Коли в Україні переводять годинники на літній час: дата і пояснення

В кінці жовтня Україна переходить на зимовий час

У 2025 році Україна перейде на літній час у ніч з 29 на 30 березня – о третій годині за київським часом.

Стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед, тобто, на четверту ранку. Пристрої з автоматичним встановленням часу зроблять це самостійно.

Таку систему переходу регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Щороку годинник переводять двічі: в останню неділю березня – на літній час і в останню неділю жовтня – на зимовий час (на годину назад). Попереднє переведення стрілок в Україні відбулося 27 жовтня 2024-го.

Офіційно зміну часу на зимовий і літній наша країна запровадила у 1981 році. Це пояснювали потребою економити електроенергію і можливістю ефективніше використати світловий день.

РЕКЛАМА:

Цьогоріч зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім. 16 липня 2024-го Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. У серпні документ направили на підпис президенту, але він його не підписав.

Нагадаємо, окрім України сезонного переходу дотримуються понад 60 країн світу. Серед них – майже всі країни Європи.

У попередньому матеріалі ми розповідали історію переведення годинників, про те, чому його хочуть скасувати і як зміна часу впливає на здоров'я.