Помер італійський Робінзон Крузо: він прожив на безлюдному острові 32 роки

Мауро Моранді, якого називали італійським Робінзоном Крузо через його 32-річне життя на безлюдному острові в Середземному морі, помер в місті Модена в Італії. Йому було 85 років.

Причиною смерті став крововилив у мозок, повідомив Антоніо Рінальдіс, співавтор книги про життя Моранді на острові, опублікованої у 2023 році. Про це пише The New York Times.

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На відміну від героя Даніеля Дефо, який мріяв про порятунок, Моранді свідомо обрав життя в самоті. У 1989 році він потрапив на острів Буделлі біля північного узбережжя Сардинії, зачарований його первозданною красою. Там він оселився і залишався до 2021 року, доки його примусово не виселили.

У 2016 році після судових процесів острів перейшов у державну власність і став частиною національного парку архіпелагу Ла-Маддалена. Влада вирішила, що Моранді більше не може залишатися через можливі медичні ризики та невідповідність його хатини будівельним нормам.

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Протягом десятиліть чоловік жив у покинутій хатині часів Другої світової війни, створював скульптури з гілок, готував їжу на газовій плиті та читав книги, які привозив із найближчого міста Ла-Маддалена. Він використовував сонячну енергію та автомобільні акумулятори для зарядки телефона і планшета.

Він був доглядачам на острові та охороняв унікальну екосистему Буделлі. Він прибирав сміття, підтримував туристичні стежки та розповідав відвідувачам про острів і його знамениту рожеву піщану пляжну лінію.

Моранді народився 12 лютого 1939 року в Модені, в сім’ї шкільного доглядача і чемпіона з художньої гімнастики. Він був вчителем фізичної культури. Мав трьох дочок.

У своїх спогадах Моранді зазначав, що знайшов на Буделлі саме ту гармонію, яку шукав усе життя.

"Це було просте, але наповнене радістю життя", – говорив він.

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Після його смерті одна з шанувальниць написала: "Щасливої подорожі. Тепер ніхто не зможе прогнати тебе з твого улюбленого острова".

Раніше ми розповідали, що у Скелястих горах США загинула сім’я з трьох людей, які намагалися вижити подалі від світу. Ймовірно, смерті були спричинені холодом та недоїданням.