці з її генетичними батьками на цілий день.

Утім, парам доволі важко впоратися з власними емоціями.

"Дафна відправила Мей провести кілька годин з Енні та її чоловіком, і її накрила хвиля горя, як тільки вона залишилася наодинці з Зої, дитиною, на народження якої вона так довго чекала", – переповідає The New York Times.

Згодом Александер і Дафна найняли іншого адвоката та подали позов проти клініки, звинувачуючи її в лікарській недбалості та порушенні умов контракту.

16 січня сім'ї вперше залишили своїх дітей на ніч, і Дафна почала відчувати зв'язок з дитиною, якого так довго прагнула.

"Вранці після першої ночівлі, коли Енні та її чоловік сказали, що дівчаткам слід залишатися там, де вони були, Дафна була приголомшена, адже вважала це рішення поспішним. Попри це, вона погодилася, що настав час: дівчаткам було вже 4 місяці, і переїзди "туди-сюди" були важкими для всіх", – пише The New York Times.

11 лютого дві сім'ї зустрілися в будівлі суду. Того дня вони побачилися вперше після заміни та офіційно оформили нове батьківство, підписавши документи, які перекваліфікували матерів, що виносили дитину, на сурогатних. Пригадують, їм тоді було емоційно непросто. Крім того, вони прагнули, щоб "перехід" їхніх доньок пройшов якомога легше.

Згодом дві родини зблизилися та почали частіше зустрічатися.

Тієї весни служитель, який вінчав Дафну та Александра, дізнався про те, що сталося. У нього з'явилася ідея провести церемонію об’єднання обох сімей. Вона відбулася у вересні 2020 року.

Спочатку служитель промовив благословення, а потім кожен вибрав колір піску і насипав його в дві різні формочки, прикрашені силуетом дерева, яке символізувало їхню зростаючу сім'ю. Різнокольорові родинні дерева стояли на полицях над камінами в кожній оселі.

Мей і Зої зараз 5 років. Вони разом ходили до дитячого садка, святкують дні народження та весело проводять час. Дівчата вважають одна одну сестрами. Цього року вони підуть до різних шкіл.