Китайська пропаганда створила ШІ-двійника української блогерки для реклами російських товарів

На початку травня китайськими соцмережами почали масово ширитися відеоролики на основі штучного інтелекту (ШІ), на яких жінки різних національностей китайською мовою пропагують дружбу між Китаєм і Росією.

Однією з тих, хто впізнав своє обличчя на пропагандистських китайських відео, стала 20-річна українська студентка, YouTube-блогерка Ольга Лоєк, повідомляють BBC та "Голос Америки".

На відео, створених за допомогою ШІ, вона представляється росіянкою, яка розмовляє китайською, рекламує російські товари та пропагує дружні відносити між Китаєм та Росією.

Лоєк заявляє, що ніколи не говорила китайською мовою і не підтримує політику РФ щодо України. Вона вважає, що її образ використовується для поширення дезінформації та пропаганди.

"Я бачила своє обличчя і чула свій голос. Але це було дуже моторошно, тому що я бачила, як я говорю речі, про які ніколи не думала", - розповіла жінка.

Відео з фейковим аватаром Лоєк з'явилися в китайських соціальних мережах Douyin і Bilibili. Жінка знайшла близько 35 акаунтів, які використовують її обличчя. Деякі з них мали десятки тисяч підписників.

Фейкові аватари для цих відео генеруються на основі запозичених з інтернету зображень жінок.

Лоєк поділилася досвідом на своєму YouTube-каналі та закликала глядачів бути обережними з тим, що вони бачать в інтернеті.

Після того, як наречений Ольги написав про фейкові акаунти в Twitter, компанія HeyGen, яка розробила інструмент для створення ШІ-двійників, заблокувала використання зображень жінки.

Технологія на основі штучного інтелекту, розроблена HeyGen, раніше використовувалася для створення подібних фейкових відео з іншими людьми, наприклад з обличчям Дональда Трампа чи Тейлор Свіфт.

"Національне та міжнародне регулювання розвивається повільно порівняно з бурхливим зростанням ШІ", – каже експерт з технологій та геополітики Оксфордського університету Кайла Бломквіст.

Раніше ми повідомляли, що вчені виявили численні випадки обману від ШІ. Дослідники закликають уряди країн розробити закони про безпеку ШІ, які мають враховувати потенційну можливість обману з боку систем.