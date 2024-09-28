Коли малюк почне ходити: ознаки, поради і важливі етапи розвитку

Перші кроки малюка – це завжди велика подія для батьків. Хоча здається, що дитина раптом просто встає і йде, насправді за цим стоїть складний процес розвитку. Щодня малюк здобуває нові вміння, що наближають його до цієї миті. Але коли ж очікувати на перші кроки? Як розпізнати ознаки, що дитина ось-ось піде, і як допомогти їй освоїти цю навичку?

Про це розповів педіатр Мішель Маршалл, пише Сleveland Сlinic.

Середній вік початку ходьби

У середньому діти починають ходити приблизно у 12 місяців. Але дехто робить свої перші кроки значно раніше або пізніше – і це абсолютно нормально.

"Діти можуть починати ходити вже в 9 місяців. Проте також цілком нормально, якщо вони починають ходити у 17 чи 18 місяців", – зазначає Маршалл.

Навіть після перших кроків дитині може знадобитися час, щоб досконало оволодіти цим новим умінням.

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"Перші кроки часто супроводжуються широкою ходою. Вашій дитині може знадобитися до 15–18 місяців, щоб навчитися бігати", – додає лікар.

Ознаки того, що дитина скоро почне ходити

У віці від 9 до 12 місяців те, що дитина скоро почне ходити, видають такі ознаки:

дитина піднімається до стоячого положення;

стоїть кілька секунд перед тим, як впасти;

тримається за меблі, поки намагається пересуватися;

стає більш примхливою або змінюється режим сну через стрибки росту чи втому від нових навичок.

"Найважливіше, щоб дитина змогла самостійно піднятися до повного стоячого положення. Це головна віха перед тим, як дитина починає ходити самостійно", – каже доктор Маршалл.

Як розвиваються навички ходьби у дітей

Діти не народжуються з вмінням ходити – це поступовий процес, що вимагає часу та освоєння багатьох навичок.

Загалом діти розвиваються у таких етапах:

3–4 місяці: дитина може підніматися на руках, лежачи на животі.

6–7 місяців: дитина починає сидіти самостійно.

6–9 місяців: дитина починає повзати.

9 місяців: дитина піднімається до стоячого положення.

9–12 місяців: дитина починає пересуватися, тримаючись за меблі.

11–13 місяців: дитина зазвичай починає ходити самостійно.

Ці часові рамки є орієнтовними, оскільки кожна дитина розвивається у власному темпі.

Як підтримати розвиток дитини

Доктор Маршалл рекомендує кілька способів заохотити вашу дитину до ходьби:

простягніть руку допомоги : допомагайте дитині робити кроки, тримаючи її за руки;

використовуйте підручні засоби : штовхачі або перекинутий кошик для білизни можуть стати хорошою опорою;

уникайте ходунців : вони можуть бути небезпечними, спричиняючи травми.

Чи треба взувати дитину для ходьби вдома

Для ходьби вдома дитині не потрібне взуття. Достатньо бути босоніж або в шкарпетках із гумовими вставками.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ваша дитина до 18 місяців не почала ходити самостійно, зверніться до педіатра. Лікар допоможе оцінити стан та/або етап розвитку і, за потреби, надасть поради.

"Якщо дитина досягає всіх інших віх розвитку, просто дайте їй більше часу. Але якщо є занепокоєння – ми (медики) завжди готові допомогти", – зазначає лікар.

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