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Україну накрила потужна геомагнітна буря: скільки вона триватиме

Вікторія Андрєєва — 10 травня, 13:41
Україну накрила потужна геомагнітна буря: скільки вона триватиме
Геомагнітної бурі триватимуть протягом 10-11 травня
SomStock/Depositphotos

Центр прогнозування космічної погоди NOAA попереджає про геомагнітні бурі, які триватимуть до вечора суботи 11 травня.

Додаткові сонячні виверження можуть продовжити їх на всі вихідних, зазначають у NOAA.

Центр прогнозування космічної погоди пояснює, що геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом. Його показники коливаються від 2 до 9. Що вищим є цей індекс, то сильнішою є буря та її наслідки й вплив на людей і техніку – зв’язок, електромережу, навігацію, радіо та роботу супутників.

На 10 та 11 травня прогнозують магнітну бурю з активністю К-індексу 5 та 6 відповідно.

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Ця серія спалахів на Сонці розпочалась 8 травня. Велике скупчення сонячних плям спричинило кілька помірних і сильних сонячних спалахів 9 травня.

Принаймні п'ять із них були пов'язані з CME – вибухами плазми та магнітних полів із сонячної корони.

Супутник NOAA GOES-16 зняв виверження Сонця

Одна з плям на Сонці, що привернула увагу вчених з NOAA, – AR3664. Зранку 9 травня вони зафіксували потужний вибух класу Х (найбільш інтенсивний).

Пляма на Сонці простягнулась на 200 тисяч кілометрів, що у 15 разів більше за ширину Землі, пише Space.

Спалах на Сонці розміром як 15 діаметрів Землі
Спалах на Сонці розміром як 15 діаметрів Землі
NOAA

Раніше ми писали, як виникають магнітні бурі.

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