Її все ще чекають з "Азовсталі". Пам'яті Олесі Михайленко, яка у 18 років вступила до "Азову"

"Донька приїжджає і каже: "Я – Леся". Питаю: "Ти скоротила так своє ім’я?". А вона відповіла, що це її позивний – на честь Лесі Українки. "А чому не повністю, з прізвищем?". "Мамо, я ще не доросла до Лесі Українки", – згадує Надія Михайленко.

Її донька Олеся перестала виходити на зв’язок 8 травня 2022 року. Тоді на бункер "Азовсталі", де вона була з побратимами і посестрами, росіяни скинули бомбу.

Це – історія пам’яті дівчини, яка у 18 років обрала шлях військової.

Текст підготувала платформа пам'яті Меморіал, яка розповідає історії полеглих українських військових та вбитих ворогом цивільних людей, спеціально для Української правди в рамках проєкту "УП100. Сила жінок".

Олеся Михайленко

Девіз, гасло життя: Contra spem spero!

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"Біля неї всім було тепло"

Рідні і близькі згадують Олесю цілеспрямованою, життєрадісною, відповідальною, щирою. Любов, допомога іншим, сміливість, офіра – це про неї.

"Біля неї всім було тепло", – каже мати Надія Михайленко.

Олеся любила красиво одягатися. Цінувала сім’ю. Як тільки випадала нагода – під час служби приїжджала до рідних. Пишалася батьком і братами, які стали на захист України ще в 2014 році.

Олеся Михайленко Фото з архіву родини Михайленків

"Була дуже розумною. Світлою. Ідейною. Хотіла зробити свій внесок в історію. Вона – ідеалістка, яка прагнула змінити світ на краще", – згадує подругу Надія Гурзан. Дівчата разом служили в "Азові".

Олеся Михайленко у дитинстві Фото з архіву родини Михайленків

Народилася Олеся у селі Воскресенка Запорізької області. Наймолодша дитина, єдина донька в сім’ї, де було троє хлопців. Змалку любила допомагати батькам. Обожнювала читати й слухати казки, а найулюбленішою була – "Коза-дереза". Співала, вишивала бісером.

У батьків були диски з казками Сашка Лірника, й одного разу дівчинка написала йому листа, який казкар зачитав в етері радіопрограми. Раділа цьому вся Воскресенська школа.

"За що би не бралася – мала дійти до глибини. Мала багатогранні вподобання. Була працьовита. Любила допомагати всім. Маленькою бралася до роботи, яка була для неї важкою. Ти її не відгониш – вона буде працювати. Це в неї отак і по життю було", – каже мати.

У початковій школі Олеся приєдналася до танцювального колективу, з яким їздила виступати. У Любимівці, куди згодом переселилася сім’я, і танцювала, і співала акапельно.

Олеся Михайленко виступає на сцені Фото з архіву родини Михайленків

Пізніше, уже під час служби, до співу не поверталася: хотіла займатися цим професійно або ніяк. Співала Олеся гарно, згадує мама. Вкладала спати племінників під колискові – а їх у неї було троє: Андрій, Максим і Марта.

Олеся Михайленко та дружина брата Данила Юлія з сином Фото з архіву родини Михайленків

У 2014 році сім’я переїхала у Бурштин Івано-Франківської області. Батько Володимир і двоє братів, Ігор та Данило, стали на захист України. Олеся ж захопилася історією й самостійно готувалася до ЗНО.

"Захотіла, побачила ціль і перешкод не було", – згадує мати.

Після закінчення школи у 2017 році Олеся вступила на спеціальність "Історія та археологія" у Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Заочно, бо хотіла працювати. Тоді ж пройшла бухгалтерські онлайн-курси.

Однак попрацювати за цією спеціальністю не встигла – у березні 2018-го приєдналася до "Азову". У планах було отримати фах фінансистки в Маріупольському державному університеті, а згодом – вступити на магістратуру за спеціальністю "Історія та археологія". Хотіла навчатися там, щоби бути ближче до місця служби.

Олеся Михайленко з мамою Надією Фото з архіву родини Михайленків

Олесі вдавалося поєднувати навчання і службу – сесії закривала швидко. Вона захоплювалася Лесею Українкою, науковицями й багато читала. Перейнялася постаттю полковника Армії УНР Петра Болбочана, про якого написала дипломну роботу. А під час захисту посперечалася з головою комісії, і в результаті отримала нижчу оцінку – четвірку, хоча державний іспит склала на відмінно.

Олеся Михайленко з Надією Гурзан Фото Надії Гурзан

"Я ще не доросла до Лесі Українки"

"Олеся дала мені зрозуміти – дружба між жінками дійсно є. Вона була настільки позитивною… Будувала плани, рухалась вперед. Добре навчалася, а платити за іспити – це для неї було щось нереальне", – згадує подруга Надія.

До "Азову" Олеся прийшла у 18 років. У підрозділі, де також служили її батько й брат, на той час бракувало спеціалістів. Тато запропонував Олесі приєднатися, відтак вона стала діловодом у речовій службі.

"Це було очікувано. Я і старший брат були в "Азові". Їй була не чужа боротьба за Україну, за виживання нашої держави. Все було обговорено, озвучено всі ризики: що таке служба, армія та війна", – каже Данило Михайленко.

Два місяці випробувального терміну Олеся пройшла на відмінно, згодом її оформили офіційно.

Олеся Михайленко в "Азові" Фото з архіву родини Михайленків

Олеся скрупульозно виконувала обов’язки на службі, бувало, що працювала і на вихідних. Її вклад був вагомим, згадує подруга Надія й додає: не кожен у юному віці може бути таким свідомим і настільки любити свою країну.

Олеся з Вітою Муравйовою Фото з архіву родини Михайленків

Олеся служила й жила в одній кімнаті з Вітою Муравйовою на псевдо Ліна. Вона була на "Азовсталі" та разом з іншими оборонцями Маріуполя потрапила в полон, звідки повернулася у 2023 році. Жінка згадує, що Олеся – дівчина зі стержнем. Строга у роботі.

"Характер пацана. Багато чого могла добитися наполегливістю. Якось підрозділ вирушив на полігон, один із військових каже: "Хто видав їй (Олесі .– ред.) зброю? Я її і без зброї боюся", – каже Віта.

Між Вітою й Олесею різниця у віці – 25 років. Однак це не стало на заваді їхній дружбі.

"На море? Пішли! В кафе – пішли в кафе, – згадує подруга. – А ще вона дуже любила своїх племінників. За два місяці до їхніх днів народження ми разом шукали в інтернеті, що ж їм подарувати… Мала багато вишиванок, красиве вишите плаття. Мріяла мати свою квартиру, казала: "Все, економимо". Їй подобався Івано-Франківськ, придивлялася до житла у цьому місті".

Олеся Михайленко Фото Надії Гурзан

Подруга згадує – Олеся, хоч і мала плоскостопість, бігала по 10 кілометрів, щоби здати нормативи. Було складно, але це її не зупиняло.

Олеся бачила себе в армії, перед повномасштабною війною підписала контракт на 5 років з "Азовом".

"Не цілуйте фото – мене поцілуєте"

Перед повномасштабним вторгненням діти порадили мамі Надії переїхати на захід України. Жінка послухалася. Її чоловік, син, брат і донька зустріли 24 лютого 2022 року в Маріуполі. Згодом бійці перемістилися на "Азовсталь". Спершу Олеся була в речовій службі, а згодом стала телефоністкою. Час від часу з нею бачився брат Данило. Перекидалися кількома словами.

"Було важко, ми берегли кожну мить, коли можна побачитися", – згадує військовий.

Олеся з братом Данилом на Азовсталі Фото з архіву родини Михайленків

Мати так пригадує ті дні:

"Я боялася заснути. Думала, як засну – щось станеться. Спершу вони не давали про себе чути, бо не було зв'язку. Згодом він став пробиватися. "Мамо, не хвилюйтеся, ми обов’язково побачимося", – говорила Леся. Я казала їй, що цілую фотографії на телефоні, а вона: "Не треба – мене поцілуєте".

Після Великодня мати Надія їздила на акцію у Київ – аби азовців визволили з окупованого Маріуполя. Олеся ж підтримувала рідних, як могла. Вона пересилала гроші дружині Данила Юлії, щоб та купила великі букети тюльпанів і подарунки племінникам. Казала, що це приносить їй щастя. Переживала, чи в близьких у тилу є їжа.

"Найбільше вона нас підтримувала, коли була на "Азовсталі". Старалася писати, постійно просила, щоб ми робили фотографії малих і їй надсилали. Більше турбувалася про нас, ніж про себе. Казала, що все буде добре, що ми зустрінемося. Скоро наші переможуть, Маріуполь звільнять. Ще трошки залишилося почекати", – ділиться Юлія Михайленко, дружина брата Данила.

Олеся з Юлією Фото з архіву родини Михайленків

"У неї була така сильна надія, що мене підіймала. Не я її, а навпаки", – додає мати.

Пані Надія згадує – на "Азовсталі" донька, яка мала волосся по пояс, обрізала косу.

"Скинула фото, у руках тримає свою косу. Написала: "Мої бажання збулися", – розповідає мати. Раніше ж Олеся казала, що хотіла би стрижку каре.

Останній раз донька написала Надії о 10:00 8 травня 2022, а близько 14:50 на бункер "Магазин 20", де вона була разом із побратимами й посестрами, росіяни скинули бомбу. Почалася пожежа. Відтоді – більше жодної звістки.

"Говорили, що цей бункер сильно завалило, й вони не могли вижити. Не знаємо, як було всередині. У нас немає збігу ДНК, а як мені казали: поки немає ДНК, надія не померла", – говорить мати.

Віта й Олеся були у різних бункерах на "Азовсталі", лише іноді їм вдавалося побачитися.

Недовго перебували разом на позиції "Магазин 20". Потім Віта опинилася на "Норі", і це врятувало їй життя.

"Ми бігали на "Магазин 10", щоб написати повідомлення рідним, що живі. А потім туди прилетіло, там багато було загиблих... Коли прилетіло на "Магазин 20", ми почули по рації повідомлення про тих, хто вижив там. А хлопці, які прибігали до нас по продовольство, сказали, що "Магазин 20" – все", – пригадала посестра Олесі.

Віта згадує – один із військових сказав тоді: "Не смійте без підтвердження говорити, що вони загинули. Ви були там? Ви бачили, як вони загинули?". Тому в полоні вона ніколи не думала про Олесю як про загиблу.

Contra spem spero

Подрузі Надії Олеся надсилала фото і відео з "Азовсталі" й запевняла: все буде добре. Як би не було, дівчина надіялася на краще й не раз цитувала: "Contra spem spero!"

"У мене Олеся асоціюється зі сміхом, теплими вечорами, підтримкою. Знала, що прийду до неї, і мені буде добре. Її дуже сильно бракує. На жаль, її не стало саме на мій день народження. До останнього мені не вірилось, що це відбулося. Навіть зараз я не можу прийняти те, що її немає. У мене таке відчуття, що вона ніби десь на службі, десь далеко, і ми от-от зустрінемося. Мені стає легше, коли я пишу вірші, бо в них я з нею спілкуюся. Олеся, як й інші дівчата, які загинули, заслуговують поваги. Пишаюся, що знала цю дівчину", – ділиться подруга Надія.

Старший солдат Олеся Михайленко посмертно нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

З виставки "Полк "Азов" – янголи Маріуполя" Фото Юлії Михайленко

"Завжди будемо пам'ятати тих, хто загинув у боротьбі за Україну. Загальнодержавна пам’ять – важлива. Ці люди стали на оборону держави, цінностей і віддали своє життя. Це має бути утверджено на століття", – вважає Данило Михайленко, який повернувся з полону й продовжує захищати Україну.

Дядько Олесі Юрій загинув на "Азовстасталі" у бункері "Магазин 20".

Батько Володимир пережив полон й зараз служить в "Азові".

На Олесю чекають вдома.