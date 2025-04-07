Називає себе мучеником: вчений з Китаю, що відсидів за редагування генів ембріонів, повертається в науку

Китайський науковець, який відсидів у в’язниці за редагування генів ембріонів, збирається повернутися в науку.

Він називає себе мучеником та порівнює з винахідником ядерної бомби, повідомляє The Washington Post.

Біолог Цзянькуй Хе у 2018 році заявив, що генетично змінив три людські ембріони, щоб зробити їх несприйнятливими до ВІЛ. Він використав технологію CRISPR для редагування генів зародкової лінії. Внесені таким чином зміни можуть передатися нащадкам.

Експеримент Хе отримав чимало критики. Багато китайських і міжнародних вчених заявили, що це може призвести до появи "дизайнерських дітей" (коли батьки зможуть обирати низку рис – від раси до інтелекту).

Інші були занепокоєні тим, що вчений належним чином не попереджав про потенційні наслідки для здоров'я дітей.

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Експеримент став сигналом, що прагнення Китаю швидко перетворитися на наукову наддержаву не обходиться без етичних викликів.

У наступні роки Пекін намагався розв’язати ці проблеми, зокрема запровадив суворі заборони на будь-яке редагування генів зародкової лінії людських ембріонів у клінічних дослідженнях, а також розширив вимоги до етичної експертизи.

Після звільнення із в'язниці Цзянькуй Хе п'ять місяців працював у приватному університету в Ухані. Однак, за словами вченого, його звільнили після спілкування з іноземними журналістами.

Зараз Хе не має зв’язків з жодною академічною установою, а також не може подорожувати – каже, що китайський уряд забрав у нього паспорт.

Тепер Цзянькуй Хе видає себе за "мученика" через суперечливу технологію. Нещодавно він заявив, що збирається повернутися в лабораторію і застосувати метод редагування генів для лікування інших захворювань.

Останнім часом Хе публікує грандіозні заяви у соцмережі X та додає фотографії у білому халаті на фоні лабораторії.

"Я хочу бути лідером редагування генів у всьому світі", – заявив він в одному з дописів.

Журналіст The Washington Post відвідав лабораторію, на фоні якої Хе позує у своїх соцмережах. Вона пов'язана з Пекінським університетом. Охоронець розповів кореспонденту, що вченого більше всередину не пускають.

Також у березні Хе написав, що "етика стримує наукові інновації та прогрес".

Однак конкретики в його постах мало. Хе не оприлюднив жодних доказів того, що діти з його минулого експерименту наразі здорові.

Біолог стверджує, що досліджував можливість редагування генів для лікування м’язової дистрофії Дюшена і хвороби Альцгеймера. Однак результати цієї роботи він не оприлюднив.

Хе порівнює себе з Робертом Оппенгеймером, винахідником атомної бомби. Вчений каже, що його робота змінила світ не так, як він очікував.

Взимку Хе розмістив на X бізнес-план, в якому просив 10 мільйонів доларів на створення лабораторій у Пекіні та Остіні (США). Незабаром після цього він видалив документ, стверджуючи, що знайшов достатньо коштів. Однак подробиць не розкривав.