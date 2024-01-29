Ставлення до російськомовних українців погіршилося: опитування щодо етнічних упереджень

Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні існує до українців і поляків. Найгірше ставлення зафіксували до росіян та білорусів, які живуть у своїх країнах.

Також за рік дещо погіршилося ставлення до російськомовних українців, свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи вимірювали соціальну дистанцію респондентів з етнічними групами. А саме – наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп (де 1 – це "член родини", 7 – "не пускав би в Україну").

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Найменша соціальна дистанція – щодо україномовних українців (індекс – 2,03). Далі – поляки та російськомовні українці (2,93 і 2,95). Більшість опитаних готові допустити, що представники цих груп можуть бути членами їхньої родини або близькими друзями.

Соціальна дистанція між населенням України та деяких етнічних груп. Фото: КМІС

Далі з невеликою різницею розташувалися канадці й американці (3,04 і 3,07) та німці, французи і євреї – жителі України (від 3,32 до 3,39).

Найбільша соціальна дистанція спостерігається щодо африканців (4,69), ромів (4,75), росіян – жителів України (4,96) та білорусів – жителів Білорусі (5,30).

Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією посіли росіяни, які живуть в РФ (6,38). 80% опитуваних не допускали б їх навіть як туристів.

У порівнянні з 2022 роком покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів. Соціальна дистанція з поляками не змінилася (дослідження проводилося до блокування українсько-польського кордону).

За останній рік погіршилося лише ставлення до російськомовних українців.

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"Можливо, що погіршення ставлення до росіян – жителів України та до російськомовних українців пов’язано з тим, що до початку широкомасштабної війни серед них був вищий відсоток тих, хто підтримує проросійські партії, ніж серед україномовних українців. Але зараз ситуація радикально змінилася.

Усі опитування КМІС та інших соціологічних компаній після 24 лютого 2022 року засвідчують, що хоча громадяни України, які є етнічними росіянами, і російськомовні українці дещо відрізняються за своїми поглядами, але насправді більшість із них цілком є проукраїнськи налаштованими громадянами", – зазначив гендиректор КМІС Володимир Паніотто.

Якщо порівнювати дані за 2013 рік, найбільше погіршилося ставлення мешканців України до росіян та білорусів. Однак ситуація змінилася лише після повномасштабного вторгнення. До поляків, американців і канадців жителі України навпаки почали ставитися краще.

Порівняння соціальної дистанції населення України та деяких етнічних груп у 2013 та 2023 рр. Фото: КМІС

Загалом рівень ксенофобії в Україні наразі є середнім (3,7). Більшість етнічних груп жителі країни не хотіли б бачити у ролі членів своїх родин та близьких друзів, але можуть сприймати їх як сусідів, колег по роботі та жителями України.

Динаміка рівня ксенофобії в Україні з 1994 до 2023. Фото: КМІС

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, 45% українців вважають, що найбільше в Україні дискримінують за ознакою мови.