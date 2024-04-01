Каховське водосховище заростає вербами: чому це важливо для екосистеми

Понад 50% території Каховського водосховища наразі покривають молоді вербові ліси. Вологі ґрунти оголеного дна виявилися ідеальним середовищем для проростання насіння.

Як розповів в інтерв’ю "Укрінформу" еколог Іван Мойсієнко, який разом з іншими науковцями досліджує ділянки Національного природного парку "Кам'янська Січ", негативні прогнози щодо водосховища не справдилися.

"Прогнозували, що коли водосховище висохне, розпочнуться пилові бурі. Враховуючи скиди підприємств, які розташовані у Кривому Розі, очікували, що в повітрі будуть важкі метали. Інший прогноз був про засолення ґрунтів. Третій – про масове поширення інвазійних видів рослин", – зазначив Іван Мойсієнко.

Однак, за його словами, наразі там домінують місцеві види.

Фахівець також зазначив, що верба змогла активно засіяти дно водойми, адже підрив Каховської ГЕС стався в саме період дозрівання її насіння. Ці дерева щільною смугою оточують практично все водосховище.

"Вразило те, з якою швидкістю дерева росли: висота сягала 2,5 метра, а подекуди – і 3,08 метра!" – сказав Мойсієнко.

На місці колишніх водотоків та озер сформувалися болота, де з'явилися характерні для них рослини: очерет, рогіз, бульбокомиш та інші.

За словами науковця, болотні угруповання в цій місцевості складаються переважно з місцевих видів. Чужорідні рослини зростають на більш сухих ділянках. Вони є, але їх не багато.

Раніше ми розповідали, на дні Каховського водосховища виявили рештки старовинної козацької церкви, яку колись малював Тарас Шевченко.