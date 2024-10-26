Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: дата і пояснення

В кінці жовтня Україна переходить на зимовий час

У 2024 році Україна перейде на зимовий час у ніч з 26 на 27 жовтня – о четвертій годині за київським часом.

Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, тобто, на третю ночі. Пристрої з автоматичним встановленням часу зроблять це самостійно.

Таку систему переходу регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Щороку годинник переводять двічі: в останню неділю березня – на літній час (на годину вперед) і в останню неділю жовтня – на зимовий час. Попереднє переведення стрілок в Україні відбулося 31 березня 2024-го.

Офіційно зміну часу на зимовий і літній наша країна запровадила у 1981 році. Це пояснювали потребою економити електроенергію і можливістю ефективніше використати світловий день.

РЕКЛАМА:

Цьогоріч зимове переведення годинника для українців мало б стати останнім. 16 липня 2024-го Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт. У серпні документ направили на підпис президенту, але він досі його не підписав.

Нагадаємо, окрім України сезонного переходу дотримуються понад 60 країн світу. Серед них – майже всі країни Європи.

У попередньому матеріалі ми розповідали історію переведення годинників, про те, чому його хочуть скасувати і як зміна часу впливає на здоров'я.