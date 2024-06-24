Грає в футбол і дебютував на чемпіонаті: історія бійця, який на фронті втратив ногу

27-річний військовий Олександр Чинчлей втратив на фронті ногу. Попри це він не полишив занять із футболу, в який грає із 7 років. А вихідними боєць дебютував на чемпіонаті в Польщі.

Історію захисника розповіли у реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Олександр Чинчлей з Одещини. До повномасштабної війни працював у будівельній сфері.

З дитинства улюбленим його заняттям захисника був футбол. Олександр займався ним із 7 років та не покидав своє хобі навіть у дорослому віці. Він був учасником Одеської Ліги Співдружності – першості для місцевих аматорських команд.

Олександр Чинчлей на тренуванні UNBROKEN Ukraine/Facebook

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До війська Олександр долучився добровільно на третій день повномасштабного вторгнення. Він побував на більшості гарячих напрямків – брав участь в обороні та штурмах на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині.

У листопаді 2023 року під час виконання одного з бойових завдань у селі Роботине Запорізької області Олександр втратив ногу. Ворог тоді крив щільним вогнем, а згодом завʼязався ближній бій. У захисника поцілила граната.

"Вірив у те, що залишусь живим", – згадує боєць свої думки після важкого поранення.

Коли Олександр потрапив до реабілітаційного центру UNBROKEN, його кукса (частина кінцівки, що залишається після ампутації) була ще незагоєна. Спершу бійцю виконали кілька втручань: забрали вакуумний апарат із рани та викачали гематому. Після загоєння Олександру виготовили штучну кінцівку.

Щоб опанувати протез, захисник активно тренується, паралельно продовжуючи грати у футбол.

Після травми Олександр відкрив для себе адаптивні види спорту та змагання для людей з інвалідністю. Вихідними він дебютував на футбольному чемпіонаті в Польщі.

Нагадаємо, в центрі UNBROKEN розповіли історію захисника, який утратив зір на полі бою і йшов по лісопосадці наосліп.