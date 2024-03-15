Уряд затвердив програму розвитку української мови до 2030 року: що вона передбачає

Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.

Її розробило Міністерство культури та інформаційної політики, повідомляють на сайті відомства.

"Програма спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя.

Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже нею розмовляють найсміливіші люди на землі", – розповів тимчасовий виконувач обов’язків Міністра культури Ростислав Карандєєв.

У МКІП зазначили, що Програма допоможе створити єдиний українськомовний простір, де кожен зможе почуватися комфортно та матиме доступ до інформації.

Також планують розробити спеціальні проекти, метою яких стане:

подолання наслідків лінгвоциду (цілеспрямованого знищення мови), а також відновлення функціонування державної мови на деокупованих територіях;

популяризація української мови в Україні та за її межами;

покращення викладання української мови в закладах освіти.

У документі зазначили, що до 2030 року всі держслужбовці мають володіти державною мовою – такими є вимоги Українського правопису й інших стандартів.

Крім того, українську мають використовувати у спілкуванні, діловодстві та для отримання інформації. У МКІП обіцяють вживати заходів для допомоги працівникам бізнесу в опануванні державної мови. Також запровадять державні стандарти та українську професійну термінологію.

Очікують, що в побуті українці спілкуватимуться лише українською.

У міністерстві кажуть: щоб досягти цієї цілі, українців треба забезпечити якісними культурними продуктами та українськомовним контентом.

"Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті почали розмовляти українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитися з 55% до 85%", — запевнили у МКІП.

Нагадаємо, 66% українців вважають, що російську мову потрібно усунути з офіційного спілкування. Лише 3% опитаних в лютому 2024 року заявили, що мова ворога має отримати статус другої державної.