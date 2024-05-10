Україну накрила потужна геомагнітна буря: скільки вона триватиме

Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджає про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.

Додаткові сонячні виверження можуть продовжити їх на всі вихідних, зазначають у NOAA.

Центр прогнозування космічної погоди пояснює, що геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом. Його показники коливаються від 2 до 9. Що вищим є цей індекс, то сильнішою є буря та її наслідки й вплив на людей і техніку – зв’язок, електромережу, навігацію, радіо та роботу супутників.

На 10 та 11 травня прогнозують магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно.

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Ця серія спалахів на Сонці розпочалась 8 травня. Велике скупчення сонячних плям спричинило кілька помірних і сильних сонячних спалахів 9 травня.

Принаймні п'ять із них були пов'язані з CME – вибухами плазми та магнітних полів із сонячної корони.

Супутник NOAA GOES-16 зняв виверження Сонця

Одна з плям на Сонці, що привернула увагу вчених з NOAA, – AR3664. Зранку 9 травня вони зафіксували потужний вибух класу Х (найбільш інтенсивний).

Пляма на Сонці простягнулась на 200 тисяч кілометрів, що у 15 разів більше за ширину Землі, пише Space.

Спалах на Сонці розміром як 15 діаметрів Землі NOAA

Раніше ми писали, як виникають магнітні бурі.